Набиуллина: ИИ помогает ЦБ, но решения по ДКП принимают люди

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ использует искусственный интеллект как помощника для рутинных операций и анализа данных

Банк России применяет технологии искусственного интеллекта как вспомогательный инструмент при выполнении рутинных операций или анализе данных, но решения в сфере денежно-кредитной политики принимаются исключительно людьми. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Мы действительно стараемся использовать искусственный интеллект там, где видим эффект от него. Прежде всего как помощника при осуществлении каких-то рутинных операций, при анализе информации, данных. Но при обсуждении денежно-кредитной политики, при решениях не используем, — сказала Набиуллина, подчеркнув, что в этом вопросе ИИ пока не может заменить профессионалов.

Напомним, что глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что от ЦБ требуется осторожный, взвешенный подход при принятии решений, в связи с чем прогноз по ключевой ставке немного повышен.

Ариана Ранцева