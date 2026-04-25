В Татарстане снят режим «Беспилотная опасность».

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы вновь открыты

В Татарстане более восьми часов действовал режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Для Альметьевска, Нижнекамска и Елабуги вводили угрозу атаки БПЛА. Режим действовал пять часов — с 00:42 до 05:57 мск.

Над республикой уничтожили БПЛА, но точное количество не уточняется.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы вновь открыты.