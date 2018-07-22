«Страна контрастов»: почему индийцы жертвуют время и деньги на поклонение в храмах

Сотни килограммов цветов, самая большая кухня в мире и Бог в камне и дереве

Фото: Индрадьюмна Свами

Климат многих индийских штатов располагает к тому, чтобы здесь почти круглый год было много цветов. Особенно по весне, в феврале месяце, их сладкий аромат разливается по воздуху. Но для меня самым удивительным оказалось то, что все эти цветы индийцы используют не для себя, а с большим размахом занимают в храмовом поклонении — каждый день с большим искусством делая гирлянды для божеств и украшая храмы. Об этой традиции культуры Индии я сегодня и расскажу читателям «Реального времени».

Ежедневное подношение

Огромные корзины цветов продаются на базарах. В местах, где много храмов, обязательно ходят торговцы, держащие в руках десятки ярких гирлянд, и просят вас купить их. У входов в храмовые комплексы продаются тарелки из банановых листьев, на которых лежат гирлянды из ярких оранжевых ноготков, бутоны роз и просто горки лепестков. Вы можете купить эти цветы и поднести их в дар Господу в храме.

Даже в самом маленьком индийском храме каждый день божествам предлагаются гирлянды из цветов. А в больших храмовых комплексах, например, в Маяпуре, в Западной Бенгалии, где я жила, цветы выращиваются целыми плантациями и каждый день в больших корзинах поставляются в храм. Там над ними трудятся десятки женщин: они плетут сложные пышные гирлянды, вплетая зеленую листву и сочетая разные цвета. Есть много разных техник плетения гирлянд из цветов. Я овладела некоторыми из них, но за тем, как быстро вяжут гирлянды опытные индийские женщины, занимающиеся этим с самого детства, мне было не угнаться.

Причем служение это бескорыстное. Его делают прихожане храма. Так как многие местные женщины в традиционных семьях не работают, после выполнения своих домашних обязанностей они находят время, чтобы прийти в храм и заняться плетением гирлянд. В это время они обычно поют бхаджаны (песни святых) или разговаривают между собой.

В больших храмовых комплексах, например, в Маяпуре, в Западной Бенгалии, где я жила, цветы выращиваются целыми плантациями и каждый день в больших корзинах поставляются в храм



В Маяпурском храме божества огромные, в человеческий рост. Они стоят на нескольких алтарях в невероятно просторных залах. Сюда каждый день в четыре утра на утреннюю службу приходят сотни верующих людей. И каждое утро на божествах должны быть чистые расшитые одежды, ожерелья, кольца, браслеты и свежие шикарные гирлянды. А алтари должны быть украшены цветами: корзины с цветами стоят на полу, композиции из цветов украшают одежду божеств и стены.

Кроме того, во время утренней проповеди большая гирлянда преподносится также лектору — как выражение любви и почтения. Цветами украшаются и сидения, на которых проповедники общаются с прихожанами. А перед входом в храм по утрам индийские женщины рисуют большое ранголи: узорный рисунок на землю наносится мелом или просто чертится палочкой, а потом выкладывается лепестками разного цвета.

Сотни килограммов цветов

На фестивали и праздники цветов становится еще больше. В такие дни из сотен гирлянд ткутся ковры, которые вешают в храмах на стены. Также сплетаются широкие занавесы из цветов, которые разделяют пространство.

Например, на праздник Пушья Абхишека в январе десятки корзин с лепестками привозят в храм. К этому дню божества не только украшаются гирляндами, вся их одежда в этот день целиком сплетается из цветов. Каждый год выбирается новый дизайн и набор цветов для цветочного платья. Только на одну юбку уходит более пяти тысяч цветов! В изготовлении одежды и украшении алтаря участвуют до 250 человек, они работают до поздней ночи, а некоторые всю ночь напролет. Праздник начинается утром, а ближе к вечеру происходит ритуальное омовение божеств — их оспыпают дождем из лепестков в течение примерно получаса, на это уходят сотни килограммов свежих благоухающих лепестков. Например, в этом году Маяпурский храм использовал более 30 тысяч хризантем или цветов чандрамалика, 50 килограммов цветов допати (недотрога бальзаминовая) разных цветов, от белого или светло-розового до темно-розового, фиолетового и красного. Более 240 гирлянд из желтых и оранжевых ноготков. Более 40 тысяч роз.

