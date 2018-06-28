А что если не вуз: какие учреждения СПО есть в Татарстане и на кого там учат?

Стартовала приемная кампания в средние профессиональные учебные заведения

20 июня стартовала приемная кампания в средние профессиональные учебные заведения. В Татарстане 90 учреждений СПО, спектр получаемых профессий широк — от рабочих рук, без которых не обходится пока ни одна сфера деятельности, до очень творческих специальностей вроде визажиста или фотографа. О востребованности квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена говорит высокий конкурс — на некоторые специальности он сравним с вузовским. Подробности — в материале «Реального времени».

«Чем выше класс специалистов, тем выше зарплаты»

В Татарстане ежегодно 9-й класс оканчивают около 35 тысяч детей, из них, как правило, 60 процентов продолжают обучение в школе. Остальные — решают получить среднее профессиональное образование и поступают в колледжи, техникумы и училища.

Причем если ранее считалось, что после 9-го класса из школы уходят только троечники, которым будет сложно сдать ЕГЭ и поступить в вуз, то теперь картина иная, а высокий, сравнимый с вузовским, конкурс появился и в учреждениях СПО.

— В педагогический колледж конкурс составляет 8 человек на место, в строительный колледж конкурс — 6 человек на место, средний балл — 4,4. В колледж идут далеко не троечники, как раньше было принято, а отличники, ударники. Это говорит о том, что престиж рабочих профессий растет и чем выше класс специалистов, тем выше зарплаты, — сказал в интервью «Реальному времени» Эмиль Губайдуллин, куратор департамента по подготовке к «Ворлдскиллс» в Казани.

Над профлицеями шефствуют предприятия, а выпускники никогда не остаются без работы



Впрочем, 9-классникам и их родителям не стоит заранее переживать о том, что в техникум сложно поступить. Все учреждения СПО в Татарстане можно разделить на два вида. Первый — куда вступительные экзамены сдавать не нужно, второй — учреждения со вступительными экзаменами.

С экзаменами и без: к чему готовиться при поступлении в учреждение СПО

Теперь подробнее. Учебные заведения, которые мы условно отнесли к первому виду, тоже можно разделить на два типа.

Экзамены сдавать не нужно:

профессиональные лицеи, где обучают массовым специальностям, востребованным на современном рынке труда. Государство заинтересовано в этих специалистах, поэтому выделяет много квот учебным заведениям, и, соответственно, конкурс туда небольшой. Над профлицеями шефствуют предприятия, а выпускники никогда не остаются без работы;

колледжи и техникумы, где берут по конкурсу, учитывая итоги ГИА и средний балл аттестата. Это учебные заведения, которые готовят специалистов по популярным специальностям. К примеру, желающих учиться в Казанском техникуме информационных технологий много, но бюджетных мест всего 225, поэтому тут устраивают конкурс аттестатов. В Казанском педагогическом колледже аналогичная ситуация. Средний балл на специальность «преподаватель начальных классов» — 4,6, «воспитатель детского сада» — 4,4. При этом бюджетных мест на специальность учителя — 50, воспитателя — 70. Казанский медицинский колледж буквально штурмуют выпускники 9-х классов — в минувшем году на 500 бюджетных мест было принято 2 000 заявлений. В этом году бюджетных мест 425, и конкурс ожидают не меньший.

Имеет значение «привязан» техникум к вузу или нет. В колледжи при КНИТУ-КАИ или КНИТУ-КХТИ высокий конкурс и проходной балл (в 2017 году проходной балл был 4,45), так как выпускники, успешно освоившие программу, могут поступить в вузы без сдачи ЕГЭ.

Экзамены сдавать нужно:

экзамены устраивают учебные заведения, где получают творческие специальности — театральное, художественное, музыкальное, хореографическое училище, либо училища спортивной направленности. Обычно туда поступают дети, закончившие художественные, музыкальные школы, спортивные школы — для них вступительные испытания не должны показаться чересчур сложными. Если же дополнительного образования нет, то сдать экзамены трудно. Но отчаиваться не надо, если есть тяга к искусству, то можно выбрать схожие по направлению техникумы, но не предъявляющие высоких требований. Например, техникум народных художественных промыслов или колледж технологии и дизайна, или отделение дополнительного образования в педагогических училищах. Творческие специальности можно получить и в профессиональных колледжах. Например, в Лубянском лесотехническом колледже можно выучиться на ландшафтного дизайнера, а в колледже №41 Казани — на парикмахера, фотографа, визажиста.

