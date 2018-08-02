«Казаньоргсинтез» в первом полугодии 2018 года: рост прибыли на 20%

По итогам 6 месяцев предприятие оказалось в плюсе по всем основным финансовым показателям

Фото: Роман Хасаев

Наращивание выпуска продукции принесло ПАО «Казаньоргсинтез» свои плоды. По итогам первого полугодия 2018 года предприятие получило прибыль в 10 млрд рублей, что оказалось выше результата за аналогичный период прошлого года на 20%. Выручка компании также показала положительный результат. Она возросла более чем на 6% и достигла 39,1 млрд рублей. В то же время эксперты успешные показатели «Казаньоргсинтеза» связывают и с ростом цен на термопластики в России, уточняя, что увеличение началось во втором квартале 2018 года. Подробности в материале «Реального времени».

Эффект роста

«Казаньоргсинтез» — одно из ведущих предприятий нефтехимического комплекса России, входящее в группу компаний ТАИФ — подвело итоги работы за 6 месяцев 2018 года. За этот период предприятие получило прибыль в 10 млрд рублей, что оказалось выше результата за аналогичный период прошлого года на 20%. Выручка по сравнению с прошлогодним показателем выросла более чем на 6% и по состоянию на 1 июля 2018 достигла 39,1 млрд рублей.

За первое полугодие 2018 года прибыль КОСа составила 10 млрд рублей. Фото: пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез».



Незначительно за первое полугодие возросла себестоимость продаж, увеличившись с 22,6 млрд рублей в первом полугодии 2017 года до 23,4 млрд рублей. На показатель повлиял рост цен на сырье. Однако предприятию еще в первом квартале 2018 года удалось частично компенсировать подорожание ресурсов, снизив затраты на управленческие и коммерческие расходы. Кроме того, в отличие от 2017 года, за первые шесть месяцев 2018 «Казаньоргсинтез» не нес расходы по уплате процентов, так как годом ранее досрочно рассчитался по всем задолженностям перед банками.

Активы «Казаньоргсинтеза» по итогам полугодия составили 63,7 млрд рублей, а стоимость основных средств — 35,8 млрд рублей.

Помогли цены и рост объема производства

Повысить показатели прибыли и выручки «Казаньоргсинтезу» удалось в первую очередь за счет роста объемов выпуска продукции. Предприятие на протяжении последних лет стабильно увеличивает объемы производства. В прошлом году «Казаньоргсинтез» добился рекордных цифр по выпуску полиэтилена за всю историю своей деятельности. В 2017 году объем полиэтилена низкого давления достиг 508 млн тонн.

В 2017 году производство полиэтилена низкого давления на «Казаньоргсинтезе» достигло 508 млн тонн.



На экономической деятельности предприятия положительно сказались и условия на рынке полиэтиленов: стабилизация и рост цен на продукцию, изменения курса валют. «Снижение цен на полиэтилен произошло в 2016 году: в течение трех кварталов они упали на 15—20%, в четвертом квартале цены стали немного расти. В 2017 году цены еще не достигли уровня 2016 года, хотя и подросли на 10%. Можно сказать, что сейчас цены на полиэтилен стабилизировались», — отметил в интервью «Реальному времени» генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Высокие перспективы на рынке

Эксперты также положительно оценивают динамику развития «Казаньоргсинтеза» на нефтехимическом рынке России.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари»:

— ПАО «Казаньоргсинтез» — самое рентабельное предприятие в секторе отечественной нефтехимии. За последние годы в предприятие были сделаны большие вложения и сейчас они должны принести отдачу. К сожалению, наш российский рынок акций недооценен, ликвидность небольшая и на нем сосредоточено небольшое число голубых фишек — «Газпрома», «Лукойла», Сбербанка и других. Но я надеюсь, что рано или поздно санкции смягчат или отменят, деньги придут, и тогда бумаги второго эшелона, в том числе КОСа, подорожают больше, чем фишки.

Василий Танурков, заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА:

— Основные изменения на рынке полиэтилена за эти полгода — рост цен. Ослабление рубля во втором квартале и рост цен на нефть в долларах, как обычно, принесли пользу российским нефтехимикам, поэтому второй квартал 2018 года выглядит для «Казаньоргсинтеза» наиболее удачно. Если посмотреть на индекс цен на пластики, то рост наблюдается с середины 2017 года, в конце весны—начале лета он ускорился. Цены на термопластики за первое полугодие 2018 года увеличились на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая динамика изменения цен на девять крупнотоннажных полимеров (ПЭВД, ПЭНД, ЛПЭНП, ПП, ПС, УПС, ПВХ-С, ПЭТФ и ПС-В) в России.



Я не думаю, что в дальнейшем эта тенденция продолжится. Для роста необходимо сохранение тех же самых условий. Маловероятно, что произойдут рост цен на нефть и ослабление рубля. Скорей всего, цены стабилизируются и произойдет небольшое снижение в третьем-четвертом квартале 2018 года. Об этом говорят и цены на термопластики в июле: уже наблюдается снижение, и это пока только начало. Конечно, обратного снижения на 16% не произойдет, но некоторое падение вероятно.

Если говорить о ситуации с поставщиками на рынке, то новый украинский производитель полиэтилена точно не составит конкуренцию продукции «Казаньоргсинтеза». Есть конкуренция со стороны «Сибура», который постепенно наращивает мощности. Но надо понимать, что в России спрос на пластики растет достаточно быстро. У нас один человек в три раза меньше потребляет пластиков, чем в Европе. Поэтому в долгосрочной перспективе это растущий рынок. Есть стратегия развития химической промышленности, утвержденная правительством, в ней предполагается двух-трехкратный рост потребления и производства пластика к 2030 году.

Екатерина Гумарова