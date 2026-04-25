12% казанцев планируют продлить майские праздники отпусками и отгулами

Все чаще о намерении продлить выходные заявляют люди в возрасте 35—45 лет

Продлевать майские праздники планируют лишь 12% жителей Казани, как правило, это люди старше 35 лет, к подобному заключению пришли аналитики сервиса SuperJob в своем опросе.

Майские праздники в этом году, согласно постановлению правительства РФ, выпадают на 1—3 и 9—11 мая. По результатам исследования, 12% работающих казанцев намерены продлить отдых.

Респонденты планируют добавить к праздничным дням отпускные дни или отгулы, несмотря на то, что брать отпуск в мае с финансовой точки зрения невыгодно. При этом большинство опрошенных, а именно 56%, не собираются продлевать праздники. Еще 15% респондентов работают по сменному графику.

Анализ данных показал некоторые закономерности: все чаще о намерении продлить выходные заявляют люди в возрасте 35—45 лет, таких 16%. Среди более молодых участников опроса (младше 35 лет) доля тех, кто планирует дополнительный отдых, составляет 10%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 9%.

Наблюдается и зависимость от уровня дохода: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей продлить праздники собираются лишь 8% опрошенных, тогда как среди тех, чей доход превышает 150 тысяч рублей, таких уже 17%.

Напомним, что в прошлом году, по данным аналогичного опроса SuperJob, 54% жителей Казани планировали провести майские праздники дома. Тогда праздничные дни длились с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, а отправиться на дачу или в деревню собирались лишь 17% респондентов.

Ильназ Юсупов