Набиуллина: цифровой рубль будут внедрять постепенно, без принуждения

17:54, 24.04.2026

Глава Банка России заявила, что цифровой рубль будет постепенно входить в обиход, задача ЦБ — сделать его удобным

Фото: Динар Фатыхов

Цифровой рубль будет постепенно входить в обиход, задача Банка России — сделать его удобным, а не навязывать и заставлять переходить на него.

Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В сентябре прошлого года в России зафиксирован первый случай выплаты заработной платы в цифровых рублях. Получателем стал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ариана Ранцева

