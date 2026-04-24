Фламенко с заклинаниями, виртуозная гитара и горячая испанская кровь

Кто такая кантаора, чем отличается российская публика и как Александр Сладковский встретился с испанской королевой

В Казани при полном аншлаге прошел концерт ГАСО РТ, входящий в международный проект «Мелодика Испании». Музыку испанских композиторов исполнили с казанскими музыкантами выдающиеся представители этой культуры — маэстро Сесар Альварес, одна из самых авторитетных в мире исполнительниц фламенко, севильская кантаора Эсперанса Фернандес и гитарист-виртуоз Хосе Мария Гальярдо дель Рей. Репортаж с концерта — в материале «Реального времени».

Где живет любимая публика испанского виртуоза

Хосе Мария Гальярдо дель Рей по всему миру известен как виртуозный исполнитель, в арсенале которого и весь спектр классических приемов игры на гитаре, и доскональное знание фламенко. Он объездил с концертами весь мир — от Елисейских полей до Карнеги-холла, от Осаки до Лос-Анджелеса. С ним работают авторитетные мировые оркестры (Лондонский филармонический, Национальный и Королевский филармонические оркестры Испании и многие другие). Помимо работы в роли солиста-виртуоза, дель Рей сочиняет музыку, дирижирует, делает интересные коллаборации. Так, его совместный проект с Пласидо Доминго «Испанская страсть» в 2008 году был удостоен премии Latin Grammy.

Казанская публика услышала в исполнении Хосе Марии Гальярдо дель Рея «Аранхуэсский концерт» Хоакина Родриго для гитары с оркестром. Концерт этот считается одним из самых известных произведений классической музыки XX века, фрагменты из него (особенно вторая часть, адажио) нередко используются в кинематографе, звучат в джазовых и вокальных переложениях.

Адажио из этого концерта передает и страсть, и тоску, и щемящую печаль, оно очень эмоционально само по себе, а еще вызывает глубокие эмоции у слушателя. И вот теперь в Казани легенда испанской музыки прозвучала в исполнении, которое многие мировые критики называют эталонным.

— Это мой второй визит в Казань, и я ощущаю, что отклик публики на испанскую музыку здесь очень теплый и страстный. Для меня огромное удовольствие делиться нашей музыкой с этой замечательной казанской аудиторией, — говорил в беседе с «Реальным временем» прославленный гитарист.

Дель Рей приезжает в Россию с концертами уже более 30 лет и признается: пожалуй, российская публика — у него любимая. По его словам, нашего слушателя отличает высокий уровень художественной и музыкальной культуры, а еще — страстная любовь к музыке, особенно к гитаре.

предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Магия фламенко

Во втором отделении концерта казанскую публику ждал удивительный подарок — перед зрителями выступила прославленная кантаора (исполнительница фламенко) Эсперанса Фернандес. Фламенко — это целая культура испанской музыки, огромный пласт народных традиций. Здесь и танец, и пение, и декламация, а главное — все это объединяется силой харизмы исполнительницы. Фламенко сформировалось под влиянием цыганской, мавританской и андалузской культур, входит в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Эсперанса Фернандес впитала фламенко с молоком матери — она родилась в цыганско-испанской семье певцов, гитаристов и танцовщиков этого стиля. Интересный факт: несмотря на то, что за свою долгую карьеру Эсперанса много выступала на самых престижных мировых сценах и работала с музыкантами по всему миру, она не говорит по-английски. Такое ощущение, что цельность национального характера певица хранит на всех уровнях, включая лингвистический.

В Казани Эсперанса не выступала раньше, так что наш зритель впервые получил возможность наблюдать работу кантаоры. Для этой презентации фламенко был выбран оригинальный музыкальный материал: четыре фрагмента из балета «Любовь-волшебница» Мануэля де Фальи. Одноактный балет построен на стилистике фламенко и содержит четыре вокальных номера — их и исполнила певица. В этих фрагментах не только пение, но и страстная декламация, и элементы танца, и пластические миниатюры. Зрелище непривычное для нас, но завораживающее.

