Политолог Кошкин назвал страну, которая выиграет в ситуации с санкциями ЕС против России

Он также объяснил, зачем США выдают вторую смягчающую лицензию на продажу нефти для российских танкеров на месяц

От санкций, введенных Евросоюзом против России, выигрывают только США. Об этом «Реальному времени» сообщил доктор политических наук, профессор, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.



— Одно время самые дешевые энергоносители шли по «Северным потокам», но их взорвали. В итоге теперь Европа покупает ресурсы у США, но только в три-четыре раза дороже, чем у России. Более того, Штаты тем временем работают над выдачей второй смягчающей лицензии на продажу нефти для наших танкеров на один месяц. Это делается для того, чтобы сбить цены, которые серьезно и негативно влияют на репутацию и американскую экономику. Иными словами, власти Штатов видят, что давить на Россию — это значит себе делать хуже. Европейцы пока этого не чувствуют или не хотят об этом задумываться, — добавил эксперт.

Никита Егоров