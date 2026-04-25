Путин подписал закон о полном госфинансировании детских анимационных фильмов
Президент России Владимир Путин подписал закон о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей.
Изменения внесены в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Согласно документу, теперь предусмотрена возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и подростков.
До этого полное государственное финансирование производства и проката распространялось на художественные фильмы для детей и юношества, однако эта норма не охватывала анимационные картины.
Киностудия «Союзмультфильм» рассматривает возможность создания трех-четырех крытых развлекательных парков под брендом «Союзмультпарк» в ближайшие три года. Проекты находятся в стадии разработки концепций.
