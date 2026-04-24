Марат Ахметов — главам министерств Татарстана: «Чувствуется ли в ваших учреждениях наличие двух языков?»

Не все плановые показатели в части исполнения законодательства о госязыках были достигнуты

В первом квартале этого года Татарстан достиг не всех плановых показателей в части исполнения законодательства о государственных языках, сообщили на заседании в Кабмине республики. «Прошу не относиться к реализации формально, посредственно. Есть формальные индикаторы, а есть неформальная среда сохранения языка. Она очень сложная», — призывал и. о. главы Госсовета РТ Марат Ахметов. Он напомнил: 2026-й объявлен Годом Габдуллы Тукая. О том, какие министерства проштрафились в этом году и как Татарстан встретит 140-летие великого поэта, — в материале «Реального времени».

Возникли проблемы с паритетным использованием русского и татарского

В Татарстане достигнуты не все плановые показатели паритетного использования государственных языков. В первом квартале возникли проблемы с двумя параметрами, сообщила замминистра образования и науки Татарстана Минзалия Закирова. Это:

Показатель опубликования нормативно-правовых актов на государственных языках. Его не достигли Минстрой и Госкомитет по биоресурсам.

Доля синхронизированных на двух государственных языках новостных сообщений на официальных сайтах. По этому показателю проштрафился Минмол — на татарском было опубликовано лишь 49% новостей. Часть новостей не перевел и Тукаевский район.

— Как видим, проблема своевременного и качественного перевода текста все еще остается актуальной, — констатировала Минзалия Закирова. — В целях ее решения в 2025 году КФУ осуществил профессиональную переподготовку 30 переводчиков. Список слушателей был сформирован исходя из потребности органов муниципальной власти.

Что касается прошлого года, проблемы наблюдались с публикацией на госязыках нормативно-правовых актов. Недоработки допустили Минстрой, Минздрав, Минмол, Минсельхоз, Минтруд и Минспорт, а также Азнакаевский, Лаишевский, Сармановский и Тукаевский районы. Однако по итогам четвертого квартала ситуация с переводом была налажена. Зато Казань даже превысила показатель — благодаря переводу на татарский документов за предыдущие годы.



«Есть неформальная среда сохранения языка. И личный пример министра мог бы быть полезным»

Остальные показатели были достигнуты, некоторые — даже перевыполнены. Так, на 98% предприятий сферы обслуживания размещена справочная информация на двух языках. Продублированы на татарский 100% дорожных и уличных указателей. На родном татарском языке в детских садах обучают 56% детей, в школах — 54,3%. Доля мероприятий на татарском в театрально-зрелищных организациях составила 51,8%.

Обращения граждан рассматривали на тех языках, которые выбрали сами татарстанцы. Причем существенно уменьшилось количество обращений на татарском языке, отметила замминистра. Если в 2024 году их было 1,3 тыс., то в 2025-м — 752.

— Мне, как руководителю комиссии, приходится глубже погружаться в проблемы сохранения родных языков. Прежде всего у меня пожелание к руководителям министерств, ведомств и главам муниципальных образований. Прошу не относиться к реализации этого законодательства формально, посредственно. Есть формальные индикаторы, а есть неформальная среда сохранения языка. Она очень сложная. И в этом случае личный пример министра, руководителя учреждения, главы района мог бы быть очень полезным. Обратите, пожалуйста, внимание на то, чувствуется ли в ваших учреждениях наличие двух языков. Чувствуется ли оно в части общения, тем более в части проведения разных мероприятий? — сказал и. о. главы Госсовета Татарстана, председатель Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, Марат Ахметов.

Он напомнил: 2026-й в Татарстане объявлен Годом великого татарского поэта Габдуллы Тукая. «Давайте хотя бы в этом году усилим работу», — призвал Ахметов.



Музей Тукая в Кырлае завтра откроется после реконструкции

Татарстан отметит 140-летие со дня рождения Тукая уже 26 апреля, напомнила министр культуры республики Ирада Аюпова. Накануне в Кырлае после масштабной реконструкции откроется посвященный ему музейный комплекс. В частности, там создадут новую экспозицию. Музей посетит и раис Татарстана Рустам Минниханов. После открытия он встретится с татарской творческой интеллигенцией.

— Во всех школах Татарстана в преддверии юбилея Тукая пройдут разговоры о важном, посвященные его творчеству. Также впереди масштабные акции «Татарча диктант» и «Мин татарча сөйләшәм», — добавила глава Минкульта.

Помимо этого, к 140‑летию Тукая подготовлен шеститомник его сочинений на русском языке, включающий ранее не переводившиеся произведения. 26 апреля, в день рождения поэта, в 9:00 запланировано возложение цветов к бюсту Тукая.

— Наследие нельзя хранить, заперев в сундуке. Нужно отбирать самые плодоносные семена и засевать их в благодатную почву. Именно поэтому наши мероприятия проводятся повсеместно, не только в Татарстане и не только в России, — подчеркнула министр.

Говоря о репрезентации татарской культуры за рубежом, напомним: сейчас в Будапеште (Венгрия) показывают спектакль-фэнтези Казанского цирка «Мирас». Гастроли начались в апреле и продлятся до середины сентября.

