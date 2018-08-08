«Образование никогда не бывает лишним, но оно не является гарантией, что у вас все получится»

Закончил техникум и начал дело: истории выпускников профтехучилищ, открывших успешный бизнес

Фото: Максим Платонов

Диплом вуза не является гарантией безбедной жизни, а учеба в ПТУ — препятствием для того чтобы стать профи в своей области, найти хорошую работу или открыть дело. Многие успешные предприниматели начали карьеру с обучения в техникуме или колледже, а получив профессию, достигли такого успеха, что смогли не только прокормить себя, но и обеспечить работой сотни людей. Своими историями они поделились с «Реальным временем».

«У меня в компании, я единственный человек, у которого нет высшего образования»

Рамиль Измайлов, генеральный директор «ПТК-Пружинный проект». Производит пружины для любой продукции — от грузовиков до детских колыбелей. В месяц принимает более 800 заказов, а годовой оборот согласно rusprofile за год составляет 60 млн рублей. Компания учреждена в 2007 году, первоначальный штат составил семь человек, сейчас в ней трудятся около 100 сотрудников.

«После восьмого класса я пошел учиться в ПТУ на специальность «оператор автоматических линий станков и автоматов». Пошел я туда, потому что в 14 лет, у меня умерла мама. Я остался без родителей и мне нужны были деньги, а стипендия в ПТУ была очень высокая по тем годам — 86 рублей, при зарплате в 120 рублей. С 15 лет я начал работать на заводе и понял, что всю жизнь быть простым рабочим — это не реально, это очень скучно и надо поступать в техникум, а если у тебя нет 10 классов образования, то в техникум не брали. И я три года, работая на заводе, учился в школе рабочей молодежи (ШРМ).

Как только я закончил ШРМ, стал думать, в какой техникум поступать. Хотел в медицинский, но так как я учился очень плохо, то понимал, что мне будет крайне сложно. Тут один знакомый сказал: «А в торговый, ты чего не хочешь? Я вот его закончил сейчас». И я решил почему бы и нет? Поступил в Казанский торговый техникум и начал учиться на «организатора коммерческой деятельности».

Там мне понравились две вещи. Первое, нам постоянно внушали: «Вы будущие руководители». Это нам говорили каждый день по нескольку раз, и за это я очень благодарен преподавателям. И второе чему я научился — это учиться. Я учился заочно и требовалось много самостоятельной работы. Интернета тогда еще не было, и я был записан во все казанские библиотеки и понял, что если я чего-то не знаю, то это всегда можно найти. А сейчас информации настолько много, причем в свободном доступе, что можно за огромные деньги купить, а можно бесплатно получить — все зависит от того, умеешь ты учиться или нет.

Если идешь в предпринимательство, то самая главная вещь, которую ты должен понимать, — труд делает человека человеком. Это мне внушали и в училище, и в техникуме. И сейчас, когда мне столько лет, я могу сказать, что это истинная правда.

Я никогда не жалел, что у меня нет высшего образования и никогда не пожалею. У меня в компании я единственный человек, у которого нет высшего образования. У всех оно есть, но жизнь показала, что да, в чем-то это им помогло, но в чем-то нет, оно не сделало их самостоятельными, не научило нести полную ответственность за свою жизнь.

В сотрудниках я ценю желание учиться. На сегодняшний день нам нужны специалисты такой квалификации, как электронщик-электрик-киповец — три в одном. Инженеров мы нашли, термистов, наливщиков, шлифовщиков сами выращиваем, руководителей я сам прокачиваю. Мы понимаем, что кадров у нас нет, и мы просто ищем людей, у которых с мозгами более или менее, и учим. Ну и я стараюсь максимально упростить производство, чтобы даже балбес мог добиться результата».

«Парикмахер — самая счастливая профессия»

Екатерина Салихова, основатель и владелец Академии парикмахерского мастерства Екатерины Салиховой, студии красоты ArtInspiries, мастер международного класса, обладатель бронзовой медали чемпионата мира по парикмахерскому искусству в 2012 году в Милане, официальный судья Союза парикмахеров и косметологов России, член сборной Союза парикмахеров и косметологов России.

