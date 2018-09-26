Бракоразводный эксцесс: семья «по-советски» характерна для мусульманских регионов и… Москвы с Питером

Власти Татарстана могут провалить программу демографического развития, если следующее за «миллениалами» поколение «нулевых» не изменит своего мнения о браках

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени», проанализировав данные по бракам и разводам в России за 2017 год, узнала, что по количеству заключенных браков страна вернулась к показателям ранних «нулевых». Туда же откатился и Татарстан, вновь проигравший «семейную борьбу» более населенному Башкортостану. Заинтересовавшись «брачным кризисом», мы изучили ситуацию с рождаемостью 1990—2007 годов и выяснили, что Татарстан может провалить свою программу улучшения демографической ситуации после 2010 года, если число браков на 1 000 населения останется на уровне 2016—2017 годов. Помимо прочего, из текста вы узнаете, как Питер стал брачной столицей России и, вместе с Москвой и четырьмя регионами (включая три «мусульманских»), оказался лидером по соотношению количества браков и разводов. Показатели эти вполне сопоставимы с общей ситуацией в СССР. В Татарстане такие «советские» районы тоже есть, но и здесь семейные ценности с годами тускнеют.

Россия вернулась в ранние «нулевые»

В 2015—2016 годах впервые после кризисных 2008—2009 годов произошло снижение количества зарегистрированных браков в России (в первую очередь, конечно, вследствие экономических причин). Однако новый брачный кризис оказался гораздо более существенным, чем 10 годами ранее. Если в 2008 году количество браков сократилась на 6,7%, а в 2009-м динамика вновь стала положительной, то в 2015 году число семейных союзов снизилось на 5,3%, а в 2016-м в загсы пришло аж на 15% пар меньше, чем годом ранее: 985,8 тыс. браков против 1,16 млн. Фактически, это стало худшим показателем за 10 лет, и впервые количество браков пробило планку в 1 млн.

В 2017 году показатель вновь пополз вверх, но стереть негативные последствия двух предыдущих кризисных лет разворот тренда пока не смог: в загсах было заключено чуть более 1 млн браков. Подобные тенденции сохранялись и сохраняются почти во всех регионах России. Только в двух субъектах РФ в 2016 году количество браков не упало, а даже немного выросло: в Чечне (4,27%) и Тыве (0,1%).

Число браков по регионам РФ, 2017 год

2006 2007 2008 2009 2010 Российская Федерация 1 113 562 1 262 500 1 179 007 1 199 446 1 215 066 г.Москва 78 761 88 060 84 028 92 322 91 140 Московская область 54 077 60 936 56 298 59 267 58 086 г.Санкт-Петербург 39 830 44 460 46 610 49 121 49 363 Краснодарский край 41 173 47 558 42 712 43 552 44 870 Свердловская область 34 867 39 256 36 458 36 428 38 675 Тюменская область 32 602 36 749 33 959 34 652 36 426 Ростовская область 32 824 38 940 33 898 34 198 34 133 Республика Башкортостан 30 915 35 635 32 649 34 348 34 801

… туда же по брачным показателям откатился и Татарстан

Печально, но среди пяти худших регионов по этому показателю в 2016 году оказались сразу три субъекта, входящих в ПФО: Удмуртия (-24,5%), Чувашия (-24,6%) и Марий Эл (-27,5%). Татарстан провалился на среднероссийский процент — 15%. В абсолютных цифрах в загсах РТ в 2016 году было выдано почти на 5 тыс. меньше актов о заключении брака (или 25,7 тыс.). В 2017 году число браков в Татарстане выросло, но динамика не такая впечатляющая, как у большинства регионов РФ (всего лишь 59-е место): браков заключено на 4,6% больше (или на 1,2 тыс.) — почти 27 тыс. Это, не считая катастрофы 2016 года, худший показатель РТ с 2006 года. Впечатляющий рост продемонстрировали Тыва (27,5%), Орловская область (18,6%), Белгородская область (18,5%). Из регионов ПФО лучше всего почувствовал себя Башкортостан, где было заключено на 10,3% браков больше (27,9 тысячи), и Удмуртия (+12%).

