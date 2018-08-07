«Мы не раз обращались с предложениями об отмене закона о монетизации льгот»
Соцпакет или жизнь: россиянам обещают выбор препаратов даже по льготному рецепту
Минздрав Татарстана агитирует татарстанских льготников не отказываться от льготного лекарственного обеспечения в «натуральном» выражении. Корреспондент «Реального времени» побывала сегодня в кабмине, где министр здравоохранения Марат Садыков и его заместитель Фарида Яркаева привели доводы в пользу льгот и рассказали, чем может обернуться выбор денежной компенсации в случае внезапной тяжелой болезни.
«Деньги — не главное»
Ежегодно до 1 октября льготники, которые согласно российскому законодательству имеют право на социальную помощь от государства, вправе сделать выбор в пользу «натуральных» льгот — в частности, набора назначенных врачом в соответствии с заболеванием бесплатных (оплаченных из бюджета) лекарственных препаратов, либо в пользу денежной компенсации. Чтобы этим правом воспользоваться, надо подать заявление в районное отделение Пенсионного фонда. Можно его и не подавать — тогда льготы будут предоставляться в соответствии с выбором, который льготник сделал ранее — в прошлом, позапрошлом году… Однако тем, кто когда-то выбрал не лекарства, а денежную «прибавку» к пенсии, медики советуют еще раз все как следует обдумать и все-таки сходить в отделение ПФР и переписать заявление.
Замминистра здравоохранения Фарида Яркаева перечислила причины, по которым в прошлые годы льготники отказывались от лекарств. Это ограниченный список препаратов, которые предоставляются за счет бюджета, желание получать лекарства с привычными названиями (по «льготному» рецепту выдают препараты, которые называются по-разному, хотя действующее вещество в них одно и то же) и… необходимость раз в месяц ходить в поликлинику за рецептом, тратить время в очереди к врачу.
— А вот материальная составляющая, как выяснилось, не самое главное, — заметила Яркаева. — То есть эти 800 рублей пенсионеры могут рассматривать как прибавку к пенсии, однако я не раз задавала вопросы об этом людям в очереди в Пенсионном фонде — интересовалась, а могут ли они позволить себе потратить эту сумму в качестве страховки, гарантирующей получение дорогостоящих лекарств в том случае, если они заболеют. И вот в таком ракурсе они со мной соглашались, что страховка нужна.
— Зачем нужна «страховка» тем, кому на покупку лекарств хватает денежной компенсации? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени» у участников брифинга. — Одно дело, когда человеку назначен дорогостоящий препарат, и совсем другое, если он ежемесячно покупает недорогие лекарства, скажем, на 500—600 рублей. Выбрав деньги, он может выбирать аптеку — найдет, где лекарство стоит дешевле…
— Нужна страховка, — возразила Фарида Яркаева. — Медицина идет вперед, на рынке появляются все более эффективные лекарства, в результате продолжительность жизни увеличивается. Но есть и оборотная сторона: чем дольше человек живет, тем больше вероятность возникновения у него новых заболеваний. Если человек получил инвалидность по какому-то заболеванию, например, с сахарным диабетом, сделал выбор в пользу набора социальных услуг, а потом у него выявили онкологическое заболевание, он с первого же дня будет получать льготные лекарства и по этому профилю. Если же он сделал выбор в пользу денег, то льготные лекарства по онкологическому профилю он не сможет получать еще целый год — пока не изменит свой выбор. А лекарства от онкологии стоят недешево…
Согласно статистике Минздрава РТ, количество льготников, которым требуются дорогостоящие препараты, с каждым годом увеличивается. В частности, по итогам 2017 года на 10% (до 2700 человек) выросло количество пациентов, на лечение которых требуется от 50 до 100 тыс. рублей в год, и на 50% (до 37 человек) — тех, кому ежегодно требуются препараты на сумму, превышающую 1 млн рублей.
«Закон пора корректировать»
Впервые за многие годы республиканское Министерство здравоохранения, приводя доводы в пользу «натуральных» лекарственных льгот и социального пакета, поставило на первое место не принцип солидарности пациентов, а интересы каждого из них. Раньше говорилось в основном о том, что государство в силах финансировать из бюджета приобретение для одних льготников дорогостоящих лекарств лишь до тех пор, пока от соцпакета не отказываются те, кому требуются лекарства копеечные, — благодаря экономии на них. Сегодня заговорили о том, что выбор в пользу денег опасен для пациентов, склонных легкомысленно относиться к своему здоровью. Ведь, по словам Фариды Яркаевой, выяснилось, что до 70 процентов «отказников» вообще не тратят денежную компенсацию на лекарственные препараты. И это приводит к плачевным результатам:
— В первый год после принятия закона о льготном лекарственном обеспечении кривая смертности в онкологии резко поползла вниз. Когда же появилась альтернатива в виде денежной компенсации, такого уже не было. 44 процента онкобольных сегодня делают выбор в пользу денег, а ведь для них такой вопрос вообще стоять не должен! Выбор-то делается в период ремиссии. А потом приходит обострение, и возникает необходимость в препаратах второй линии, которые пациент уже не может купить: они ему не по карману.
— Поэтому мы не раз обращались в вышестоящие инстанции с предложениями об отмене закона о монетизации льгот, — сообщил Марат Садыков. — Он требует серьезной корректировки!
Хорошие новости
Марат Садыков сообщил журналистам две важные новости. Первая касается пациентов с орфанными заболеваниями, лечение которых прежде тяжелым бременем ложилось на республиканский бюджет, а нехватка средств оборачивалась фактически смертным приговором для больных:
— 579 жителей Татарстана, в том числе 270 детей, страдающих орфанными заболеваниями, будут с 2019 года обеспечиваться дорогостоящими лекарствами за счет средств федерального бюджета. Расходы на лечение одного такого пациента сегодня достигают 47 млн рублей в год…
Вторая важная новость касается грядущих изменений в российском законодательстве. По словам Марата Садыкова, скоро у российских льготников появится право выбора лекарств в аптеке. Если сейчас они не могут привередничать и берут то, что им выдают по «бесплатному» рецепту, то в будущем смогут выбирать между тем, что дают, и препаратами с другими названиями, но с тем же действующим веществом. Правда, если выбранное льготником лекарство будет стоить дороже лекарства из «льготного» списка, ему придется оплатить разницу в цене.
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