Глубокий тембр голоса, оригинальная манера исполнения, декламация, похожая на заклинания (хотя в одном из фрагментов балета, по сюжету, это заклинание и есть), экспрессивная пластика и величественная харизма — Эсперанса покорила публику Казани как минимум за счет максимальной непохожести на все, что мы слышим обычно в академических залах.

Кантаора в комментарии для «Реального времени» рассказала, чем ее подкупила российская и, в частности, казанская публика:

— Это мой первый приезд в Казань, но не первый визит в Россию. И реакция публики была просто замечательной. Даже если зрители не очень хорошо понимают фламенко или вовсе его не знают, это музыка, которая невероятно передается, в ней колоссальная энергия, а мы способны донести ее со сцены так, что публика прекрасно ее воспринимает. Да, конечно, публика в разных странах отличается. Но здесь меня больше всего поражает тишина. Она часто говорит очень о многом. А затем — бурные аплодисменты, которые по-настоящему наполняют. Люди очень глубоко чувствуют музыку. И это меня тоже наполняет: я ощущаю эту взаимную передачу энергии, которую они дают в ответ!

«От русских дирижеров Альвареса отличает зажигательность, испанская моложавость и горячая кровь»

Маэстро Сесар Альварес уже не раз играл вместе с ГАСО РТ. Да и Россия ему близка в целом, ведь он окончил Московскую консерваторию по классу дирижирования у выдающегося советского и российского дирижера Дмитрия Китаенко, который много лет руководил Московским филармоническим оркестром.

После прошедшего в Казани концерта он рассказал, что отыгранная программа сложна: мало того, что музыка непростая, так она еще и очень разнообразная: разные мотивы, разные ритмы, разные мелодии. Ведь всего оркестр исполнил пять крупных произведений, включая «Испанскую рапсодию» Мориса Равеля.

— Но я очень доволен результатом, у нас сегодня получился хороший концерт, — признался маэстро. — Но главное для меня — мы показали первую версию сцен из балета «Любовь-волшебница», с текстом, который никто не поет сейчас, кроме Эсперансы! Нигде не ставят этот балет с декламацией, которую она исполняет. Поэтому для меня было очень важно, что Казань смогла услышать эту версию произведения. Думаю, что публика была довольна и правильно оценила, насколько это необычно. Оркестр — молодцы, отлично справились с этой огромной, очень трудной программой. Я благодарен Александру Сладковскому за то, что он меня пригласил, и зрителям Казани — за теплый прием. Надеюсь, что появятся еще идеи таких программ!

В свою очередь художественный руководитель и главный дирижер ГАСО РТ, Александр Сладковский поведал «Реальному времени», что с маэстро Альваресом его связывает многолетняя дружба и творческое сотрудничество. Тот факт, что Сесар Альварес учился в Московской консерватории и впитывал русскую дирижерскую традицию, делает двух маэстро коллегами по цеху.

— Мне очень повезло, что наши творческие связи развивались не только на сцене. Альварес в свое время организовал для нашего оркестра два тура в Испанию. Они прошли с очень большим успехом — с Денисом Мацуевым, с Вадимом Репиным. А у меня сохранились незабываемые воспоминания, поскольку тогда в Мадриде после нашего концерта нас с Денисом Леонидовичем приветствовала лично королева София, ни много ни мало! От русских дирижеров Сесара отличает его невероятный темперамент, зажигательность, испанская моложавость и юная горячая кровь, несмотря на возраст. Как видите, он приезжает дирижировать с нашим оркестром в разных залах, в том числе в Санкт-Петербургской филармонии. Он дирижирует программами, которые имеют отношение к его родной, испанской музыке. Я очень рад этой многолетней кооперации, очень люблю его как человека и как дирижера и очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество! — рассказал Александр Сладковский.