«Ты, главное, в «Амкар» и «Крылья» не переходи»: Сергей Рыжиков отыграл свой самый теплый матч

Он просто попрощался с болельщиками, а не с футболом

Фото: Максим Платонов

С уходом из «Рубина» Сергея Рыжикова заканчивается, по сути, не просто казанский этап карьеры вратаря, но и целая эпоха в жизни клуба — он оставался последним из его чемпионского состава-2008 (Навас и Кузьмин пришли позднее и первый чемпионский сезон не застали). Но для казанских болельщиков Рыжиков стал символом не только лучших времен «Рубина», но и душевной человеческой простоты. Поэтому на прощание с многолетним стражем ворот на базу команды пришло не меньше тысячи человек даже в вечер понедельника. Сыновья Рыжикова и Шаронова как главные звезды на поле, проводы «не по-караденизовски» и «сюрпризы» от фанатов — об этом и других подробностях прощального матча Сергея Рыжикова в репортаже «Реального времени».

«Я прощаюсь с болельщиками, а не с футболом»

Пока на территории базы потихоньку возводили конструкции к предстоящему чемпионату мира, напоминающие большой шатер, на поле уже вовсю разминались две команды — «Фанаты «Рубина» и «Друзья Рыжикова». В шатрах с атрибутикой в этот день ассортимент оказался чуть скуднее, зато абсолютно вся продукция была забрендирована изображениями виновника торжества, с надписями, гласящими давно знакомое и всеми заученное «Ты стоишь стеной!». Точно такие же слова красовались и на большой растяжке рядом с изображением Рыжикова на восточной трибуне. За 20 минут до товарищеского матча под аплодисменты примерно тысячи болельщиков, пришедших проводить Рыжикова, вышли футболисты. Корреспондент «Реального времени» перехватил Сергея прямо на поле, чтобы задать пару вопросов о будущем и его чувствах в этот теплый вечер.

Пока на территории базы потихоньку возводили конструкции к предстоящему чемпионату мира, на поле уже вовсю разминались две команды — «Фанаты «Рубина» и «Друзья Рыжикова»



— О тренерской стезе пока не думали?

— На тренерскую лицензию еще надо сдать, а там уже в «Твиттере» напишу: «Жду предложений от «Рубина», — пошутил герой дня.

— А предложения вам как вратарю уже есть?

— Пока этим не занимались. Сейчас надо попрощаться, сказать «до свидания» «Рубину», а потом уже будем искать команду.

— Не обидно, что Караденизу устроили такие масштабные проводы, а вам нет?

— Ни капельки не обидно. «Денис» попрощался с футболом, а я прощаюсь только с болельщиками «Рубина», которые для меня много значат. Футбольный путь продолжается, я с него не сошел. Играем дальше!

— Что больше всего запомнилось в «Рубине» за эти 10 лет?

— Да все запомнилось. Каждый матч в команде — и на Центральном стадионе, и на «Казань Арене», и на «Рубине». Везде выигрывали, везде проигрывали, добывали медали. Мы всегда старались для болельщиков, и у меня лично и у всех ребят из «Рубина» совесть чиста. Я еще раз хочу сказать спасибо за эти 10 лет, что верили и любили.

— С «Рубином» расстаетесь друзьями?

— Конечно-конечно. «Рубин» будет всех побеждать. Желаю ему успеха!

«Я прощаюсь только с болельщиками «Рубина», которые для меня много значат. Футбольный путь продолжается, я с него не сошел. Играем дальше!»



Не без женщин на поле

За команду Рыжикова вышла играть «старая гвардия», с которой Сергей в разные годы выходил на поля арен куда больше стадиона «Рубин». Тут и Роман Шаронов, и Александр Бухаров. А вот с Рустемом Хузиным, Олегом Нечаевым, Владимиром Байрамовым и, конечно же, Андреем Князевым вратарю сыграть в форме «Рубина» не довелось. Байрамов покинул команду после сезона 2007 года, а Хузин и Нечаев много раньше. Среди игроков «Друзей Рыжикова» были и три болельщика, которые победили в специальном конкурсе видеороликов футбольных «скиллов». Одна из них — Карина Закирова, которая, между прочим, обращалась с мячом весьма недурно.

