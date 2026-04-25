Сегодня в Татарстане начался особый противопожарный режим до конца майских праздников
Жителям запрещено использование открытого огня для приготовления пищи в мангалах и жаровнях на территории СНТ
Сегодня, 25 апреля, в Татарстане начинается особый противопожарный режим, который продлится до 11 мая. Соответствующее решение закреплено в постановлении кабмина.
Главная особенность противопожарного режима в этом году — полный запрет в указанный период на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора на всей территории республики. Ограничения призваны минимизировать риск возникновения природных пожаров в период, когда после схода снега растительность остается особенно сухой и легко воспламеняется.
В рамках режима также запрещено использование открытого огня для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (мангалах, жаровнях) на территориях садоводческих и огороднических товариществ, организаций отдыха детей, а также на объектах экономики, граничащих с лесными массивами.
За несоблюдение требований пожарной безопасности в период действия режима предусмотрены штрафы:
- для граждан — от 10 000 до 20 000 рублей;
- для должностных лиц — от 30 000 до 60 000 рублей;
- для юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей.
