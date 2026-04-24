Набиуллина: цифровой рубль будут внедрять постепенно, без принуждения
Цифровой рубль будет постепенно входить в обиход, задача Банка России — сделать его удобным, а не навязывать и заставлять переходить на него.
Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
В сентябре прошлого года в России зафиксирован первый случай выплаты заработной платы в цифровых рублях. Получателем стал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