«Быть парикмахером — это моя мечта детства. Я стригла всех кукол в доме, потом в пионерлагере девчонкам косы стригла, за что мне постоянно давали нагоняй. Единственным заведением, где учили на парикмахера в то время было 41-е училище в Казани и естественно никаких сомнений куда поступать у меня не было. Тогда, как и сейчас, учиться в ПТУ было не престижно, и родители мне говорили: «Сначала закончи институт, а потом занимайся, чем хочешь». Но в итоге я сначала получила профессию, о чем совершенно не жалею.



Группы у нас тогда были больше — 30 с лишним человек. И свою первую стрижку я запомнила на всю жизнь — она называлась «дебют», а стригла я свою однокурсницу.

О деньгах я на тот момент не думала, мне хотелось заниматься любимым делом и приобрести профессию, но в принципе профессия всегда была денежная: не так много парикмахерских было в то время, и к мастерам были большие очереди.

Обучение в училище дало мне базу. Знания, которые у меня есть сейчас, я получила благодаря самообразованию. Я училась много, и учеба заключалась не только в том, что я посещала тренинги и семинары. Я стала выступать на чемпионатах, чтобы повысить свой уровень, в 2012 году я дошла до чемпионата мира по парикмахерскому искусству, закончила высшую школу Vidal Sassоn в Лондоне. Обучение стоит огромных денег, но это стоит того. Большую часть того, что я зарабатывала, я тратила на собственное образование. Многие меня осуждали за это, ведь можно было вкладывать в недвижимость или отдых. Кто-то заряжается энергией, отдыхая, но для меня источник жизни в общении с профессионалами высочайшего уровня, получение новых знаний.

Став мастером международного класса, я решила открыть собственную студию, моя цель была — не просто салон красоты, а творческая мастерская, где будут царить красота и любовь к своему делу. Опытом и знаниями я делилась с начинающими мастерами: я вырастила чемпиона Европы, многие мои ученики уехали в Москву. Со временем я поняла, что нужно выходить на большую аудиторию, и открыла Академию парикмахерского мастерства. Следующий этап, который я активно развиваю — это онлайн школа.

Я хочу, чтобы ребята, которые ко мне приходят, становились мастерами высокого уровня. Именно мастерами, которые растворяются в творчестве, дарят красоту, а не ремесленниками, которые стригут потоком. Вопрос с кадрами вечный, и я ищу тех, кто понимает, что стрижка — это искусство, а к искусству надо относиться с любовью, а не как к зарабатыванию денег. Это большое счастье — найти свое предназначение, заниматься тем, что нравится — тогда это будет приносить успех и доход.

Я абсолютно не жалею, что не получила образования в вузе, потому что я получила наивысшее парикмахерское образование, дойдя до чемпионата мира. А вообще британские социологи проводили исследование и выяснили, что парикмахер — самая счастливая профессия, потому что мастер сразу видит плоды своего труда, а клиент — приятные изменения во внешности, и оба становятся счастливыми».

«Намного легче сейчас найти бухгалтера, менеджера или администратора, чем швею или закройщицу»

Ралина Николаева, художник-модельер, основатель и владелец компании по производству женской одежды под брендом «Ралина Николаева». Свое дело Ралина начала с того, что шила платья для себя. Сейчас у нее производство в Казани, 50 сотрудников, которые отшивают около 5 тысяч изделий в месяц, и более 10 магазинов в городах России – от Калининграда до Хабаровска.

«Мечта шить была у меня с детства. Но то, что это может быть профессией и основным источником дохода, я всерьез не воспринимала, поэтому, окончив 11 классов, решила поступать в институт. Техникум или колледж даже не рассматривала, потому что все вокруг считали, что высшее образование — это очень престижно. На бюджетное отделение я, к сожалению, а теперь, может быть, к счастью, не смогла попасть и мне предложили платное. Но этим же летом от знакомых я услышала о том, что в Казани есть 41-й лицей, что там учат на художников по костюму и закройщиков и там можно учиться бесплатно.



Я поступила туда. Шить и кроить я умела к этому времени, первое платье на заказ я вообще сшила в школе, но, обучаясь в лицее, я получила профессиональные навыки.

