Сегодня в Татарстане ожидается до +8 градусов

Возможен дождь, в отдельных районах с мокрым снегом

Фото: Дарья Пинегина

Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается дождь, в отдельных районах с мокрым снегом. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный с переходом на северо-западный 9—14 м/с, порывами до 16—21 м/с. Днем температура составит от +3 до +8 градусов.

Галия Гарифуллина