— Как это ты умудрилась попасть в одну команду с Рыжиковым? — спросил у девушки ваш корреспондент.

— Наверное, там не так уж много видео было. Я записала ролик, где я набиваю, делаю дриблинг и удар, в общем, основные навыки.

— Где научилась так обращаться с мячом?

— Четыре года играла в команде «Мирас», но получила травму и дальнейшая карьера стала невозможна.

— Какие ощущения перед выходом на поле с Шароновым и Рыжиковым?

— Есть волнение. Не хочу подвести команду, надеюсь, не подведу. Футболисты в команде друг друга поддержали, пожелали удачи в игре, — сказала счастливица, которая вышла на поле с легендами «Рубина».

Показались на поле и двое совсем юных парней — сыновья Сергея Рыжикова и Романа Шаронова, Сергей и Лев. А вот Александр Бухаров занял непривычное для себя место в обороне.



Показались на поле и двое совсем юных парней



Игра в поддавки, или фанаты пробивают опаснее Фернандо Торреса?

Игра сразу же переместилась на половину поля фанатов. Не так-то просто было парням в белой форме хотя бы пересечь центральную линию и перейти в наступление в матче против профессионалов. В команде болельщиков уже через 3 минуты стали производить замены, и стало понятно, что надолго их не хватит. А в одной из позиционных атак «Друзей Рыжикова» Андрей Князев забил-таки первый гол.

Однако вскоре «Фанаты «Рубина» добрались до штрафной Рыжикова, и защитники с вратарем решили им помочь. Сначала они сфолили в штрафной, а когда болельщик Максим Нестеров пробил «с точки» в правый угол ворот несильно и на очень удобной для вратарей средней высоте, Рыжиков даже не попытался прыгнуть. На тренировках с такими ударами он справляется с легкостью.

А уже под конец первого тайма фанат Дмитрий Хрисанов выскочил один на один с Сергеем из явного офсайда и вывел свою команду вперед. Похоже, в этот день болельщикам помогали не только игроки. Уже после игры на пресс-конференции виновника торжества игроки из команды «Фанаты «Рубина» в шутку спросили у Сергея:

— Чей удар был опаснее, Фернадеса Торреса или нашего Дмитрия?

— Хоть я и не люблю удар Торреса, он очень неудобный, но, думаю, у Дмитрия, — со смехом отвечал Рыжиков.

Тем временем на поле на замену вышли сыновья Шаронова и Рыжикова. И в один момент совсем маленький Шаронов при явном попустительстве команды болельщиков едва не обыграл всю защиту соперника. За 2 минуты до перерыва в своих лучших традициях сыграл и Шаронов-старший, который перехватил острый пас и отправил мяч в аут. Надо сказать, что Роман играл в очень узнаваемой манере, будто и не заканчивал с футболом.

Шаронов-старший играл в очень узнаваемой манере, будто и не заканчивал с футболом



Рыжиков-младший — вылитый Карадениз

Во втором тайме Александр Бухаров, наконец, перешел на привычное место нападающего. Вскоре он уже опасно пробивал вратаря фанатов, а через пару минут настало время следующего поколения. Сначала команда друзей Рыжикова заработала право пробить пенальти — это вызвался сделать Сергей Рыжиков-младший, который тоже забил, а его отец даже выбежал из ворот, чтобы поздравить сына модным молодежным движением «дэб».

Уже в следующей атаке маленький Лев Шаронов устремился в самостоятельный дриблинг, и теперь уже фанаты позволили ему получить свою минуту славы. Однако и удар Льва, надо сказать, получился очень прицельным, в дальний нижний угол от вратаря — 3:2, теперь уже в пользу друзей Рыжикова.

А вот еще один гол Рыжикова-младшего вышел по-настоящему шедевральным, и уж точно никто перед ним не расходился. Сергей на скорости сместился с левого фланга, обыграл двух соперников и, не входя во вратарскую зону, «парашютиком» перекинул голкипера фанатов ровно в «девять». Вылитый Карадениз в его лучшие годы!

