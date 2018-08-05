Видео недели: подрыв Пенсионного фонда, разнос от Здунова и пожар на Халева

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Атака на Пенсионный фонд

В пятницу ранним утром в Калуге взорвали дверь Пенсионного фонда. По предварительным данным, около здания взорвали штатный боеприпас, а не самодельное взрывное устройство. Несмотря на взрыв, организация продолжила работу.

Как журналист на затмение через микроскоп смотрел

Во время лунного затмения, проходившего 27 июля, корреспондент телеканала «Москва 24» вел прямой эфир и прославился на весь рунет, благодаря гениальным комментариям. Он перепутал астрономию с астрологией и поведал зрителям об «астрологах-любителях», у которых с собой был «любительский микроскоп, профессиональный даже, скажем так», через который те смотрели на затмение.

«Авария» во время главного военно-морского парада

На видео попал момент столкновения десантного катера типа «Серна» с опорой Благовещенского моста во время главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Отметим, что в Минобороны факт столкновения отрицают.

Путин и реклама бытовой техники

Производитель бытовой техники Bork сделал рекламу из фрагмента передачи, в которой была показана кухня президента России Владимира Путина. На кухне присутствовала техника Bork, на чем хитрые пиарщики компании решили сакцентировать внимание. Теперь одни покупатели грозят компании бойкотом, а другие усматривают в ролике нарушение закона «О рекламе».

Охота за бургерами из мусорного контейнера

На этой неделе в сеть попало видео, на котором запечатлено, как самарцы устроили давку вокруг мусорного контейнера. Причина такого интереса — в контейнер выбросили просроченные бургеры из супермаркета.

Разнос от Здунова

В Хасавюрте на протяжении нескольких лет функционирует рынок, на котором мусор, разлагающиеся трупы животных и строительные материалы продаются рядом с продуктами. Артем Здунов попытался выяснить, кто выдал разрешение на его строительство и почему проблема с этим рынком до сих пор не решена. Дагестанские чиновники получили очень серьезный разнос от председателя правительства республики.

Видео из падающего самолета

В среду самолет авиакомпании Aeromexico потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта города Дуранго. На борту Embraer 190 находился 101 человек: 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Выжить удалось всем. 32-летний иммигрант из Ирана, находившийся на борту самолета, снял на видео момент катастрофы и ее последствия.

ДТП с фурой, набитой водкой

На въезде в Новокузнецк водитель фуры с водкой врезался в стелу и погиб. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением.

Победа Сайрагуль

На этой неделе в сети был опубликован сюжет, посвященный истории Сайрагуль Сауытбай. Астана не выдала Пекину этническую казашку, которой могла грозить смертная казнь в Китае — она открыто говорила о китайских лагерях политического перевоспитания.

Обрушение парковки вместе с автомобилями

В США рухнула парковка. Десятки машин оказались под завалами после обрушения.

Пожар на Халева

Последствия пожара в одной из квартир, расположенной на пятом этаже в доме №15 по улице Халева в Казани, попали также в топ-видео недели.