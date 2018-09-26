Бракоразводный эксцесс: семья «по-советски» характерна для мусульманских регионов и… Москвы с Питером
Власти Татарстана могут провалить программу демографического развития, если следующее за «миллениалами» поколение «нулевых» не изменит своего мнения о браках
Аналитическая служба «Реального времени», проанализировав данные по бракам и разводам в России за 2017 год, узнала, что по количеству заключенных браков страна вернулась к показателям ранних «нулевых». Туда же откатился и Татарстан, вновь проигравший «семейную борьбу» более населенному Башкортостану. Заинтересовавшись «брачным кризисом», мы изучили ситуацию с рождаемостью 1990—2007 годов и выяснили, что Татарстан может провалить свою программу улучшения демографической ситуации после 2010 года, если число браков на 1 000 населения останется на уровне 2016—2017 годов. Помимо прочего, из текста вы узнаете, как Питер стал брачной столицей России и, вместе с Москвой и четырьмя регионами (включая три «мусульманских»), оказался лидером по соотношению количества браков и разводов. Показатели эти вполне сопоставимы с общей ситуацией в СССР. В Татарстане такие «советские» районы тоже есть, но и здесь семейные ценности с годами тускнеют.
Россия вернулась в ранние «нулевые»
В 2015—2016 годах впервые после кризисных 2008—2009 годов произошло снижение количества зарегистрированных браков в России (в первую очередь, конечно, вследствие экономических причин). Однако новый брачный кризис оказался гораздо более существенным, чем 10 годами ранее. Если в 2008 году количество браков сократилась на 6,7%, а в 2009-м динамика вновь стала положительной, то в 2015 году число семейных союзов снизилось на 5,3%, а в 2016-м в загсы пришло аж на 15% пар меньше, чем годом ранее: 985,8 тыс. браков против 1,16 млн. Фактически, это стало худшим показателем за 10 лет, и впервые количество браков пробило планку в 1 млн.
В 2017 году показатель вновь пополз вверх, но стереть негативные последствия двух предыдущих кризисных лет разворот тренда пока не смог: в загсах было заключено чуть более 1 млн браков. Подобные тенденции сохранялись и сохраняются почти во всех регионах России. Только в двух субъектах РФ в 2016 году количество браков не упало, а даже немного выросло: в Чечне (4,27%) и Тыве (0,1%).
|2006
|2007
|2008
|2009
|2010
|Российская Федерация
|1 113 562
|1 262 500
|1 179 007
|1 199 446
|1 215 066
|г.Москва
|78 761
|88 060
|84 028
|92 322
|91 140
|Московская область
|54 077
|60 936
|56 298
|59 267
|58 086
|г.Санкт-Петербург
|39 830
|44 460
|46 610
|49 121
|49 363
|Краснодарский край
|41 173
|47 558
|42 712
|43 552
|44 870
|Свердловская область
|34 867
|39 256
|36 458
|36 428
|38 675
|Тюменская область
|32 602
|36 749
|33 959
|34 652
|36 426
|Ростовская область
|32 824
|38 940
|33 898
|34 198
|34 133
|Республика Башкортостан
|30 915
|35 635
|32 649
|34 348
|34 801
… туда же по брачным показателям откатился и Татарстан
Печально, но среди пяти худших регионов по этому показателю в 2016 году оказались сразу три субъекта, входящих в ПФО: Удмуртия (-24,5%), Чувашия (-24,6%) и Марий Эл (-27,5%). Татарстан провалился на среднероссийский процент — 15%. В абсолютных цифрах в загсах РТ в 2016 году было выдано почти на 5 тыс. меньше актов о заключении брака (или 25,7 тыс.). В 2017 году число браков в Татарстане выросло, но динамика не такая впечатляющая, как у большинства регионов РФ (всего лишь 59-е место): браков заключено на 4,6% больше (или на 1,2 тыс.) — почти 27 тыс. Это, не считая катастрофы 2016 года, худший показатель РТ с 2006 года. Впечатляющий рост продемонстрировали Тыва (27,5%), Орловская область (18,6%), Белгородская область (18,5%). Из регионов ПФО лучше всего почувствовал себя Башкортостан, где было заключено на 10,3% браков больше (27,9 тысячи), и Удмуртия (+12%).
