Минюст США возобновляет федеральную смертную казнь, включая расстрел

Отменен бессрочный мораторий, введенный при предыдущей администрации, уже санкционированы ходатайства о смертной казни в отношении 44 обвиняемых

Министерство юстиции США приняло меры для восстановления применения федеральной смертной казни, включая возобновление протокола смертельных инъекций и введение расстрела как дополнительного способа казни, пишет ТАСС.

«Предыдущая администрация не выполнила свой долг по защите американского народа, отказавшись преследовать и приводить в исполнение высшую меру наказания в отношении самых опасных преступников, включая террористов, детоубийц и убийц полицейских. При президенте Трампе министерство юстиции вновь обеспечивает соблюдение закона», — заявил и. о. генпрокурора Тодд Бланш.

Ведомство отменило бессрочный мораторий на федеральные казни, введенный при генпрокуроре Меррике Гарленде, и уже санкционировало ходатайства о смертной казни в отношении 44 обвиняемых. Также восстановлен протокол казней с использованием пентобарбитала, упрощены внутренние процедуры для ускорения рассмотрения дел. В ближайшие недели Минюст планирует запретить заключенным подавать прошения о помиловании до завершения всех судебных процедур.

Ариана Ранцева