Отметим любопытный факт: Башкортостан по числу браков опережал Татарстан с 2006 года, что объяснялось и большей численностью населения, однако по итогам 2016 года он впервые уступил западному соседу: тогда было заключено лишь 25,3 тыс. браков в РБ, и 25,7 тыс. браков в РТ. Но в 2017 году все вернулось на круги своя: актов о заключении брака в загсах Башкортостана было выдано на 1 тыс. больше, чем в Татарстане.

Наибольшее число браков в прошлом году было заключено в Москве (90 тыс.), Московской области (58,5 тыс.), Санкт-Петербурге (52,5 тыс.) и Краснодарском крае (44,4 тыс.). Башкортостан занял в рейтинге 8-е место, Татарстан — 9-е.

«Брачная столица» России Питер только в последние годы уступил пальму первенства Севастополю

При разной численности населения для сравнения подобных показателей регионов стоит пересчитывать абсолютное число браков на 1 000 населения. И вот тут показатели что Башкортостана, что Татарстана уже не столь впечатляющие. Самый высокий показатель у Севастополя: там в год заключается 10 браков на 1 000 человек: 4,3 тыс. по данным за 2017 год. И если в случае с Севастополем можно сослаться на меньшее количество браков в абсолютных цифрах, то что делать с Питером? Здесь с 2013 года одни из самых высоких показателей по стране. Четыре года назад на 1 000 человек вообще было 10,8 брака (первое место по РФ), с 2015 года Северная столица уступает Севастополю, но все равно ее показатели недостижимы для других экономически развитых регионов: здесь на 1 000 человек в прошлом году было заключено 9,9 брака. Тройку лидеров замыкает Камчатский край (8,8 брака). Следом идут ХМАО (8,5), ЯНАО (8,5) и Иркутская область (8,4).

Отметим, что в топ-10 только северные и дальневосточные регионы, где жизнь, прямо скажем, не слишком комфортна (Иркутская, Магаданская, Сахалинская области, Чукотка, Приморский край). Тем не менее первый южный регион, который вообще способен хоть как-то конкурировать с сибиряками и жителями Севера — Краснодарский край — занимает лишь 12-е место: в 2017 году на 1 000 человек здесь заключили 8 браков. В результате в лидерах оказался Дальневосточный (7,9 брака) и Северо-Западный федеральные округа (7,9). Для сравнения, в Москве показатель составил по итогам прошлого года всего 7,2.

Число браков на 1000 населения по регионам РФ, 2017 год

2013 2014 2015 2016 2017 г.Севастополь 0 11 11,5 9,5 10 г.Санкт-петербург 10,8 11,1 10,9 9,6 9,9 Камчатский край 9,9 9,6 9,4 8,6 8,8 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 10,5 10 9,3 7,8 8,5 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 9,6 9,7 8,9 7,7 8,5 Иркутская область 9,2 9 8,9 7,3 8,4 Чукотский автономный округ 8,4 8 8,3 7,1 8,4 Магаданская область 10,1 9,2 8,5 7,4 8,3 Тюменская область 10,2 9,7 8,9 7,6 8,2

Насколько повлияла демография 1990-х?

Приволжский федеральный округ по относительному показателю (количество браков на 1 000 человек) уступает только Северо-Кавказскому федеральному округу — 6,7 против 5,4. Татарстан в списке лишь на 57-м месте, здесь в 2017 году было заключено всего 6,9 брака на 1 000 человек. Мало того, с 2013 года этот показатель рухнул на треть — с 8,8. Конечно, это можно списать на экономический фактор. Но нельзя забывать и о демографическом факторе 1990-х годов в целом по РФ. Согласно только официальным данным, вымирание российского населения (отсутствие прироста населения, смертность выше рождаемости) началось в 1992 году и продолжалось, увы, до 2007 года, достигнув рекордных катастрофических показателей в 1999—2005 годах в среднем население сокращалось ежегодно на 600—650 тыс. человек. Естественная убыль населения, впервые зафиксированная по данным текущего учета в 1992 году, к началу 2008 года накопленным итогом превысила 12,4 млн человек.

