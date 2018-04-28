Следком завел уголовное дело в отношении экс-главы «Спурт Банка» по факту фальсификации отчетов

Следком возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правления «Спурт Банка» Евгении Даутовой по факту фальсификации отчетности.

«12 апреля 2018 г. СУ СК России по Республике Татарстан в отношении бывшего председателя правления Банка возбуждено уголовное дело по ст. 172.1 УК РФ по факту фальсификации отчетности Банка», — говорится в отчете, опубликованном на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, что «Спурт» был признан банкротом в сентябре 2017 года. Уголовное дело по злоупотреблениям в «Спурт Банке» завели в феврале 2018 года, предварительная сумма ущерба по делу «Спурт Банка» составила 239 млн рублей. Даутова является в этом деле единственным фигурантом.