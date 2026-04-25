Иран заявил о захвате связанного с ВС США судна Epaminodes
Его задержали за игнорирование предупреждений иранской стороны
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о задержании судна Epaminodes, которое, как считает Тегеран, связано с американскими военными, передает Tasnim.
По данным КСИР, в последние полгода судно несколько раз заходило в порты США. Его задержали за игнорирование предупреждений иранской стороны и многочисленные морские нарушения.
22 апреля военно‑морские силы КСИР также задержали два судна, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Отмечалось, что они вошли в акваторию без разрешения и тайно пытались покинуть пролив. Такие действия нарушают установленные Ираном правила судоходства в территориальных водах, требующие предварительного уведомления и согласования маршрута.
Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня с Ираном. При этом Ормузский пролив остается закрыт с иранской стороны, так как продолжается морская блокада США.
