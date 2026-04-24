Айрат Нурутдинов: по мобильной связи ситуация более сложная

На собрании акционеров «Таттелекома» обсудили предпочтения абонентов ШПД и приняли решение направить 75% чистой прибыли на выплату дивидендов

«Таттелеком» на фоне действующих ограничений мобильного интернета столкнулся с ростом абонентской базы фиксированного широкополосного доступа. Количество пользователей выросло на 9%, но одновременно произошла просадка абонентов мобильной связи. Их число за 2025 год сократилось на 4%, сообщил генеральный директор компании Айрат Нурутдинов на годовом собрании акционеров. Перетоки абонентов оказали минимальное воздействие на финансовые результаты оператора. Чистая прибыль за 2025 год выросла до 1,57 млрд рублей. На этот раз акционеры ТТК приняли решение направить на выплату дивидендов 75%, оставив на развитие почти 400 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

На федеральном уровне постоянно происходит шлифовка корпоративного законодательства

Повестка дня была стандартной: утверждение годового отчета, распределение дивидендов и внесение изменений в устав и в положение об органах управления. «На федеральном уровне постоянно происходит шлифовка корпоративного законодательства, поэтому приходится вносить изменения», — призвал не пугаться Валерий Сорокин, глава АО «Связьинвестнефтехим».



Позднее была озвучена рекомендация направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли, или 1,19 млрд рублей. Ее в итоге и утвердили. Акционеры, а среди них более 25 тыс. физических лиц, получат 0,05725 рубля на одну акцию. Но основную сумму получит СИНХ как владелец почти 100% акций компании.

Почему абоненты предпочитают широкополосный доступ

Гендиректор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов отчитался об итогах 2025 года. Сюрпризом стали перемены в пользовании интернетом и мобильной связью. На фоне действующих ограничений мобильного интернета компания столкнулась со скачком числа подключений абонентов к фиксированному широкополосному доступу (ШПД). В 2025 году абонентская база выросла на 9% и достигла 742 тыс. пользователей, следовало из презентации Айрата Нурутдинова. «Компания демонстрирует стабильный рост абонентской базы ШПД в последние годы. Основной прирост обеспечивается за счет подключения жителей загородных территорий, однако наблюдается также увеличение числа абонентов в многоквартирных домах во многих городах», — рассказал он.

Основной причиной такого роста он назвал нестабильную работу мобильного интернета. Как известно, с 1 сентября 2025 года в нескольких районах Казани продолжают действовать ограничения на работу мобильного интернета. Среди новых пользователей — те, кто прежде работал исключительно на мобильном трафике, жители загородных домов, а также те, кому необходим надежный доступ для онлайн-занятий.

Обратной стороной ограничений стало сокращение абонентской базы мобильной связи. Общее количество пользователей связи «Летай» сократилось на 4%. «Ограничения и лимитирование (времени и зоны действия мобильного интернета, — прим. ред.) повлияли на динамику изменения базы по мобильной связи. Немного припало», — сказал Нурутдинов.

Итоговые финансовые показатели на фоне переключения потребителей с одного вида связи на другой оказались устойчивыми. Выручка ПАО «Таттелеком» выросла за 2025 год на 9,7% — до 10,42 млрд рублей. Но добиться существенного прироста в чистой прибыли не получилось. В 2025 году она выросла на 1,1% — до 1,57 млрд рублей. «Это примерно на уровне 2024-го. Плюс 1%», — отметил Нурутдинов. Как следовало из презентации, выросли расходы на оказание всех видов услуг.

Как «второй» «Таттелеком» укрепляет «первый»



Главным драйвером он назвал внедрение сети по технологии GPON. В настоящее время к ней подключена масса пользователей при емкости сети в 441 тыс. домохозяйств. По словам Айрата Нурутдинова, ежемесячная выручка от пользователей сети GPON впервые превысила доходы от оказания услуг по сети передачи данных (СПД), включая проводные или беспроводные интернет-каналы. При этом количество пользователей в СПД осталось на прежнем уровне. «Я не сильно преувеличиваю, когда говорю, что построенный за 5 лет новый «Таттелеком» превосходит [прежний]. Новая огромная сеть по доходам уже превалирует», — рассказал он.

— Показатели охвата демонстрируют огромный потенциал. В 2026-м «Таттелеком» планирует увеличить емкость сети еще на 50 тыс. подключений, включая населенные пункты с численностью менее 500 человек, — рассказал гендиректор компании.

Другая опора в развитии — IP-домофония. Этот флагманский проект оказал существенное влияние на восприятие компании. На сегодняшний день услугами охвачено 42% жилого фонда, а количество инсталляций в мобильном приложении домофонии достигло 800 тыс. Приложение охватывает 250 000 квартир в 25 населенных пунктах.

Важность IP-домофонии особенно заметна на примере Набережных Челнов, отметил Айрат Нурутдинов. После спада до 2021 года с началом реализации проекта в 2022 году база начала расти. Это способствовало как удержанию существующих клиентов, так и привлечению новых. Кроме того, эта услуга оказалась крайне востребованной в свете текущих событий.

На пороге внедрения ИИ

«Таттелеком» стал первым в республике, кто запустил централизованное открытие дверей и оповещение через IP-домофонию. Это повышает безопасность работы системы, рассказал Айрат Нурутдинов. Глава Минцифры РТ Илья Начвин в разговоре с журналистами обратил внимание на важность развития ИИ.

— Искусственный интеллект позволяет оптимизировать внутренние процессы, устраняя «узкие места», и повысить производительность, — прокомментировал журналистам Илья Начвин.