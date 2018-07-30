В России одобрили закупку лекарств от еще пяти редких заболеваний за счет бюджета

В России к семи орфанным заболеваниям, лечение которых финансировалось из федерального бюджета, добавились еще пять. Об этом сообщил на пресс-конференции депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов.

По его словам, это позволит сократить нагрузку на бюджет Татарстана примерно на 10 млрд рублей в год.

Он также напомнил, что всего на сегодняшний день в России утвержден перечень из 24 орфанных заболеваний. Из них семь наиболее дорогостоящих в лечении заболеваний финансируется из бюджета РФ, а остальное — из бюджетов регионов.

«Я считаю, что они должны полностью финансироваться из федерального бюджета, но пока так...» — цитирует Гильмутдинова корреспондент «Реального времени».

Ранее премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин заявил, что дефицит по лекарствам для больных с редкими заболеваниями в республике составляет около 960 миллионов рублей.