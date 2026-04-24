Министр обороны КНР прибыл в Казань с официальным визитом
В международном аэропорту «Казань» министра обороны КНР Дун Цзюня встретили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин
В Казань прибыл министр обороны КНР Дун Цзюнь. В международном аэропорту «Казань» имени Г. Тукая гостя встречали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, представители Генерального консульства КНР в Казани и другие официальные лица.
По традиции гостя угостили татарским национальным блюдом чак-чак.
Дун Цзюнь находится в России с официальным визитом.
