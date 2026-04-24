В Татарстане займутся развитием промышленных роботов

В «Шешмастройсервисе» время протекания процессов сократилось на 19%

В Иннополисе подписали соглашение о развитии промышленной робототехники. Регионы ПФО разработают программу по внедрению роботов на заводах. Это поможет снизить себестоимость и повысить производительность, сообщает Минпромторг Татарстана.

В «Шешмастройсервисе» после диагностики время процессов сократилось на 19%. На комбинате «Майский» выбрали для оптимизации техобслуживание теплиц. Компания «Урал» вступила в проект «Производительность труда» — хочет быстрее доить коров и больше получать молока.

Всего в Татарстане в проекте участвуют больше 360 предприятий.