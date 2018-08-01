«Мы не банк». Где оседают миллиардные платежи татарстанцев за капремонт?
Регоператор капремонта многоквартирных домов в Татарстане уверяет: хранить деньги жильцов на его счетах гораздо выгоднее и надежнее
Подавляющее большинство жителей Татарстана за то, чтобы копить средства на капремонт на счете регионального оператора. При этом собственники 2% домов по всей республике все-таки решили отслеживать поступление денег на капитальный ремонт на специальном счете. Не исключено, что эти 2% частично или полностью могут перейти к региональному оператору, подобные случаи уже есть. Подробности — в материале «Реального времени».
Деньги, накопленные у регоператора, можно забрать
Платежи татарстанцев по графе капремонт с 2014 года распределяются по следующей схеме: средства аккумулируются на спецсчете дома или идут в так называемый общий котел — на счет регионального оператора. Но иногда собственники жилья общим собранием меняют решение, где хранить эти деньги.
— Стараемся, чтобы собственники формировали деньги у регоператора. Например, проспект Победы, 35 формировали средства на спецсчете, потом захотели сделать ремонт фасада, кровли, но объема финансирования не хватило. Мы их с удовольствием приняли, они принесли деньги, которые накапливали там, в итоге, остались очень довольны, — привел пример заместитель директора ГИСУ РТ, уполномоченный представитель фонда регоператора капитального ремонта МКД Айрат Абузяров.
Регоператор уверяет, что хранить деньги у него гораздо выгоднее: ведь на каждый 1 рубль жильца в этом случае государство платит 1,2 рублей, т. е. сумма более, чем удваивается. При желании поменять способ накопления денег на капремонт можно в любой момент.
— Если самостоятельно, вне очереди захотят провести какие-то работы, то это будет говорить о том, что они переходят на спецсчет. Они могут забрать деньги, накопленные у регоператора, и этими средствами провести ремонт, но их мало на что может хватить, — объяснил Абузяров, уточнив, что в этом случае софинансирования уже не будет.
Поэтому в идеале попасть в программу капремонта, составленную муниципальными властями. Но сделать это не так просто. Как показывает практика, казанцы и жители других городов республики годами обивают пороги чиновников в надежде отстоять право своего дома на обновление.
— Актуализация и составление программы объектов капитального ремонта ведется силами муниципальных образований. Главное, стопроцентное желание собственников на осуществление конкретных видов работ. Мы обязаны провести капремонт, только если муниципальное образование включило дом в программу, — пояснил «Реальному времени» Абузяров.
«Следим, чтобы ремонт шел только средствами вашего дома»
При этом на ремонт не получится привлечь деньги, накопленные другим домом, уверяет регоператор:
— Мы следим за тем, чтобы деньги шли по адресу и ремонт осуществлялся силами и средствами только вашего дома.
Однако назвать общую сумму, накопленную на счете своей организации Айрат Абузяров затруднился, сославшись на то, что подсчетом не занимался.
— МЖФ (мониторинг жилищного фонда, — прим. ред.) формирует все данные, у них можно посмотреть, что накоплено, в каком состоянии дом, в какие сроки планируется ремонт. Сбором денег на капремонт занимаются УК, затем средства накапливаются в фонде (НКО «Фонд ЖКХ РТ», — прим. ред.). Потом по рекомендации муниципальных образований составляется адресный список домов. Если дом попадает, определяется лимит, привлекаются бюджетные средства, идет ремонт, — представил схему движения денежных потоков Абузяров. А на вопрос о безопасности собранных денег граждан ответил так: «Мы не банк, мы госструктура, никакие заработки не ведем».
На момент подготовки материала оперативный комментарий от ГИСУ РТ не поступил, но в ведомстве заверили, что ответ в любом случае будет. При этом, исходя из данных пресс-релиза, в республике жители 15 781 дома накапливают деньги на капремонт на счете регионального оператора.
Обязанность и ответственность — у муниципальных образований
Муниципальные образования не реже чем раз в год обновляют список домов, где нужен капремонт, они же занимаются и выбором подрядчиков.
— Выбор подрядных организаций идет в два этапа: сначала привлечение квалифицированных подрядчиков, из числа которых определяется генподрядчик, затем заключаются договоры на проведение капремонта. Выбор идет силами муниципальных образований, они лучше знают ситуацию на местах, ответственность в выборе лежит на муниципальных образованиях. Мы реализуем выполнение программы и финансирование, в выборе подрядчиков мы муниципальным образованиям никаких ограничений не ставим. Хотелось бы, чтобы подрядчики были постоянными участниками на рынке, из числа благонадежных, — отметил Абузяров.
Он подтвердил проблему с составлением проектно-сметной документации и электронным аукционом, которую накануне озвучили на деловом понедельнике в мэрии Казани.
— По проектно-сметной документации проблема, действительно, существует. Есть ограниченный круг подрядчиков, которые ведут разработку, есть пять — десять компаний, физически все, например, 995 домов, в которых в этом году проходит капремонт, не могут пройти. Получается, что в итоге на многих объектах расхождения. Проблему решим, хотим, чтобы УК сами были заинтересованы в разработке проектно-сметной документации. Управляющие компании будут осуществлять выбор проектных фирм для осуществления ПСД (проектно-сметная документация, — прим. ред.), они тоже должны быть из числа квалифицированных, — поделился планами Абузяров.
С его слов, в основном в адресный список домов на капремонт попадают объекты со сроком службы 15—20 лет. В этом году жилищные условия улучшат у 224 тысяч татарстанцев. Долгосрочная программа капремонта рассчитана до 2043 года, в нее включены 16 128 домов, из которых 347 формируют средства на капремонт на спецсчете (за них отвечает Государственная жилищная инспекция), все остальные — на счете регоператора. Абузяров подчеркнул, что по всей России именно у нас наибольший процент, где средства формируются на счете регоператора. До 2043 года в республике собираются ликвидировать весь недоремонт жилых домов.
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