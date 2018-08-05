Куда пойти в Казани: выставка бизнес-джетов, силовое шоу и рыцари в «Великом Болгаре»

Афиша мероприятий в Татарстане с 6 по 12 августа

Фото: Михаил Козловский

Следующую неделю для Казани можно смело назвать спортивной. Столицу Татарстана ждет серия турниров: так, можно будет посмотреть финальный этап хоккея на траве, соревнований по гребле или поболеть на пляжном волейболе. На празднике физкультурника покажут экстремальное шоу и разыграют абонементы в фитнес-клубы. Уикэнд можно провести в Болгаре, где пройдут рыцарские бои. Запланируйте неделю с обзором «Реального времени».

В Казани сыграют в хоккей на траве (6+)

С 2 по 9 августа в казанском Центре хоккея на траве пройдет финальный этап IV летней Спартакиады молодежи России. В соревнованиях примут участие по 10 команд из 13 субъектов Российской Федерации. Татарстан представят команды, составленные из воспитанников РСДЮСШОР «Динамо».

В Штабе расскажут об известном французском музее (12+)

7 августа в «Штабе» пройдет лекция о работе парижского музея «Орсе». Искусствоведы Юлиана Еманова и Михаил Яо расскажут об истории, экспозиции и течениях, представленных в музее.

Музей открылся в 1986 году в здании бывшего вокзала на левом берегу Сены. В экспозиции представлены произведения искусства и образцы интерьеров с 1848 по 1914 года.

Начало в 19.00, вход свободный.

Казанцы увидят достижения авиакосмической отрасли (6+)

С 8 по 10 августа на «Казанской ярмарке» можно будет посетить выставку «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование». В экспозиции будет представлена продукция авиакосмической отрасли. На выставке пройдет научно-практическая конференция для авиапроизводителей, а также конкурс «Лучший продукт выставки». Специалистов авиационной отрасли ждут бизнес-встречи с возможностью презентовать продукцию своей компании. Посетители смогут побывать на празднике «Я выбираю небо».

С 8 по 10 августа на «Казанской ярмарке» можно будет посетить выставку «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование». Фото Максима Платонова

Вертолеты от мировых производителей представят в Казани (6+)

9 августа на территории казанского аэропорта стартует региональный форум деловой авиации. На мероприятии пройдет выставка бизнес-джетов и вертолетов мировых авиапроизводителей. Гостям продемонстрируют воздушные суда от Bombardier, Exclases Holdings Ltd., Pilatus, Honda, Airbus Helicopters, Robinson, Bell и других производителей.

Участники также смогут посетить конференцию, где будут обсуждаться вопросы развития деловых авиаций в регионах России и производство VIP-интерьеров воздушных судов группы компаний «Тулпар».

Завершится форум 10 августа. Для участия нужна предварительная регистрация.

На набережной сыграют в пляжный волейбол (6+)

С 10 по 12 августа около казанского Дворца водных видов спорта пройдет летний кубок «Зенита». Здесь пройдет основная часть турнира, финальные и гала-матчи пройдут на Кремлевской набережной. Там будут собраны трибуны и игровой корт.

Турнир не требует денежных взносов. Также нет никаких ограничений по полу и возрасту. Для участия в турнире достаточно собрать команду из двух или трех участников (в зависимости от заявленной категории участия) и оставить заявку на участие на официальном сайте турнира, сообщают организаторы.

11 августа отпразднуют Всероссийский день физкультурника. Фото Максима Платонова

Экстремальная суббота на площади Тысячелетия (18+)

11 августа на площади Тысячелетия отпразднуют Всероссийский день физкультурника. На специальной площадке пройдут соревнования по силовому экстриму и мас-рестлингу среди мужчин и женщин. Атлеты будут вскидывать на плечи валуны, кантовать трехсоткилограммовые покрышки, буксировать грузовик и многое другое. Кроме того, впервые в Казани будет представлен женский силовой экстрим.

В программе силового шоу «Берсеркер» — сгибание подков в «сердечко», скручивание руками сковородки, подков, забивание в доску ладонями толстых гвоздей. Гости смогут испытать удачу в розыгрыше призов, в числе которых будут разыграны абонементы в спортзалы.

Начало в 10.00

Болгар ждут рыцарские бои (6+)

С 11 по 12 августа в Болгаре пройдет фестиваль средневекового боя «Великий Болгар». В течение двух дней на разных площадках будут проходить рыцарские одиночные сражения, лучные и конные турниры, а также массовые бои — бугурты. Здесь же можно будет посетить мастер-классы и ярмарки, посмотреть фаер-шоу.

В этом году вход на территорию фестиваля будет платным. При приобретении заранее нужно будет заплатить 200 рублей за взрослый и 100 рублей за детский билет. При приобретении непосредственно в дни фестиваля на месте — 300 рублей за взрослый и 150 рублей за детский. Дети до 6 лет (включительно) бесплатно, сообщают организаторы.

9 августа — очередной концерт фестиваля «JAZZ в Кремле». Фото Олега Тихонова

Кроме этого:

6 и 7 августа в ЦСК «Смена» пройдет мастер-класс «Магма тайн» от художника Ивана Горшкова. Участие бесплатное. Начало в 19.00 (6+)

6 августа пройдут финальные соревнования по академической гребле на базе Центра гребных видов спорта. (6+)

9 августа на фестивале «JAZZ в Кремле» выступит джаз-роковый проект петербургского композитора и пианиста Андрея Кондакова Electric Project & Amy Pieterse. Специальным гостем фестиваля станет российский дуэт Moshchee. (6+)

12 августа в парке Горького пройдет фестиваль «Рожай, Казань!». В программе курсы для молодых родителей, общение с психологами, мастер-классы для родителей и площадки для детей. Начало в 16.00, вход свободный. (0+)