Однако стоит обратить внимание и на другой важный показатель: число родившихся (которое сильно уступало количеству умерших все эти годы). В 2000 году в Татарстане родилось 8,7 человека на 1 000 населения, в 2007-м — уже 11,3. Тем не менее, согласно данным Кабмина РТ, за 1997—2007 годы численность населения Татарстана в возрасте моложе трудоспособного сократилась с 889,7 тыс. человек до 623,3 тыс. (на 29,9%), что «явилось естественным следствием резкого сокращения уровня рождаемости в 1990-е годы. За тот же период численность населения в возрасте старше трудоспособного увеличилась с 758,6 тыс. человек до 764,0 тыс. человек (на 0,7%)». В постановлении Кабмина РТ 2009 года отмечалось также, что в Татарстане «наблюдалось снижение рождаемости с 13,6 человека на 1 000 человек населения в 1991 году до 9,3 человека на 1 000 человек населения в 1999 году, или на 31,6%».

Власти Татарстана могут провалить программу демографического развития

Интересно сравнить нынешние данные по бракам на 1 000 человек с данными 20- и 10-летней давности. Так, «экономический спад 1991—1998 годов породил снижение за соответствующий период количества браков в Татарстане с 8,6 до 5,4 на 1 000 человек населения (на 37,2%)». Напротив, в 1998—2007 годах наблюдался «постепенный рост уровня брачности в РТ до 8,7 человека на 1 000 человек населения (на 61,1%)». Получается, что с 2007 по 2013 год «брачный показатель» вырос всего на 0,1 пункта и потом начал снижаться. И теперь находится на уровне середины 1990-х годов, несмотря на, казалось бы, экономически более благополучные времена.

Более того, нынешние данные фактически перестают отвечать целевым индикаторам, достичь которых власти РТ надеялись почти 10 лет назад: так, в 2010 году инерционный показатель (худший сценарий) должен был составить 7,42 брака на 1 000 населения, в 2015 — 7,69, в 2020 — 7,89, в 2030 — 8,17. В итоге кризисный 2015 год оказался последним отвечающим программным индикаторам, и при сохранении сегодняшних тенденций Татарстан не сможет достичь целевого показателя 7,89 в 2020 году. Не говоря уже о программном — 8,06 брака на 1 000 человек.

С 2007 по 2013 год «брачный показатель» вырос всего на 0,1 пункта, и потом начал снижаться. Фото Максима Платонова



Почему не стоит надеяться на рост брачных союзов поколения «нулевых»

Сами республиканские власти в 2009 году не забывали отмечать еще и выпадающие из официальной статистики гражданские браки и относились к ним с нескрываемым недовольством: количество их к тому моменту за 10 лет выросло более чем в два раза. Как резюмировали чиновники, это, «наряду с крайними негативными тенденциями раннего начала половой жизни и сексуальной распущенности значительной части молодежи, провоцирует увеличение численности детей, рожденных вне брака». При том, что как раз для подрастающего поколения стремление заключить брак в юном возрасте далеко не приоритет, и само понятие брака с советских времен довольно сильно девальвировалось, надеяться и верить в то, что статистические данные по бракам вдруг по-стахановски начнут поднимать именно «пост-милленниалы», то есть рожденные уже в «нулевые», довольно наивно.

Наконец, последнее: изменение демографической структуры РТ продолжается. Во-первых, с 1990 по 2013 год убыль сельского населения составила 42 тыс. человек. Известно, что сельское население более консервативно в семейных вопросах, нежели городское, и процент браков там всегда выше. Во-вторых, на 1000 татарстанских мужчин приходилось 1 163 женщины.

Любопытно сравнить и целевые индикаторы властей РТ с реальными данными по разводам. Число их в Татарстане с 2015 года падало, но в 2017 году все же чуть подросло, достигнув показателя в 13,5 тыс. Однако рекордных — то есть наименьших — показателей регион достигал еще в 2012 году (12,7 тыс. разводов). И вот тут реальность оказалась лучше предположений: к 2015 году власти надеялись снизить число разводов до 15,4 тыс. человек, а удалось — до 13,5 тыс. В 2020 году планировалось, что состоится 16,1 тыс. разводов, и, если судить по тенденциям 2017 года, этого программного показателя можно достичь.

