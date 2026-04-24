Песков: Путин оставляет решения по ставке за ЦБ

Президент России Владимир Путин доверяет решениям Банка России, в том числе по регулированию уровня ключевой ставки, оставляя подобные решения за самим регулятором. На это указал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о доверии президента к решениям ЦБ, Песков подтвердил это и напомнил, что Путин «сам неоднократно об этом говорил в публичных выступлениях».

— Это решения нашего регулятора, это их полномочия и их прерогатива. Здесь нужно ориентироваться именно на точку зрения Центробанка, — обратил внимание представитель Кремля.

Напомним, что ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5%.

Ариана Ранцева