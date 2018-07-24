Кинофестиваль «Рудник»: небольшой призовой фонд, но большие амбиции

30 июля на острове-граде Свияжск стартует второй международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник». Его призовой фонд всего 1 300 евро, но заявки подали пятьдесят молодых кинематографистов. Что можно увидеть на «Руднике» и что послушать — в материале «Реального времени».

Двенадцать смелых

«Рудник» этого года — это двенадцать фильмов-участников, которые сняли режиссеры-дебютанты. Членам жюри предстоит выбрать лучшие фильмы молодых постановщиков со всего мира в трех номинациях — гран-при, лучшая полнометражная и короткометражная работы. Победители разделят между собой призовой фонд фестиваля — 1 300 евро.

Заявки на участие в фестивале подали около пятидесяти режиссеров из многих стран мира, но войти в число лучших удалось только 12 картинам, их можно будет увидеть в дни феста в Свияжске, а после просмотра задать вопросы режиссерам.

В конкурсный список попали: «Джон 746», режиссер Анна Видеа, Румыния, США, «Дул», режиссер Фредерик Сульберг, Дания, «Люди пустоши», режиссер Хеба Халед, Германия, Сирия, «Песни для Кита», режиссер Руслан Федотов, Россия, «Лучшее, что ты можешь сделать со своей жизнью», режиссер Эрфа Зита, Германия, «Небесная гармония», режиссер Таня Рахманова, Россия, «Цель захвачена», режиссеры Мила Жлуктенко, Сильвиан Круизиат, Германия, «Ничего личного», режиссер Евгений Милых, Россия, «Резкий и мягкий», режиссер Настя Коркия, Россия, «Машина времени», режиссер Ян Бужновски, Польша, «BE' JAM BE: бесконечная песнь», режиссеры Каролина Париетти, Сиприен Понзон, Швейцария, «В далеком космосе», режиссер Шевон Мизрахи, США, Турция, Нидерланды.

Призовой фонд не велик, но, очевидно, дебютантов привлекает не столько награда, сколько возможность пообщаться с мэтрами документального кино и пройти еще раз хорошую школу.

Светлана Адоньева — филолог и антрополог, профессор Санкт-Петербургского университета,. Фото culture.ru



Если не победишь, то научишься

Состав жюри впечатляет. Например, Светлана Адоньева — филолог и антрополог, профессор Санкт-Петербургского университета, преподаватель курса «Конструирование реальности» в Школе документального кино Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Автор книг «Дух народа и другие духи», «Мужской род. Первое лицо. Единственное число», «Традиция. Трансгрессия. Компромисс: миры русской деревенской женщины».

Еще один член жюри — Гвидо Хендрикс — голландский режиссер, автор четырех полнометражных фильмов и двух мини-сериалов. Победитель российских и зарубежных фестивалей, в том числе «Послания к человеку», и фестиваля правозащитных фильмов в Женеве.

Мастер-класс Гвидо Хендрикса, 2 августа в 13.00 на «Руднике», будет сопровождаться просмотром его фильма «Чужак в раю», который получил премию Европейской киноакадемии, международного фестиваля в Амстердаме и был номинирован на более чем 60 фестивалях по всему миру.

Кадр из фильма Гвидо Хендрикса «Чужак в раю». Фото cultofcinema.com



Арт-директор и идейный вдохновитель «Рудника» — Марина Разбежкина, наша землячка, конечно, не нуждается в представлении, но все же напомним, что она — руководитель Школы документального кино и театра, окончила филологический факультет Казанского государственного университета, а в 2008 году совместно с Михаилом Угаровым создала Школу, в которой документальное кино изучается наряду с документальным театром. Автор более 30 документальных картин и двух художественных полнометражных фильмов. Лауреат национальной премии «Лавр», член КиноСоюза, Гильдии неигрового кино и телевидения, Российской академии кинематографических искусств «Ника», Европейской академии киноискусства.

Программный директор кинофестиваля — Евгения Марченко, режиссер и оператор нескольких документальных фильмов. Она родилась в 1989 году в Ленинграде. В 2013-м окончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, мастерскую Александра Киселева. Участник и призер российских и зарубежных кинофестивалей. С 2013 года — отборщик и куратор конкурсных программ Международного кинофестиваля «Послание к человеку».



«Рудник» ценен не только новым документальным кино со всего мира, которое создает молодое поколение кинематографистов, но и большой образовательной программой. Ее откроет мастер-класс режиссера, художественного руководителя «Рудника» Марины Разбежкиной «Зачем режиссеру тонуть в болоте». Кроме этого, 4 августа на фестивале Марина Александровна презентует свою книгу «Чурики-мокурики острова Свияжск», тот, кто не успел побывать в начале лета на презентации в Казани, имеет шанс услышать рассказ автора в том самом месте, где книга создавалась.

Арт-директор и идейный вдохновитель «Рудника» — Марина Разбежкина, наша землячка. Фото razbeg.org

Мастер-класс сценариста, преподавателя Школы документальной анимации на фестивале «Рудник» Александра Родионова будет посвящен «Вербатиму для автора-исследователя: его ограничения и его возможности».

Один из самых интересных мастер-классов проведет 3 августа сценарист и режиссер Авдотья Смирнова, он называется «От документа к игровому кино». Под занавес фестиваля здесь пройдет лекция антрополога, культуролога, члена жюри фестиваля «Рудник», Светланы Адоньевой «Культурные сюжеты и жизненные сценарии: субретки, инженю и герои нашего времени».

Напомним, что вход на все фестивальные показы и мастер-классы бесплатный.