Творческие специальности можно получить и в профессиональных колледжах



Учить, учитывать и строить: самые востребованные специальности

— На строительные, энергетические, нефтяные, нефтехимические специальности, педагогические, на специальности экономики и бухгалтерского учета — большой конкурс. Это связано с тем, что данные профессии престижны, востребованы работодателем. По данным специальностям высокий процент трудоустройства, — прокомментировали «Реальному времени» в Министерстве образования и науки Татарстана.

По состоянию на сентябрь 2018 года в Татарстане будет функционировать 90 профессиональных образовательных организаций, из них 83 государственных и 7 негосударственных. В государственных предусмотрено более 16 тысяч бюджетных мест. Все учебные государственные заведения подчинены различным министерствам.

Учреждения СПО, подчиненные ведомствам, и количество бюджетных мест в них:

Министерство здравоохранения РТ — 10 учебных заведений (1 212 бюджетных мест),

Министерство культуры РТ — 9 учебных заведений (660 бюджетных мест),

Министерство лесного хозяйства РТ — 1 учебное заведение (120 бюджетных мест),

Министерство спорта РТ — 2 учебных заведения (97 бюджетных мест),

Министерство информатизации и связи РТ — 1 учебное заведение (250 бюджетных мест),

Министерство образования и науки РТ — 60 учебных заведений (14 561 бюджетное место).

По данным Министерства образования и науки Татарстана, самые массовые направления подготовки: машиностроение, сельское хозяйство, техника и технологии наземного транспорта, строительство, экономика и управление, энергетика, педагогические науки, технология продовольственных продуктов и потребительских товаров, специальности нефтяной и нефтехимической отрасли.

В учреждениях СПО внедряются такие новые специальности, как мобильная робототехника

Внедряются такие новые специальности, как робототехника, техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного устройства, мехатроника и мобильная робототехника.



Где найти полную информацию о колледжах, специальностях и трудоустройстве?

В профессиональный лицей, колледж или техникум можно поступить не только на базе 9-го класса, но и на базе 11-го, результаты ЕГЭ при поступлении в учреждение СПО не имеют значение — достаточно оценок в аттестате. Срок обучения для выпускников 11-го класса меньше, а после окончания есть возможность поступить в вуз без сдачи ЕГЭ — только по результатам внутренних экзаменов. Девятиклассники, получившие среднее профессиональное образование, тоже имеют право на поступление в вуз по результатам внутренних экзаменов.

В какой колледж или техникум поступить? Для начала очерчиваем круг интересов. Как правило, с учащимися выпускных классов ведется профориентационная работа, их тестируют на способности к тому или иному виду деятельности, и они знают о своих интересах и возможностях. Далее сужаем этот круг до места жительства. Если не пугают расстояния, то можно рассмотреть варианты в другом городе или районе, ряд учреждений СПО обладает общежитиями.

Каким именно профессиям обучают в выбранном городе или районе можно узнать на сайте edu.tatar.ru и портале государственных услуг Татарстана uslugi.tatar.ru. Выбираем интересующий район, в разделе «профессиональное образование» смотрим список учреждений и специальности, по которым обучают. На портале государственных услуг, кроме вышеперечисленного, можно подать заявление в понравившийся колледж или техникум.

Информацию о самых востребованных профессиях и будущем трудоустройстве можно найти на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Приемная кампания в учреждениях СПО начинается с 20 июня и продолжается до 15 августа, если остались свободные места, то прием заявлений продлевается до 25 ноября. Если специальность предполагает прохождение экзаменов, то сроки приемной кампании могут измениться и их лучше уточнить непосредственно в учебном заведении.

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