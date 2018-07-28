В Татарстане завершили 25% программы капремонта многоквартирных домов на 2018 год

В Республике Татарстан по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2018 год выполнены работы на сумму свыше 1,5 млрд рублей, что составляет 24,79%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Всего в программе принимают участие 43 муниципальных района. В результате выполнения программы планируется улучшить жилищные условия более 224 тыс. граждан. Общий объем ее финансирования превышает 6 млрд рублей, сообщает пресс-служба президента РТ.

Файзуллин также рассказал, что в рамках капитального ремонта объектов образования работы ведутся на 79 объектах из 94 дошкольных образовательных организаций. Еще на 15 объектах ремонт завершен.

Кроме того, по состоянию на 26 июля работы ведутся на 26 объектах культурного назначения, еще на 16 ремонт завершен. Всего запланирован ремонт 42 объектов почти на 343 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане капремонтзавершен на 12 из 42 объектов культуры.