Отметим любопытный факт: Башкортостан по числу браков опережал Татарстан с 2006 года, что объяснялось и большей численностью населения, однако по итогам 2016 года он впервые уступил западному соседу: тогда было заключено лишь 25,3 тыс. браков в РБ, и 25,7 тыс. браков в РТ. Но в 2017 году все вернулось на круги своя: актов о заключении брака в загсах Башкортостана было выдано на 1 тыс. больше, чем в Татарстане.
Наибольшее число браков в прошлом году было заключено в Москве (90 тыс.), Московской области (58,5 тыс.), Санкт-Петербурге (52,5 тыс.) и Краснодарском крае (44,4 тыс.). Башкортостан занял в рейтинге 8-е место, Татарстан — 9-е.
«Брачная столица» России Питер только в последние годы уступил пальму первенства Севастополю
При разной численности населения для сравнения подобных показателей регионов стоит пересчитывать абсолютное число браков на 1 000 населения. И вот тут показатели что Башкортостана, что Татарстана уже не столь впечатляющие. Самый высокий показатель у Севастополя: там в год заключается 10 браков на 1 000 человек: 4,3 тыс. по данным за 2017 год. И если в случае с Севастополем можно сослаться на меньшее количество браков в абсолютных цифрах, то что делать с Питером? Здесь с 2013 года одни из самых высоких показателей по стране. Четыре года назад на 1 000 человек вообще было 10,8 брака (первое место по РФ), с 2015 года Северная столица уступает Севастополю, но все равно ее показатели недостижимы для других экономически развитых регионов: здесь на 1 000 человек в прошлом году было заключено 9,9 брака. Тройку лидеров замыкает Камчатский край (8,8 брака). Следом идут ХМАО (8,5), ЯНАО (8,5) и Иркутская область (8,4).
Отметим, что в топ-10 только северные и дальневосточные регионы, где жизнь, прямо скажем, не слишком комфортна (Иркутская, Магаданская, Сахалинская области, Чукотка, Приморский край). Тем не менее первый южный регион, который вообще способен хоть как-то конкурировать с сибиряками и жителями Севера — Краснодарский край — занимает лишь 12-е место: в 2017 году на 1 000 человек здесь заключили 8 браков. В результате в лидерах оказался Дальневосточный (7,9 брака) и Северо-Западный федеральные округа (7,9). Для сравнения, в Москве показатель составил по итогам прошлого года всего 7,2.
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|г.Севастополь
|0
|11
|11,5
|9,5
|10
|г.Санкт-петербург
|10,8
|11,1
|10,9
|9,6
|9,9
|Камчатский край
|9,9
|9,6
|9,4
|8,6
|8,8
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область)
|10,5
|10
|9,3
|7,8
|8,5
|Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
|9,6
|9,7
|8,9
|7,7
|8,5
|Иркутская область
|9,2
|9
|8,9
|7,3
|8,4
|Чукотский автономный округ
|8,4
|8
|8,3
|7,1
|8,4
|Магаданская область
|10,1
|9,2
|8,5
|7,4
|8,3
|Тюменская область
|10,2
|9,7
|8,9
|7,6
|8,2
Насколько повлияла демография 1990-х?
Приволжский федеральный округ по относительному показателю (количество браков на 1 000 человек) уступает только Северо-Кавказскому федеральному округу — 6,7 против 5,4. Татарстан в списке лишь на 57-м месте, здесь в 2017 году было заключено всего 6,9 брака на 1 000 человек. Мало того, с 2013 года этот показатель рухнул на треть — с 8,8. Конечно, это можно списать на экономический фактор. Но нельзя забывать и о демографическом факторе 1990-х годов в целом по РФ. Согласно только официальным данным, вымирание российского населения (отсутствие прироста населения, смертность выше рождаемости) началось в 1992 году и продолжалось, увы, до 2007 года, достигнув рекордных катастрофических показателей в 1999—2005 годах в среднем население сокращалось ежегодно на 600—650 тыс. человек. Естественная убыль населения, впервые зафиксированная по данным текущего учета в 1992 году, к началу 2008 года накопленным итогом превысила 12,4 млн человек.
