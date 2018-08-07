«Мы не раз обращались с предложениями об отмене закона о монетизации льгот»

Соцпакет или жизнь: россиянам обещают выбор препаратов даже по льготному рецепту

Фото: Максим Платонов

Минздрав Татарстана агитирует татарстанских льготников не отказываться от льготного лекарственного обеспечения в «натуральном» выражении. Корреспондент «Реального времени» побывала сегодня в кабмине, где министр здравоохранения Марат Садыков и его заместитель Фарида Яркаева привели доводы в пользу льгот и рассказали, чем может обернуться выбор денежной компенсации в случае внезапной тяжелой болезни.

«Деньги — не главное»



Ежегодно до 1 октября льготники, которые согласно российскому законодательству имеют право на социальную помощь от государства, вправе сделать выбор в пользу «натуральных» льгот — в частности, набора назначенных врачом в соответствии с заболеванием бесплатных (оплаченных из бюджета) лекарственных препаратов, либо в пользу денежной компенсации. Чтобы этим правом воспользоваться, надо подать заявление в районное отделение Пенсионного фонда. Можно его и не подавать — тогда льготы будут предоставляться в соответствии с выбором, который льготник сделал ранее — в прошлом, позапрошлом году… Однако тем, кто когда-то выбрал не лекарства, а денежную «прибавку» к пенсии, медики советуют еще раз все как следует обдумать и все-таки сходить в отделение ПФР и переписать заявление.

Замминистра здравоохранения Фарида Яркаева перечислила причины, по которым в прошлые годы льготники отказывались от лекарств. Это ограниченный список препаратов, которые предоставляются за счет бюджета, желание получать лекарства с привычными названиями (по «льготному» рецепту выдают препараты, которые называются по-разному, хотя действующее вещество в них одно и то же) и… необходимость раз в месяц ходить в поликлинику за рецептом, тратить время в очереди к врачу.

Согласно статистике Минздрава РТ, количество льготников, которым требуются дорогостоящие препараты, с каждым годом увеличивается. Фото mosreg.ru

— А вот материальная составляющая, как выяснилось, не самое главное, — заметила Яркаева. — То есть эти 800 рублей пенсионеры могут рассматривать как прибавку к пенсии, однако я не раз задавала вопросы об этом людям в очереди в Пенсионном фонде — интересовалась, а могут ли они позволить себе потратить эту сумму в качестве страховки, гарантирующей получение дорогостоящих лекарств в том случае, если они заболеют. И вот в таком ракурсе они со мной соглашались, что страховка нужна.

— Зачем нужна «страховка» тем, кому на покупку лекарств хватает денежной компенсации? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени» у участников брифинга. — Одно дело, когда человеку назначен дорогостоящий препарат, и совсем другое, если он ежемесячно покупает недорогие лекарства, скажем, на 500—600 рублей. Выбрав деньги, он может выбирать аптеку — найдет, где лекарство стоит дешевле…

— Нужна страховка, — возразила Фарида Яркаева. — Медицина идет вперед, на рынке появляются все более эффективные лекарства, в результате продолжительность жизни увеличивается. Но есть и оборотная сторона: чем дольше человек живет, тем больше вероятность возникновения у него новых заболеваний. Если человек получил инвалидность по какому-то заболеванию, например, с сахарным диабетом, сделал выбор в пользу набора социальных услуг, а потом у него выявили онкологическое заболевание, он с первого же дня будет получать льготные лекарства и по этому профилю. Если же он сделал выбор в пользу денег, то льготные лекарства по онкологическому профилю он не сможет получать еще целый год — пока не изменит свой выбор. А лекарства от онкологии стоят недешево…

Согласно статистике Минздрава РТ, количество льготников, которым требуются дорогостоящие препараты, с каждым годом увеличивается. В частности, по итогам 2017 года на 10% (до 2700 человек) выросло количество пациентов, на лечение которых требуется от 50 до 100 тыс. рублей в год, и на 50% (до 37 человек) — тех, кому ежегодно требуются препараты на сумму, превышающую 1 млн рублей.

По словам Фариды Яркаевой, выяснилось, что до 70 процентов «отказников» вообще не тратят денежную компенсацию на лекарственные препараты. Фото minzdrav.tatarstan.ru

«Закон пора корректировать»

Впервые за многие годы республиканское Министерство здравоохранения, приводя доводы в пользу «натуральных» лекарственных льгот и социального пакета, поставило на первое место не принцип солидарности пациентов, а интересы каждого из них. Раньше говорилось в основном о том, что государство в силах финансировать из бюджета приобретение для одних льготников дорогостоящих лекарств лишь до тех пор, пока от соцпакета не отказываются те, кому требуются лекарства копеечные, — благодаря экономии на них. Сегодня заговорили о том, что выбор в пользу денег опасен для пациентов, склонных легкомысленно относиться к своему здоровью. Ведь, по словам Фариды Яркаевой, выяснилось, что до 70 процентов «отказников» вообще не тратят денежную компенсацию на лекарственные препараты. И это приводит к плачевным результатам:

— В первый год после принятия закона о льготном лекарственном обеспечении кривая смертности в онкологии резко поползла вниз. Когда же появилась альтернатива в виде денежной компенсации, такого уже не было. 44 процента онкобольных сегодня делают выбор в пользу денег, а ведь для них такой вопрос вообще стоять не должен! Выбор-то делается в период ремиссии. А потом приходит обострение, и возникает необходимость в препаратах второй линии, которые пациент уже не может купить: они ему не по карману.

— Поэтому мы не раз обращались в вышестоящие инстанции с предложениями об отмене закона о монетизации льгот, — сообщил Марат Садыков. — Он требует серьезной корректировки!

Хорошие новости

Марат Садыков сообщил журналистам две важные новости. Первая касается пациентов с орфанными заболеваниями, лечение которых прежде тяжелым бременем ложилось на республиканский бюджет, а нехватка средств оборачивалась фактически смертным приговором для больных:

— 579 жителей Татарстана, в том числе 270 детей, страдающих орфанными заболеваниями, будут с 2019 года обеспечиваться дорогостоящими лекарствами за счет средств федерального бюджета. Расходы на лечение одного такого пациента сегодня достигают 47 млн рублей в год…

По словам Марата Садыкова, скоро у российских льготников появится право выбора лекарств в аптеке. Фото hrav.mz19.ru

Вторая важная новость касается грядущих изменений в российском законодательстве. По словам Марата Садыкова, скоро у российских льготников появится право выбора лекарств в аптеке. Если сейчас они не могут привередничать и берут то, что им выдают по «бесплатному» рецепту, то в будущем смогут выбирать между тем, что дают, и препаратами с другими названиями, но с тем же действующим веществом. Правда, если выбранное льготником лекарство будет стоить дороже лекарства из «льготного» списка, ему придется оплатить разницу в цене.