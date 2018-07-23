В пяти районах Татарстана установлен карантин по птичьему гриппу

На территории пяти районов Татарстана введен карантин по птичьему гриппу. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов в минувшую пятницу.

В тексте документа сказано, что ограничительные мероприятия установлены на территории частных подворий в поселке Камское Устье, в поселке железнодорожной станции Каратун и в деревне Малые Кокузы Апастовского района, в селе Шланга Дрожжановского района, а также в селе Ульянково Кайбицкого района и в деревне Вожжи Тетюшского района.

Здесь необходимо организовать убой больной птицы и восприимчивого поголовья, прекратить выгул птицы, приостановить торговлю птицей и яйцами, а также закрыть доступ посторонним и транспорту, не посещать другие домовладения. В радиусе 5 км от очагов заражения установлены угрожаемые зоны, в пределах 10 км — зоны наблюдения.

Напомним, что на прошлой неделе в пяти районах Татарстана зафиксировали случаи заражения птичьим гриппом. Источником инфекции стала птица, завезенная из Чувашии.