В 2009 году, я открыла точку на вьетнамском рынке: привозила одежду из Москвы в основном футболки и брюки. Элегантных, современных платьев почему-то не было, а так как я сама фанат платьев, то решила почему бы не сшить платье самой и не попробовать выставить его на продажу на рынке. Первое изделие купили в тот же день, сказав: «Ого, это что-то новенькое, интересное!». Потом пошло второе, третье, четвертое. Я поняла, что мои платья раскупают гораздо лучше, чем привозной товар. Но, честно говоря, никому не говорила, что это собственное производство, боялась, что это отпугнет покупателей.

Через год мы с мужем сосредоточились только пошиве и продаже собственной одежды и открыли цех. Благодаря отсутствию наценок, нам удалось удерживать конкурентные цены.

О том, что у меня нет высшего образования, я не жалела ни разу, не было ни одного повода для этого. Что касается кадров, то мы ощущаем голод — в Казани сложно найти швей и закройщиц. Я замечала, что открывается много курсов кройки и шиться, но они направлены на то, чтобы женщина шила для себя и семьи. А вот, чтобы обучали специалистов, готовых работать на производстве, такого, к сожалению, нет. Намного легче сейчас найти бухгалтера, менеджера или администратора, чем швею или закройщицу.

Мы готовы были сотрудничать с техникумами, брать студентов без опыта, чтобы они набивали руку, но нам сказали, что не произошел желаемый набор и, к сожалению, сотрудничества не получилось.

По своему опыту могу сказать, что швеи получают больше, чем продавцы. Если швея с золотыми руками — она может спокойно зарабатывать больше администратора, и мы стараемся удержать высококлассных специалистов, повышаем зарплату, чтобы они могли зарабатывать, и хотим, чтобы молодежь поняла, что профессия швеи очень востребована».

«Мне колледж дал понимание, что я никогда не буду слесарем-ремонтником»

Сергей Акульчев, генеральный директор ООО «Акульчев» — компании по производству кондитерских изделий, занимающей порядка 80 процентов рынка мягких вафель в России, президент ООО «Кондитерский комбинат А1». Бизнес начал в 1995 году с производства домашнего хлеба, сейчас коллектив компании – более 800 человек, выручка более 1 млрд рублей.

«В 1992 году я окончил среднюю школу и даже не знал, кем буду. Поэтому просто пошел учиться в Камский автомеханический колледж — это ПТУ от КАМАЗа. Там выучился на слесаря-ремонтника, но, когда учился, понял, что по этой профессии никогда в жизни работать не буду — цех, подвалы, шестеренки, грязь. Но о том, что я туда поступил, несколько лет жизни на учебу потратил, я не жалею. Просто на тот момент у меня не было предпочтений — где учиться и кем работать. Почему я именно туда пошел, я до сих пор не понимаю. Просто пошел по какой-то непонятной причине, отучился и понял, что это не мое. Но рад, что не бросил учебу, получил диплом, и некоторые знания в технике. За что благодарен колледжу? За то, что он дал мне понимание, что я никогда не буду слесарем-ремонтником.

Когда окончил, был 1995 год, рыночная экономика. На завод не хотел, а работать где-то нужно было, и я решил открыть маленькую хлебопекарню. Папа и мама работали на челнинском хлебокомбинате, и я, можно сказать, вырос там, оттуда была тяга к хлебу. В декабре 1995 года я выпек первую буханку. У меня в команде были мои папа и мама. Мама работала технологом на хлебокомбинате, папа — электриком. Они мне помогали — папа помог выбрать оборудование, монтировал печи, мама ставила тесто, контролировала качество продукции. Вечером или утром мы выпекали, выходили на улицу — был мороз, темно, фонарей нет, все плохо, декабрь 95-го. Мама стоит у перехода с этим горячим хлебом, он лежит просто в лотке, и предлагает его прохожим. Это было начало нашего бизнеса, так продолжалось где-то полгода. Потом решили, что хватит маме торговать, и стали нанимать продавцов, организовали порядка 40 точек на остановках, на них выгружали контейнеры.

Постепенно расширяли производство, уговорил родителей заложить квартиру, чтобы вложить деньги в бизнес.

К этому времени у меня появилась мечта и высшее образование я выбирал уже осознанно — хотел стать юристом. Поступил в КФУ на юридический факультет, в 2004-м году его закончил.

Не могу сказать, что образование помогает или мешает успеху — образование никогда не бывает лишним, но оно не является гарантией, что у вас все получится».

Партнерский материал



Дарья Турцева