По количеству разводов Татарстан занимает 13-е место. На первых местах Москва (45 тыс. разводов), Московская область (34,8 тыс.), Краснодарский край (25,4 тыс.), Санкт-Петербург (24,8 тыс.) и Свердловская область (19,9 тыс.). В ПФО худшие показатели у Башкортостана (15,5 тыс. разводов), Самарской (13,7 тыс.) и Нижегородской областей (13,6 тыс.).

Число разводов по регионам РФ, 2017 год

2006 2007 2008 2009 2010 Российская Федерация 640 837 685 910 703 412 699 430 639 321 г.Москва 45 025 48 149 48 827 48 131 44 539 Московская область 33 421 35 201 37 069 37 229 33 955 Краснодарский край 22 072 23 960 24 756 24 593 23 341 г.Санкт-Петербург 23 871 25 794 26 814 26 285 24 712 Свердловская область 19 748 21 910 22 765 22 318 20 262 Тюменская область 19 615 20 442 21 202 21 346 20 880 Ростовская область 19 366 21 219 21 961 21 778 20 266 Челябинская область 18 895 21 331 21 686 20 467 18 194

Кто живет в «браках по-советски»: мусульманские регионы и… Москва с Питером

Если же говорить о количестве разводов на 1 000 населения в год, то в аутсайдерах находятся как раз те северные и дальневосточные регионы, которые лидируют и по числу браков на 1 000 населения: Магадан (6), Камчатка (5,7), Сахалин (5,6), Чукотка (5,6), ХМАО и ЯНАО (5,5). Татарстан по этому «отрицательному показателю» занимает, к счастью, лишь 83-е место — здесь в 2017 году было 3,5 развода на 1000 населения. Это пока лучший показатель с 2013 года. Для сравнения, в Башкортостане в 2017 году было 3,8 развода на 1 000 человек, в Марий Эл — 3,6, в Удмуртии — 3,5, в Мордовии — 3,3, в Чувашии — 3,2. Вспомним, что количество разводов за 1991—2007 годы выросло: согласно официальным данным, с 3,2 до 4,1 на 1 000 человек населения (на 28,1%).

Власти РТ в 2009—2010 годах отмечали, что соотношение браков и разводов, равное 2,5 и более, «характерное для советского периода», в обозримой исторической перспективе достигнуто не будет. В настоящий момент, к слову, по Татарстану это соотношение равно почти 2. Любопытно, но советский показатель был достигнут в 2017 году сразу в четырех регионах России. В трех из них традиционно исповедуют ислам, в одном — буддизм: в Чечне этот показатель равен 6,7 (!), в Ингушетии — 5,14, в Тыве — 4, в Дагестане — 3,4. Поразительно, но факт: наилучшие показатели, близкие к советским, не только в Севастополе и Крыму (2,2 и 2,12 соответственно), но и в Санкт-Петербурге и Москве (2,1 и 2 соответственно), несмотря на расхожее мнение об этих городах как далеких от традиционных ценностей. Татарстан, к слову, уступает всем перечисленным, и занимает 9-е место. В ПФО худший показатель в Кировской области (число браков лишь в 1,4 раза выше числа разводов), в РФ — у Ленинградской области (1,2).

В этом смысле татарстанские власти могут торжествовать, хотя достижение значения 1,94 раза, в целом соответствующего «тенденциям развитых государств», планировалось еще в 2010 году, а с тех пор улучшения незначительны. Мало того, в 2015 году это соотношение приближалось к еще советскому значению, и составляло 2,3 раза: на 30,5 тыс. браков пришлось лишь 13,4 тыс. разводов. В дальнейшем, полагали чиновники, соотношение браков и разводов населения будет варьироваться в диапазоне 1,9—2, что, опять же «соответствует нормальному соотношению браков и разводов в развитых странах Запада — такого рода пропорция не создает угрозу функционированию института семьи, нормальной реализации последним репродуктивной и воспитательной функций».

