Видео недели: подрыв Пенсионного фонда, разнос от Здунова и пожар на Халева
Топ видеороликов по версии «Реального времени»
Атака на Пенсионный фонд
В пятницу ранним утром в Калуге взорвали дверь Пенсионного фонда. По предварительным данным, около здания взорвали штатный боеприпас, а не самодельное взрывное устройство. Несмотря на взрыв, организация продолжила работу.
Как журналист на затмение через микроскоп смотрел
Во время лунного затмения, проходившего 27 июля, корреспондент телеканала «Москва 24» вел прямой эфир и прославился на весь рунет, благодаря гениальным комментариям. Он перепутал астрономию с астрологией и поведал зрителям об «астрологах-любителях», у которых с собой был «любительский микроскоп, профессиональный даже, скажем так», через который те смотрели на затмение.
«Авария» во время главного военно-морского парада
На видео попал момент столкновения десантного катера типа «Серна» с опорой Благовещенского моста во время главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Отметим, что в Минобороны факт столкновения отрицают.
Путин и реклама бытовой техники
Производитель бытовой техники Bork сделал рекламу из фрагмента передачи, в которой была показана кухня президента России Владимира Путина. На кухне присутствовала техника Bork, на чем хитрые пиарщики компании решили сакцентировать внимание. Теперь одни покупатели грозят компании бойкотом, а другие усматривают в ролике нарушение закона «О рекламе».
Охота за бургерами из мусорного контейнера
На этой неделе в сеть попало видео, на котором запечатлено, как самарцы устроили давку вокруг мусорного контейнера. Причина такого интереса — в контейнер выбросили просроченные бургеры из супермаркета.
Разнос от Здунова
В Хасавюрте на протяжении нескольких лет функционирует рынок, на котором мусор, разлагающиеся трупы животных и строительные материалы продаются рядом с продуктами. Артем Здунов попытался выяснить, кто выдал разрешение на его строительство и почему проблема с этим рынком до сих пор не решена. Дагестанские чиновники получили очень серьезный разнос от председателя правительства республики.
Видео из падающего самолета
В среду самолет авиакомпании Aeromexico потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта города Дуранго. На борту Embraer 190 находился 101 человек: 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Выжить удалось всем. 32-летний иммигрант из Ирана, находившийся на борту самолета, снял на видео момент катастрофы и ее последствия.
ДТП с фурой, набитой водкой
На въезде в Новокузнецк водитель фуры с водкой врезался в стелу и погиб. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением.
Победа Сайрагуль
На этой неделе в сети был опубликован сюжет, посвященный истории Сайрагуль Сауытбай. Астана не выдала Пекину этническую казашку, которой могла грозить смертная казнь в Китае — она открыто говорила о китайских лагерях политического перевоспитания.
Обрушение парковки вместе с автомобилями
В США рухнула парковка. Десятки машин оказались под завалами после обрушения.
Пожар на Халева
Последствия пожара в одной из квартир, расположенной на пятом этаже в доме №15 по улице Халева в Казани, попали также в топ-видео недели.
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