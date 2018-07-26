Спрос сильно упал, а цены нет. В городах ЧМ рухнул рынок аренды жилья

Эксперты отмечают — мундиаль принес небывалый рост сделок, но сейчас показатели выровнялись до уровня прошлого года

После чемпионата мира по футболу спрос на посуточную аренду жилья заметно упал во всех городах его проведения, кроме Санкт-Петербурга. По данным «Авито», в Казани интерес по сравнению с началом соревнований к концу турнира снизился на 64%, а цены, хотя и пошли вниз, все равно остались выше, чем в прошлом году. Эксперты «Реального времени» спрос на квартиры во время ЧМ назвали «небывалым» и констатировали, что после отъезда болельщиков рынок даже немного прирос, хотя и без большого профита для арендодателей. Подробности — в нашем материале.

Казань опередила Москву по спросу

Спрос на посуточную аренду квартир, достигнув своего пика к началу ЧМ, в течение самого турнира постепенно снижался. Как выяснили аналитики Avito, за весь период мундиаля интерес арендаторов жилья в Казани упал на 64 процента. И это при том, что столица Татарстана оказалась на третьей строчке по популярности услуг в этом сегменте сразу после Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, то есть даже опередив Москву. Сразу заметим, что под спросом сервис подразумевает переход по ссылке «показать номер» или «адрес электронной почты» на предложениях, где есть упоминание ЧМ по футболу.

Впрочем, аналитики Booking.com приводят прямо противоположные данные по аренде квартир в целом (не посуточно). По их данным, активность рынка во время мирового первенства только росла, причем не только в городах-участниках ЧМ:

— В период с 14 июня по 15 июля 2018 года мы наблюдали рост спроса на бронирование жилья в России. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Казань и Краснодар. Помимо российских путешественников активно бронировали жилье в этот период путешественники из США, Китая, Аргентины и Германии, — сообщили «Реальному времени» в компании.

Но вернемся к снижению спроса по информации Avito. Так, в Казани после матча Бразилия — Бельгия показатели спроса и предложения на краткосрочную аренду упали больше, чем наполовину по сравнению с началом мундиаля. Падение продолжилось до финала чемпионата.

Наибольший спад спроса среди российских городов наблюдался у Екатеринбурга — снижение аж на 86%. Недалеко от него Волгоград, где аналитики зафиксировали минус 64% к началу ЧМ. Единственный город, где спрос не упал, а вырос, стал Санкт-Петербург, который к концу мундиаля показывал +63% к популярности квартир посуточно.

Мундиаль прошел, а цены не упали

Если за несколько месяцев, вплоть до начала мундиаля, некоторые хозяева квартир еще рассчитывали сдавать их иностранцам за 50 и 100 тысяч рублей в сутки, то по факту его проведения суровая реальность вернула всех грезящих много заработать на землю. Как следствие — и падение средней стоимости на сдаваемые квартиры в сутки: в Казани она снизилась с 2 144 рублей на 14 июня до 1 693 рублей на 15 июля (-21%).



Больше всего цены упали в Саранске и Самаре — минус 41%, до 2 103, и минус 36%, до 1 605, соответственно. Еще один город, где зафиксирован большой спад цен — это Волгоград, где стоимость посуточного жилья упала на 34%, до 1 389 рублей.

«Такая динамика наблюдается и в других городах-участниках чемпионата. Только в городе-курорте Сочи цены почти не изменились», — комментируют аналитики «Авито». При этом эксперты говорят о том, что хотя цены и заметно упали, но к сезонным значениям еще не вернулись.

«По сравнению с показателями годичной давности, они увеличились на 8% в среднем по всем 11 городам ЧМ. В Екатеринбурге, Самаре и Ростове-на-Дону цены на аренду почти сравнялись с прошлым годом (изменения на уровне статистической погрешности), а в остальных городах выросли за год от 4 до 13%. В Казани цена выросла на 4%. Исключением стал Саранск: благодаря чемпионату мира аренда за год подорожала на 40%», — отмечают аналитики.

Небывалый спрос и ровное будущее

Директор АН ФЛЭТ Руслан Хабибрахманов отмечает, что во время ЧМ в Казани был небывалый спрос на аренду жилья посуточно.

— Посуточная аренда везде снизилась. Во время мундиаля жилье сдавалось очень активно — такого спроса у нас никогда не было. Сейчас все нормализовалось, и спрос начинает потихоньку расти в сторону долгосрочной аренды: студенты, их родители начинают присматривать квартиры. Все возвращается в нормальное русло. Цены тоже стабилизировались. Во время ЧМ был очень большой разрыв между двумя примерно одинаковыми квартирами — одна могла сдаваться раза в три дороже. Люди рассчитывали, что туристы снимут их квартиру, хотели заработать, — говорит эксперт.

Он констатирует — сейчас спрос практически упал до показателей прошлого года, но в этот раз он чуть-чуть «повеселее», поскольку российские болельщики посмотрели город и вернулись с семьей. Тем не менее, на рынке это, по его мнению, особо не скажется.

— То количество гостиниц, которое у нас есть, достаточно сильно перекрывает спрос. Поэтому даже если спрос на посуточное жилье увеличился, он не ощутим для тех, кто сдает квартиры, — полагает Руслан Хабибрахманов.

Руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова отмечает, что ее компания в связи с большими рисками не оказывает услуги по поиску жилья посуточно, но с ситуацией на рынке они знакомы. Эксперт констатирует, что после завершения мундиаля спрос остался на уровне прошлого года. Рост цен же спикер объясняет несколько причинами.

— После чемпионата они более избалованы, да и более качественное жилье стало представляться на посуточную аренду. Может быть, рост цен связан с тем, что состояние жилья улучшилось, — предполагает Анастасия Гизатова.

Напомним, что сейчас рынок посуточного жилья законом не регулируется, в результате чего аренда квартир связана с рисками, например, хозяин может просто «кинуть» квартиросъемщика. Тем не менее эксперты прогнозируют только рост спроса на такого рода проживание.

— Мне кажется посуточная аренда будет набирать популярность. Я думаю, что этот рынок будет только расти – не в части цен, а в части количества предложений и количества обращений, — говорит руководитель компании «Счастливый дом». Собеседник издания поясняет, что посуточно квартиры интересны для семей или компаний, поскольку в этом случае нет привязки к общепиту, а отели в такой ценовой категории находятся в менее удачных местах, нежели квартиры.