Число разводов на 1000 населения по регионам РФ, 2017 год

2013 2014 2015 2016 2017 Магаданская область 6,9 6,9 6,2 6,4 6 Камчатский край 7 6,5 5,7 6,1 5,7 Сахалинская область 5,7 6,6 5,9 5,7 5,6 Чукотский автономный округ 5,8 6 5,6 5,2 5,6 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 6,3 6,3 5,7 5,6 5,5 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 5,8 6,3 5,7 5,7 5,5 Мурманская область 6,3 6,2 5,4 5,5 5,3 Тюменская область 5,9 6 5,3 5,2 5,2 Хабаровский край 6,1 6,2 5,4 5,2 5,2

«Как в СССР»: соотношение браки/разводы лучше всего в Балтасинском районе, но удивила и «либеральная» Казань

Взглянем теперь на ситуацию в районном разрезе. 10 лет назад Кабмин РТ отзывался о ней следующим образом: «число разводов в различных городах и районах дифференцируется весьма существенно, в том числе и в направлении их роста. Последнее в полной степени соответствует общеевропейской тенденции, в рамках которой институт брака не воспринимается как пожизненная повинность, и в плане создания семьи население достаточно мобильно». Учитывая тенденции и ментальность юного поколения «нулевых», о чем мы выше уже коротко писали, и примиренческую позицию самих республиканских властей в этом отношении, как и в отношении «миллениалов» (рожденных после 1981 года), надеяться на изменение ситуации в скором времени не стоит.

Так вот, в терминологии того самого постановления Кабмина РТ, уверявшего, что разводиться в обозримом будущем будут меньше, «по-советски» продолжают заключать браки и разводиться сразу в 11 районах РТ. Безусловный лидер — Балтасинский район, где на 4,3 брака приходится лишь 1 развод (лучше, чем в советское время — 2,5 брака на развод). В Тюлячинском районе соотношение составило в 2017 году 3,6, в Сабинском — 3,5, в Кукморском — 3,3, в Актанышском — 2,7, в Новошешминском — 2,6 и т. д. Удивительно, но к традиционным сельским районам с консервативными, условно, семейными ценностями примыкает и «либеральная» Казань! Здесь на 2,45 заключенных брака приходится 1 развод (причем это лучший показатель с 2015 года). Для сравнения, в среднем по Татарстану соотношение, напомним, составляет 2. В Набережных Челнах — всего 1,7.

Число браков и разводов по районам Татарстана, 2017 год

брак развод 2015 2016 2017 2015 2016 Итого по РТ 30 572 25 778 26 983 13 450 13 450 г. Казань 12495 10862 11378 4678 4732 г.Набережные Челны 4261 3638 3790 2140 2208 Нижнекамский 2097 1729 1837 1138 1074 Альметьевский 1615 1365 1466 793 783 Зеленодольский 1046 931 922 573 536 Бугульминский 776 651 671 381 374

Однако и на селе разводиться стали чаще

Семейные ценности, однако, тускнеют с годами и в сельских районах. Еще пару лет назад в Балтасинском районе на 1 развод приходилось аж 6,2 брака, падение составило более 30%. В целом по РТ скольжение от «советских показателей» составило 12,3%. Только в 8 районах соотношение выросло и только в Спасском (неблагополучном экономически, кстати) и Новошешминском выросло значительно: на 35% и в два раза соответственно. В 37 районах за два кризисных года соотношение браки/разводы упало довольно критично, в среднем на 22%.

В абсолютных значениях в рейтинге без перемен — больше всего браков, по данным за 2017 год, заключается в столице РТ, автограде и Нижнекамске: 11,4 тыс., 3,8 тыс. и 1,8 тыс., соответственно. Эти же города и лидеры по разводам: 4,6 тыс., 2,17 тыс. и 1,2 тыс., соответственно.

В Казани после катастрофического падения количества заключенных браков в 2016 году (на 13%), в 2017-м вновь начался рост, который, конечно, не смог отыграть отрицательный тренд целиком: всего было заключено на 4,8% браков больше, чем годом ранее, или 11,4 тыс. браков против 10,8 тыс. Фактически, столица РТ в 2016—2017 годах откатилась по этому показателю на уровень посткризисных 2009—2010 годов, когда было заключено 9,9 и 10,2 тыс. браков, соответственно. С другой стороны, с 2009 года, когда соотношение числа браков к числу разводов составляло 2,13 (10,2 тыс. браков на 4,7 тыс. разводов), ситуация с разводами стабилизировалась и в среднем все эти 8 лет находится где-то на той самой «советской» отметке 2,5. Наилучших показателей Казань достигала в 2011 году, когда на 1 развод приходилось 2,6 брака, и в 2015 году — 1 к 2,7.