— Как думаете, ваш сын сам принял решение бить в девятку или ему подсказали?

— Он же не вратарь, ему можно как угодно бить, — шутил Рыжиков-старший.

Уже на последних минутах фанаты все-таки отыграли еще один мяч, но поединок так и закончился победой профессионалов. Прекрасная теплая атмосфера с качанием Рыжикова фанатами под аплодисменты трибуны была несколько смазана, когда фанаты, которые остались в фан-секторе, зажгли стробоскопы, и кто-то из них в эйфории побежал приветствовать Рыжикова, а огонь стробоскопа поджег несколько кресел. Служба безопасности, конечно, среагировала и потушила пожар, но, как говорится, осадок остался.

Один гол Рыжикова-младшего вышел по-настоящему шедевральным



«Было ли у меня право на конкуренцию в «Рубине»? Без комментариев»

На поле тем временем уже вынесли портреты Сергея и его форму с цифрой «359». Ну а на последней послематчевой пресс-конференции многолетний голкипер клуба был предельно откровенен. Хотя на вопросе о том, почему он решил все-таки уйти из «Рубина», от ответа ушел.

— Вам принципиально, где играть в дальнейшем — в России или за границей?

— Мне все равно, но хотелось бы, чтобы этот уровень не опускался. Я просто хочу поиграть еще.

— Хотели бы попробовать себя в Европе?

— Хотел бы, но там спрос на возрастных вратарей минимальный. Хотя вот Буффон тоже в ПСЖ уже уезжает. Посмотрим.

— Сколько лет будет продолжаться ваша карьера?

— Давайте не будем загадывать.

— Когда решили, что точно заканчиваете в Казани?

— Где-то в конце апреля. Это было не спонтанно, я в тот момент просто принял окончательное решение. А начал думать об этом, когда меня в первый раз заменили.

— А не было возможности остаться и получить-таки место в воротах в Казани?

— Я за конкуренцию, которая дает право побороться.

— А в «Рубине» у вас не было права побороться?

— Без комментариев.

— Что будет со школой вратарей Рыжикова?

— По возможности буду в нее приезжать. Если буду работать недалеко, то семья останется здесь, и я буду навещать школу.

На последней послематчевой пресс-конференции многолетний голкипер клуба был предельно откровенен



— Ваше прощание было не таким помпезным, как у Карадениза.

— Если честно, я не совсем хотел это устраивать. Но пресс-служба настояла. Хотел уйти так же тихо, как пришел. Я объявил об уходе после чемпионата, и мне объяснили, что это неправильно, и я полностью согласился.

— Скучать по Казани будете?

— Я вот был на учебе 5 дней и когда вернулся в Казань, увидел Миллениум, другие знакомые места и понял, что это дом.

— Какой матч стоит в памяти особняком?

— Да много. Какой-то отдельный сложно выделить. Наверное, все еврокубковые матчи. Это все наши и ваши матчи. У нас неплохо получилось.

«Думаю, у Бердыева и Сайманова все получится»

— После ухода вас и Карадениза не осталось чемпионской команды. Что ждет после этого «Рубин»?

— Думаю, у Сайманова и Бердыева получится вновь поднять клуб на самые высокие места. И даже играя в других командах, я буду болеть за «Рубин». Вы тоже поддерживайте.

— Был ли момент, когда вы готовы были уйти?

— Был. Уже с Карпиным переговорил, и бумага пришла из «Спартака», но наложили вето. И я счастлив, что это вето наложили.

После этого вопроса слово взяли фанаты из команды «соперника» и, сравнив уход Рыжикова из «Рубина» с уходом Джанлуиджи Буффона из «Ювентуса», подарили ему «чемпионский» шарф 2008 года.

— Ты символ того времени и той победы, поэтому я выбрал именно эту «розу», — говорил болельщик. — Ты, главное, только в «Амкар» и «Крылья Советов» не переходи.

— Договорились, — со смехом пообещал Сергей Рыжиков.

1 / 53 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов