Юристы предупредили о штрафах за сбор грибов весной

Сбор грибов для собственных нужд разрешен на землях лесного фонда, однако есть ряд существенных ограничений — их нарушение может привести к штрафу или даже реальному сроку, сообщил ТАСС главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.

Прежде всего, сбор грибов запрещен на особо охраняемых природных территориях: в заповедниках, национальных парках, заказниках и других зонах с особым режимом охраны. За нарушение этого запрета физические лица могут получить административный штраф в размере от 3 000 до 4 000 рублей.

Эксперт также напомнил о запрете на сбор грибов, занесенных в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ. За такое нарушение предусмотрен административный штраф для физических лиц в размере от 2 500 до 5 000 рублей (ст. 8.35 КоАПРФ). Если же будет доказан умысел — то есть лицо знало, что гриб занесен в Красную книгу, — наступает уголовная ответственность по ст. 260.1 УКРФ. Максимальное наказание в таком случае — лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до миллиона рублей.

Среди особо охраняемых видов, например, гриб-баран, спарассис курчавый, рядовка золотистая и некоторые виды трюфелей. Эти грибы ценятся за вкусовые качества или уникальные свойства, но их численность в дикой природе ограничена, поэтому они находятся под охраной государства.

Поздняков добавил, что к сбору, хранению, переработке и продаже также запрещены грибы, содержащие галлюциногенные вещества — псилоцибин или псилоцин. Их оборот регулируется законодательством о наркотических средствах и психотропных веществах, а нарушение запрета влечет серьезную юридическую ответственность.

Отдельно специалист отметил сезонные ограничения. В период действия особых противопожарных режимов или режима ЧС в лесах региональные власти могут вводить полный запрет на пребывание в лесах и сбор любых лесных ресурсов. Нарушение такого запрета влечет повышенную административную ответственность по ч. 3 ст. 8.32 КоАПРФ: штраф для граждан составляет от 40 000 до 50 000 рублей.

Напомним, в Татарстане с сегодняшнего дня и по 11 мая действует особый противопожарный режим. Мера введена для предотвращения пала сухой травы и мусора, а также снижения риска природных пожаров.

Рената Валеева