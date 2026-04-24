Политолог допустил свержение правительств в Европе

Такие потрясения могут стать следствием вводимых ЕС санкций против России

Говоря о будущем Европы, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев согласился с мнением американского политолога, экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, который допустил смену власти в европейских странах.

— Как говорил американский эксперт Дуглас Макгрегор: «Похоже, что при таких санкциях начнется свержение правительств в Европе». Вот если такие потрясения действительно начнутся, то тогда можно будет говорить, что европейский народ образумился, понял, что им правят явные придурки, которые, даже не осознавая всех последствий, продолжают принимать странные решения, — сказал российский политолог в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Напомним, что 23 апреля начал действовать 20-й пакет санкций ЕС против России.

Никита Егоров