Минниханов поручил усилить контроль за уборкой в условиях особого противопожарного режима

В текущем году в регионе уже зафиксировано 70 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и отходов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил профильным ведомствам держать на особом контроле ситуацию с уборкой мусора и благоустройством территорий. Глава региона напомнил, что в республике продолжается санитарный двухмесячник, а сегодня, 25 апреля, проходит Всероссийский субботник.

В ходе выступления Рустам Минниханов затронул тему предстоящего Праздника Весны и Труда, отметив, что текущий год объявлен Годом воинской и трудовой доблести.

— На следующей неделе мы будем отмечать 1 Мая — Праздник Весны и Труда, и с учетом того, что этот год объявлен Годом воинской и трудовой доблести, хочу адресовать слова признания нашим ветеранам. Именно они заложили крепкий фундамент для развития республики, — сказал Рустам Минниханов.

Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросам пожарной безопасности в период майских праздников. С 25 апреля по 11 мая в Татарстане объявлен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещается разведение костров, сжигание мусора и сухой травы. Раис республики подчеркнул, что несанкционированные свалки и скопления мусора представляют повышенную угрозу для распространения огня, особенно после схода снега.

По данным, озвученным на совещании, в текущем году в регионе уже зафиксировано 70 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и отходов на открытых территориях. В связи с этим Рустам Минниханов поручил усилить профилактическую работу и контроль за соблюдением установленных ограничений.



Рената Валеева