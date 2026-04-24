Набиуллина: цифровой рубль будут внедрять постепенно, без принуждения

Глава Банка России заявила, что цифровой рубль будет постепенно входить в обиход, задача ЦБ — сделать его удобным

Цифровой рубль будет постепенно входить в обиход, задача Банка России — сделать его удобным, а не навязывать и заставлять переходить на него.

Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В сентябре прошлого года в России зафиксирован первый случай выплаты заработной платы в цифровых рублях. Получателем стал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



Ариана Ранцева