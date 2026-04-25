В Татарстане в рамках экологического двухмесячника вывезли более 100 тыс. кубометров отходов

Фото: Максим Платонов

Министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин выступил на заседании Кабинета министров РТ с докладом о промежуточных результатах санитарно-экологического двухмесячника, который стартовал в регионе 1 апреля.

По официальным данным ведомства, в мероприятиях по уборке городских и районных территорий уже приняли участие 105 тыс. жителей республики.

Среди муниципальных образований наиболее высокую активность продемонстрировали Альметьевский, Азнакаевский, Высокогорский, Елабужский, Лаишевский, Ютазинский районы, а также Набережные Челны. За отчетный период на полигоны было вывезено свыше 100 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов, к работам привлечено более 3 тысяч единиц специализированной техники.

В рамках программ по озеленению участники высадили около 20 тыс. деревьев, а в преддверии дня Великой Победы особое внимание было уделено приведению в порядок памятников, мемориалов и обелисков.

Реальное время / realnoevremya.ru

В ходе надзорной деятельности в рамках двухмесячника специалисты зафиксировали многочисленные факты несоблюдения природоохранного законодательства. По словам министра, динамика устранения нарушений остается стабильной.

— Совместными усилиями природоохранных ведомств выявлено 943 нарушения, из них 389 — несанкционированные свалки, половина из которых уже ликвидирована. Ведется активная работа по устранению проблем, связанных с несвоевременным вывозом отходов и ненадлежащим содержанием контейнерных площадок в муниципалитетах, — отметил Азат Зиганшин.

С начала года в Республиканскую общественную экологическую приемную поступило 934 жалобы, из которых 320 были зарегистрированы непосредственно в период проведения двухмесячника.

Рената Валеева