На праздник Пушья Абхишека в январе десятки корзин с лепестками привозят в храм. Фото Индрадьюмны Свами



Во время всего этого действа пуджари (священники) бросают охапки цветов и воспевают специальные мантры. Выглядит это очень красочно и привлекает тысячи людей. Чтобы божества не «задохнулись», быстро растущие горы лепестков разгребают в стороны, а потом все эти лепестки пуджари бросают прямо в толпу на ликующих и танцующих участников праздника. Весь храм наполняется ароматами. Также в этот день устраивается обильный бесплатный пир для всех.

В течение года в индуистских храмах проходит множество праздников с участием цветов. Например, в августе это Джулан ятра, праздник качелей. В эти дни божества Радхи и Кришны с алтарей перемещаются на качели, украшенные лианами, жасмином (малати), который распускается как раз к этому времени, и гирляндами. А по вечерам прихожане могут прийти и покачать самого Бога на качелях.

Есть и другие праздники, когда божествам по вечерам каждый может предложить лотос или горящий фитилек на топленом масле. Есть недели в году, когда маленьких божеств катают по озеру на лодке, украшенной цветами, и все люди, стоящие на берегу, бросают пригоршни лепестков.

Самая большая кухня в мире

Но, пожалуй, самое удивительное и поражающее своим размахом поклонение происходит в Джаганнатха Пури, штат Орисса, на берегу Индийского океана. Храм Джаганнатха — это огромных размеров храмовый комплекс, окруженный стеной, на территории которого порядка тридцати разной величины храмов.

Храм Джаганнатха — это огромных размеров храмовый комплекс, окруженный стеной



Войти в этот храм могут только индусы, поскольку считается, что иностранцы и индийцы, исповедующие, к примеру, мусульманство, не следуют традициям ведической культуры и не достойны видеть древнейшие божества, стоящие в храме. Ну и также есть предсказание, что именно представители белокожей расы выкрадут однажды деревянную статую Господа Джаганнатхи. Были попытки через суд снять этот запрет, но они не увенчались успехом. Случается, что люди идут на ухищрения, наносят грим и стараются проникнуть в храм. Иногда это удается, а порой доходит до ареста и суда. Впрочем, здание храма можно рассмотреть с крыши соседней библиотеки. Кроме того, раз в год божества выходят на улицу — на время праздника колесниц Ратха-ятры: их провозят по всему городу в пышно украшенных цветами и тканями деревянных сооружениях на колесах.

В храме каждый день предлагаются сотни гирлянд. Но главное поклонение здесь основано на предложении пищи (о традиции освящать пищу можно прочитать в моей прошлой статье). Храмовая кухня Господа Джаганнатхи — самая большая в мире. Каждый день божествам здесь делается 56(!) подношений пищи. В любой момент храм может накормить обедом из шести блюд сто тысяч человек! При этом говорят, что еда в храме никогда не заканчивается, сколько бы людей ни приходило.

На кухне находятся семьсот пятьдесят кухонных плит, на каждой можно приготовить сорок пять горшков пищи одновременно! Причем готовят так: ставят семь горшков друг на друга, и пища в верхнем горшке мистическим образом доходит раньше других. Готовят на кухне пятьсот поваров и полторы тысячи помощников. Все они — из касты брахманов, то есть люди, с детства воспитанные в религиозных традициях. При этом пища, которая здесь готовится, не допускает мяса, яиц и других продуктов животного происхождения, а также помидор, баклажанов и моркови, потому что эти овощи также считаются нечистыми. Причем из храма эту освященную пищу вам доставят в любое место в городе в больших глиняных горшках. На вкус она показалась мне очень необычной, секреты приготовления этих блюд неизвестны никому, кроме поваров, там используются различные редкие специи и коренья. Всего в обслуживании храма Джаганнатхи заняты 20 тысяч человек!

Божества Радха-Кришна во Вриндаване

Немного философии: идолопоклонство или нет

Мы, люди выросшие в России, привыкли к христианским иконам, в мусульманстве и вовсе запрещены изображения и скульптуры Бога и святых. И порой мне приходится слышать от людей, воспитанных на Западе, что культура поклонения божествам — то есть статуям, сделанным из глины, камня или металла — это идолопоклонство. Обычно я отвечаю, что для того, чтобы забрать это обвинение назад, достаточно один раз увидеть, с какой верой и любовью этим так называемым «статуям» поклоняются тысячи индийцев, среди которых не только простодушные и необразованные люди, слепо следующие традициям, но и представители интеллигенции страны.

