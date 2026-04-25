19:54 МСК
Путин подписал закон о полном госфинансировании детских анимационных фильмов

11:51, 25.04.2026

Изменения внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ»

Фото: скриншот из видео «"Камыр - Батыр"» с канала «сергей литовец»

Президент России Владимир Путин подписал закон о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей.

Изменения внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Согласно документу, теперь предусмотрена возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и подростков.

До этого полное государственное финансирование производства и проката распространялось на художественные фильмы для детей и юношества, однако эта норма не охватывала анимационные картины.

Киностудия «Союзмультфильм» рассматривает возможность создания трех-четырех крытых развлекательных парков под брендом «Союзмультпарк» в ближайшие три года. Проекты находятся в стадии разработки концепций.

Рената Валеева