Однако стоит обратить внимание и на другой важный показатель: число родившихся (которое сильно уступало количеству умерших все эти годы). В 2000 году в Татарстане родилось 8,7 человека на 1 000 населения, в 2007-м — уже 11,3. Тем не менее, согласно данным Кабмина РТ, за 1997—2007 годы численность населения Татарстана в возрасте моложе трудоспособного сократилась с 889,7 тыс. человек до 623,3 тыс. (на 29,9%), что «явилось естественным следствием резкого сокращения уровня рождаемости в 1990-е годы. За тот же период численность населения в возрасте старше трудоспособного увеличилась с 758,6 тыс. человек до 764,0 тыс. человек (на 0,7%)». В постановлении Кабмина РТ 2009 года отмечалось также, что в Татарстане «наблюдалось снижение рождаемости с 13,6 человека на 1 000 человек населения в 1991 году до 9,3 человека на 1 000 человек населения в 1999 году, или на 31,6%».
Власти Татарстана могут провалить программу демографического развития
Интересно сравнить нынешние данные по бракам на 1 000 человек с данными 20- и 10-летней давности. Так, «экономический спад 1991—1998 годов породил снижение за соответствующий период количества браков в Татарстане с 8,6 до 5,4 на 1 000 человек населения (на 37,2%)». Напротив, в 1998—2007 годах наблюдался «постепенный рост уровня брачности в РТ до 8,7 человека на 1 000 человек населения (на 61,1%)». Получается, что с 2007 по 2013 год «брачный показатель» вырос всего на 0,1 пункта и потом начал снижаться. И теперь находится на уровне середины 1990-х годов, несмотря на, казалось бы, экономически более благополучные времена.
Более того, нынешние данные фактически перестают отвечать целевым индикаторам, достичь которых власти РТ надеялись почти 10 лет назад: так, в 2010 году инерционный показатель (худший сценарий) должен был составить 7,42 брака на 1 000 населения, в 2015 — 7,69, в 2020 — 7,89, в 2030 — 8,17. В итоге кризисный 2015 год оказался последним отвечающим программным индикаторам, и при сохранении сегодняшних тенденций Татарстан не сможет достичь целевого показателя 7,89 в 2020 году. Не говоря уже о программном — 8,06 брака на 1 000 человек.
Почему не стоит надеяться на рост брачных союзов поколения «нулевых»
Сами республиканские власти в 2009 году не забывали отмечать еще и выпадающие из официальной статистики гражданские браки и относились к ним с нескрываемым недовольством: количество их к тому моменту за 10 лет выросло более чем в два раза. Как резюмировали чиновники, это, «наряду с крайними негативными тенденциями раннего начала половой жизни и сексуальной распущенности значительной части молодежи, провоцирует увеличение численности детей, рожденных вне брака». При том, что как раз для подрастающего поколения стремление заключить брак в юном возрасте далеко не приоритет, и само понятие брака с советских времен довольно сильно девальвировалось, надеяться и верить в то, что статистические данные по бракам вдруг по-стахановски начнут поднимать именно «пост-милленниалы», то есть рожденные уже в «нулевые», довольно наивно.
Наконец, последнее: изменение демографической структуры РТ продолжается. Во-первых, с 1990 по 2013 год убыль сельского населения составила 42 тыс. человек. Известно, что сельское население более консервативно в семейных вопросах, нежели городское, и процент браков там всегда выше. Во-вторых, на 1000 татарстанских мужчин приходилось 1 163 женщины.
Любопытно сравнить и целевые индикаторы властей РТ с реальными данными по разводам. Число их в Татарстане с 2015 года падало, но в 2017 году все же чуть подросло, достигнув показателя в 13,5 тыс. Однако рекордных — то есть наименьших — показателей регион достигал еще в 2012 году (12,7 тыс. разводов). И вот тут реальность оказалась лучше предположений: к 2015 году власти надеялись снизить число разводов до 15,4 тыс. человек, а удалось — до 13,5 тыс. В 2020 году планировалось, что состоится 16,1 тыс. разводов, и, если судить по тенденциям 2017 года, этого программного показателя можно достичь.
