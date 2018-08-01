«Мы не банк». Где оседают миллиардные платежи татарстанцев за капремонт?

Регоператор капремонта многоквартирных домов в Татарстане уверяет: хранить деньги жильцов на его счетах гораздо выгоднее и надежнее

Подавляющее большинство жителей Татарстана за то, чтобы копить средства на капремонт на счете регионального оператора. При этом собственники 2% домов по всей республике все-таки решили отслеживать поступление денег на капитальный ремонт на специальном счете. Не исключено, что эти 2% частично или полностью могут перейти к региональному оператору, подобные случаи уже есть. Подробности — в материале «Реального времени».

Деньги, накопленные у регоператора, можно забрать

Платежи татарстанцев по графе капремонт с 2014 года распределяются по следующей схеме: средства аккумулируются на спецсчете дома или идут в так называемый общий котел — на счет регионального оператора. Но иногда собственники жилья общим собранием меняют решение, где хранить эти деньги.

— Стараемся, чтобы собственники формировали деньги у регоператора. Например, проспект Победы, 35 формировали средства на спецсчете, потом захотели сделать ремонт фасада, кровли, но объема финансирования не хватило. Мы их с удовольствием приняли, они принесли деньги, которые накапливали там, в итоге, остались очень довольны, — привел пример заместитель директора ГИСУ РТ, уполномоченный представитель фонда регоператора капитального ремонта МКД Айрат Абузяров.

Регоператор уверяет, что хранить деньги у него гораздо выгоднее: ведь на каждый 1 рубль жильца в этом случае государство платит 1,2 рублей, т. е. сумма более, чем удваивается. При желании поменять способ накопления денег на капремонт можно в любой момент.

«Они могут забрать деньги, накопленные у регоператора, и этими средствами провести ремонт, но их мало на что может хватить», — объяснил Абузяров. Фото rt.rbc.ru



— Если самостоятельно, вне очереди захотят провести какие-то работы, то это будет говорить о том, что они переходят на спецсчет. Они могут забрать деньги, накопленные у регоператора, и этими средствами провести ремонт, но их мало на что может хватить, — объяснил Абузяров, уточнив, что в этом случае софинансирования уже не будет.

Поэтому в идеале попасть в программу капремонта, составленную муниципальными властями. Но сделать это не так просто. Как показывает практика, казанцы и жители других городов республики годами обивают пороги чиновников в надежде отстоять право своего дома на обновление.

— Актуализация и составление программы объектов капитального ремонта ведется силами муниципальных образований. Главное, стопроцентное желание собственников на осуществление конкретных видов работ. Мы обязаны провести капремонт, только если муниципальное образование включило дом в программу, — пояснил «Реальному времени» Абузяров.

«Следим, чтобы ремонт шел только средствами вашего дома»

При этом на ремонт не получится привлечь деньги, накопленные другим домом, уверяет регоператор:

— Мы следим за тем, чтобы деньги шли по адресу и ремонт осуществлялся силами и средствами только вашего дома.

Однако назвать общую сумму, накопленную на счете своей организации Айрат Абузяров затруднился, сославшись на то, что подсчетом не занимался.

На ремонт не получится привлечь деньги, накопленные другим домом, уверяет регоператор. Фото kzn.ru



— МЖФ (мониторинг жилищного фонда, — прим. ред.) формирует все данные, у них можно посмотреть, что накоплено, в каком состоянии дом, в какие сроки планируется ремонт. Сбором денег на капремонт занимаются УК, затем средства накапливаются в фонде (НКО «Фонд ЖКХ РТ», — прим. ред.). Потом по рекомендации муниципальных образований составляется адресный список домов. Если дом попадает, определяется лимит, привлекаются бюджетные средства, идет ремонт, — представил схему движения денежных потоков Абузяров. А на вопрос о безопасности собранных денег граждан ответил так: «Мы не банк, мы госструктура, никакие заработки не ведем».

На момент подготовки материала оперативный комментарий от ГИСУ РТ не поступил, но в ведомстве заверили, что ответ в любом случае будет. При этом, исходя из данных пресс-релиза, в республике жители 15 781 дома накапливают деньги на капремонт на счете регионального оператора.

Обязанность и ответственность — у муниципальных образований

Муниципальные образования не реже чем раз в год обновляют список домов, где нужен капремонт, они же занимаются и выбором подрядчиков.

— Выбор подрядных организаций идет в два этапа: сначала привлечение квалифицированных подрядчиков, из числа которых определяется генподрядчик, затем заключаются договоры на проведение капремонта. Выбор идет силами муниципальных образований, они лучше знают ситуацию на местах, ответственность в выборе лежит на муниципальных образованиях. Мы реализуем выполнение программы и финансирование, в выборе подрядчиков мы муниципальным образованиям никаких ограничений не ставим. Хотелось бы, чтобы подрядчики были постоянными участниками на рынке, из числа благонадежных, — отметил Абузяров.

Он подтвердил проблему с составлением проектно-сметной документации и электронным аукционом, которую накануне озвучили на деловом понедельнике в мэрии Казани.

— По проектно-сметной документации проблема, действительно, существует. Есть ограниченный круг подрядчиков, которые ведут разработку, есть пять — десять компаний, физически все, например, 995 домов, в которых в этом году проходит капремонт, не могут пройти. Получается, что в итоге на многих объектах расхождения. Проблему решим, хотим, чтобы УК сами были заинтересованы в разработке проектно-сметной документации. Управляющие компании будут осуществлять выбор проектных фирм для осуществления ПСД (проектно-сметная документация, — прим. ред.), они тоже должны быть из числа квалифицированных, — поделился планами Абузяров.

До 2043 года в республике собираются ликвидировать весь недоремонт жилых домов. Фото kzn.ru



С его слов, в основном в адресный список домов на капремонт попадают объекты со сроком службы 15—20 лет. В этом году жилищные условия улучшат у 224 тысяч татарстанцев. Долгосрочная программа капремонта рассчитана до 2043 года, в нее включены 16 128 домов, из которых 347 формируют средства на капремонт на спецсчете (за них отвечает Государственная жилищная инспекция), все остальные — на счете регоператора. Абузяров подчеркнул, что по всей России именно у нас наибольший процент, где средства формируются на счете регоператора. До 2043 года в республике собираются ликвидировать весь недоремонт жилых домов.