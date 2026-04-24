Глава МИД РФ предупредил о глобальных последствиях конфликта с Ираном

Лавров назвал агрессию американцев и израильтян против Ирана неспровоцированной ничем и отметил, что она серьезно дестабилизировала ситуацию на Ближнем Востоке

Продолжение конфликта вокруг Ирана повлечет самые негативные последствия для всего мирового сообщества, экономического положения большей части человечества и глобальной безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями российских НКО.

— То, что неспровоцированная ничем агрессия американцев и израильтян против Ирана серьезно дестабилизировала ситуацию на Ближнем Востоке, это будет неполной оценкой ситуации. Потому что сейчас во всем мире ситуация дестабилизируется, все прикидывают перспективы своего экономического развития, источников поставок энергоресурсов и так далее. Продолжение конфликта (а он, судя по всему, далеко не завершен) повлечет за собой самые негативные последствия, — сказал Лавров.

Ранее Иран потребовал от США компенсации ущерба и гарантий неповторения агрессии.

Ариана Ранцева