По количеству разводов Татарстан занимает 13-е место. На первых местах Москва (45 тыс. разводов), Московская область (34,8 тыс.), Краснодарский край (25,4 тыс.), Санкт-Петербург (24,8 тыс.) и Свердловская область (19,9 тыс.). В ПФО худшие показатели у Башкортостана (15,5 тыс. разводов), Самарской (13,7 тыс.) и Нижегородской областей (13,6 тыс.).
|2006
|2007
|2008
|2009
|2010
|Российская Федерация
|640 837
|685 910
|703 412
|699 430
|639 321
|г.Москва
|45 025
|48 149
|48 827
|48 131
|44 539
|Московская область
|33 421
|35 201
|37 069
|37 229
|33 955
|Краснодарский край
|22 072
|23 960
|24 756
|24 593
|23 341
|г.Санкт-Петербург
|23 871
|25 794
|26 814
|26 285
|24 712
|Свердловская область
|19 748
|21 910
|22 765
|22 318
|20 262
|Тюменская область
|19 615
|20 442
|21 202
|21 346
|20 880
|Ростовская область
|19 366
|21 219
|21 961
|21 778
|20 266
|Челябинская область
|18 895
|21 331
|21 686
|20 467
|18 194
Кто живет в «браках по-советски»: мусульманские регионы и… Москва с Питером
Если же говорить о количестве разводов на 1 000 населения в год, то в аутсайдерах находятся как раз те северные и дальневосточные регионы, которые лидируют и по числу браков на 1 000 населения: Магадан (6), Камчатка (5,7), Сахалин (5,6), Чукотка (5,6), ХМАО и ЯНАО (5,5). Татарстан по этому «отрицательному показателю» занимает, к счастью, лишь 83-е место — здесь в 2017 году было 3,5 развода на 1000 населения. Это пока лучший показатель с 2013 года. Для сравнения, в Башкортостане в 2017 году было 3,8 развода на 1 000 человек, в Марий Эл — 3,6, в Удмуртии — 3,5, в Мордовии — 3,3, в Чувашии — 3,2. Вспомним, что количество разводов за 1991—2007 годы выросло: согласно официальным данным, с 3,2 до 4,1 на 1 000 человек населения (на 28,1%).
Власти РТ в 2009—2010 годах отмечали, что соотношение браков и разводов, равное 2,5 и более, «характерное для советского периода», в обозримой исторической перспективе достигнуто не будет. В настоящий момент, к слову, по Татарстану это соотношение равно почти 2. Любопытно, но советский показатель был достигнут в 2017 году сразу в четырех регионах России. В трех из них традиционно исповедуют ислам, в одном — буддизм: в Чечне этот показатель равен 6,7 (!), в Ингушетии — 5,14, в Тыве — 4, в Дагестане — 3,4. Поразительно, но факт: наилучшие показатели, близкие к советским, не только в Севастополе и Крыму (2,2 и 2,12 соответственно), но и в Санкт-Петербурге и Москве (2,1 и 2 соответственно), несмотря на расхожее мнение об этих городах как далеких от традиционных ценностей. Татарстан, к слову, уступает всем перечисленным, и занимает 9-е место. В ПФО худший показатель в Кировской области (число браков лишь в 1,4 раза выше числа разводов), в РФ — у Ленинградской области (1,2).
В этом смысле татарстанские власти могут торжествовать, хотя достижение значения 1,94 раза, в целом соответствующего «тенденциям развитых государств», планировалось еще в 2010 году, а с тех пор улучшения незначительны. Мало того, в 2015 году это соотношение приближалось к еще советскому значению, и составляло 2,3 раза: на 30,5 тыс. браков пришлось лишь 13,4 тыс. разводов. В дальнейшем, полагали чиновники, соотношение браков и разводов населения будет варьироваться в диапазоне 1,9—2, что, опять же «соответствует нормальному соотношению браков и разводов в развитых странах Запада — такого рода пропорция не создает угрозу функционированию института семьи, нормальной реализации последним репродуктивной и воспитательной функций».