Кроме того, изучая философию в Маяпурском институте, я поняла и философские причины такой формы поклонения, которое содержится в священных писаниях Древней Индии. Впрочем, оно во многих аспектах схоже с трактовкой авраамических религий. Попробую коротко и просто пересказать суть. Итак, каждое живое существо — душа, вечная слуга Бога, которая создана для счастливой жизни в духовном мире. Но когда-то давным-давно некоторые души позавидовали Богу, отдалились от Него и пали в этот материальный мир, чтобы наслаждаться самостоятельно. С тех пор душа перерождается в разных формах жизни, страдает и радуется, стареет и болеет, пока, наконец, не начинает задавать вопросы о смысле жизни и не обращается к религии. Но как ей восстановить свои утраченные отношения с Господом? Для этого нужно уже здесь, на земле, начать поклоняться Ему. Для этого в храмах и создаются разные скульптуры из камня или дерева в той или иной форме, описанной в священных писаниях. Такие скульптуры устанавливаются как в больших храмах, так и дома. Каждый день верующие одевают, украшают драгоценностями и омывают божество, кормят его, шьют красивые одежды, поют молитвы, подносят цветы и гирлянды, предлагают ароматные масла и огонь.

То есть индусы поклоняются вовсе не камню или дереву. В основе их философии лежит понимание, что мир создан Богом, и все энергии этого мира, каждый атом — исходят из него. И в то же время Бог является личностью, которая обитает в духовном мире, причем эта личность подробно описана в священных трактатах — ее внешний вид, цвет кожи, глаз и волос, занятия и имя. Материальным зрением увидеть духовную форму Господа мы не можем, зато он милостиво принимает поклонение в форме божества. При этом устанавливают божества как в храмах, так и дома — с помощью специальных мантр, которыми Бога просят прийти в эту скульптуру лично. После этого статуя перестает быть материальной, она становится неотличной от самого Господа и отношение к ней должно быть таким же трепетным, как к нему. Существуют сотни правил, как правильно поклоняться божеству в храме или дома. Но самое главное — поклонение не должно прерываться никогда, то есть оно должно совершаться ежедневно: божества нельзя, словно кукол, спрятать в шкафу, когда тебе надоест.

В Индии есть очень много древних божеств, которым тысячи лет. История появления каждого из них уникальна. Например, я была в Шри Рангаме, в южной Индии, в обители Ранганатхи — это огромное черное каменное божество Господа Вишну, лежащее на правом боку

Я бывала в разных домах индийцев, да и западных людей, которые установили дома божества и поклоняются им. Для женщин и детей это представляет особое наслаждение: они шьют одежды, поют и готовят для них сладости каждый день, украшают домашние алтари цветами и тканями. У многих алтари занимают центральное место в доме — вместо привычного нам телевизора. В первую очередь, приходя домой, родственники и гости идут поклониться божеству и приносят ему подарки — фрукты или сладости. В присутствии божеств нельзя ругаться, громко разговаривать и так далее. Считается, что дом, где есть божества, является храмом, и все обитатели этого дома или квартиры — лишь слуги главного хозяина, стоящего на алтаре.

В Индии есть очень много древних божеств, которым тысячи лет. История появления каждого из них уникальна. Например, я была в Шри Рангаме, в южной Индии, в обители Ранганатхи — это огромное черное каменное божество Господа Вишну, лежащее на правом боку. Чтобы его увидеть, нужно пройти через множество древних ворот и храмов, отстоять длинную очередь порой в течение целого дня.

Когда я рассказывала в России своим родственникам и друзьям о том, как много средств и сил тратят индийцы на поклонение Богу в храмах, они изумлялись. И с сожалением признавали, что, если раньше наша страна славилась меценатами, которые возводили богатые храмы, да и просто людьми, постоянно жертвующими на их поддержание, за годы советской эпохи у нас подобные традиции сильно пострадали. Неудивительно, что нам могут казаться пустой тратой времени все эти ритуалы, затраты на роскошное храмовое убранство и так далее. Но современные благочестивые индийцы уверены, как и их предки, что, так как все ресурсы этого мира принадлежат Всевышнему, пожертвование сил или денег в храм воздастся сторицей. Поэтому они легко выделяют из своего бизнеса большие суммы на строительство храмов и содержание божеств, и сами занимаются в поклонении. Также они с удовольствием посещают службы и религиозные праздники: одевают свои лучшие одежды и берут с собой всех родственников своей большой семьи.