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|Магаданская область
|6,9
|6,9
|6,2
|6,4
|6
|Камчатский край
|7
|6,5
|5,7
|6,1
|5,7
|Сахалинская область
|5,7
|6,6
|5,9
|5,7
|5,6
|Чукотский автономный округ
|5,8
|6
|5,6
|5,2
|5,6
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область)
|6,3
|6,3
|5,7
|5,6
|5,5
|Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
|5,8
|6,3
|5,7
|5,7
|5,5
|Мурманская область
|6,3
|6,2
|5,4
|5,5
|5,3
|Тюменская область
|5,9
|6
|5,3
|5,2
|5,2
|Хабаровский край
|6,1
|6,2
|5,4
|5,2
|5,2
«Как в СССР»: соотношение браки/разводы лучше всего в Балтасинском районе, но удивила и «либеральная» Казань
Взглянем теперь на ситуацию в районном разрезе. 10 лет назад Кабмин РТ отзывался о ней следующим образом: «число разводов в различных городах и районах дифференцируется весьма существенно, в том числе и в направлении их роста. Последнее в полной степени соответствует общеевропейской тенденции, в рамках которой институт брака не воспринимается как пожизненная повинность, и в плане создания семьи население достаточно мобильно». Учитывая тенденции и ментальность юного поколения «нулевых», о чем мы выше уже коротко писали, и примиренческую позицию самих республиканских властей в этом отношении, как и в отношении «миллениалов» (рожденных после 1981 года), надеяться на изменение ситуации в скором времени не стоит.
Так вот, в терминологии того самого постановления Кабмина РТ, уверявшего, что разводиться в обозримом будущем будут меньше, «по-советски» продолжают заключать браки и разводиться сразу в 11 районах РТ. Безусловный лидер — Балтасинский район, где на 4,3 брака приходится лишь 1 развод (лучше, чем в советское время — 2,5 брака на развод). В Тюлячинском районе соотношение составило в 2017 году 3,6, в Сабинском — 3,5, в Кукморском — 3,3, в Актанышском — 2,7, в Новошешминском — 2,6 и т. д. Удивительно, но к традиционным сельским районам с консервативными, условно, семейными ценностями примыкает и «либеральная» Казань! Здесь на 2,45 заключенных брака приходится 1 развод (причем это лучший показатель с 2015 года). Для сравнения, в среднем по Татарстану соотношение, напомним, составляет 2. В Набережных Челнах — всего 1,7.
|брак
|развод
|2015
|2016
|2017
|2015
|2016
|Итого по РТ
|30 572
|25 778
|26 983
|13 450
|13 450
|г. Казань
|12495
|10862
|11378
|4678
|4732
|г.Набережные Челны
|4261
|3638
|3790
|2140
|2208
|Нижнекамский
|2097
|1729
|1837
|1138
|1074
|Альметьевский
|1615
|1365
|1466
|793
|783
|Зеленодольский
|1046
|931
|922
|573
|536
|Бугульминский
|776
|651
|671
|381
|374
Однако и на селе разводиться стали чаще
Семейные ценности, однако, тускнеют с годами и в сельских районах. Еще пару лет назад в Балтасинском районе на 1 развод приходилось аж 6,2 брака, падение составило более 30%. В целом по РТ скольжение от «советских показателей» составило 12,3%. Только в 8 районах соотношение выросло и только в Спасском (неблагополучном экономически, кстати) и Новошешминском выросло значительно: на 35% и в два раза соответственно. В 37 районах за два кризисных года соотношение браки/разводы упало довольно критично, в среднем на 22%.
В абсолютных значениях в рейтинге без перемен — больше всего браков, по данным за 2017 год, заключается в столице РТ, автограде и Нижнекамске: 11,4 тыс., 3,8 тыс. и 1,8 тыс., соответственно. Эти же города и лидеры по разводам: 4,6 тыс., 2,17 тыс. и 1,2 тыс., соответственно.
В Казани после катастрофического падения количества заключенных браков в 2016 году (на 13%), в 2017-м вновь начался рост, который, конечно, не смог отыграть отрицательный тренд целиком: всего было заключено на 4,8% браков больше, чем годом ранее, или 11,4 тыс. браков против 10,8 тыс. Фактически, столица РТ в 2016—2017 годах откатилась по этому показателю на уровень посткризисных 2009—2010 годов, когда было заключено 9,9 и 10,2 тыс. браков, соответственно. С другой стороны, с 2009 года, когда соотношение числа браков к числу разводов составляло 2,13 (10,2 тыс. браков на 4,7 тыс. разводов), ситуация с разводами стабилизировалась и в среднем все эти 8 лет находится где-то на той самой «советской» отметке 2,5. Наилучших показателей Казань достигала в 2011 году, когда на 1 развод приходилось 2,6 брака, и в 2015 году — 1 к 2,7.
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