В Татарстане стартовал капремонт 296 многоквартирных домов

В Татарстане приступили к капремонту в 296 многоквартирных домах в 24 муниципальных образованиях. Всего в текущем году будет капитально отремонтировано 706 многоквартирных домов в 41 муниципальном образовании. Предусмотрена замена 99 лифтов в 44 домах в шести муниципальных образованиях, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Глава Минстроя РТ отметил, что в республике полным ходом идет реализация программ ремонта в социально‑культурной сфере и экологии, а также программы капремонта многоквартирных домов.

В республиканские и федеральные программы капремонта в этом году входят 170 объектов отрасли «Образование». В настоящее время работы ведутся в 61 общеобразовательной организации, а общий процент выполнения по учебным заведениям достиг 30%.

К ремонту школьных пищеблоков подрядчики планируют приступить с началом летних каникул. В настоящее время начаты работы на 12 объектах, выполнение составляет 4%. За отчетный период завершены работы на объекте в Мамадышском районе.

Кроме того, министр привел данные по другим объектам социальной инфраструктуры: выполнение работ по ремонту детских садов составляет 41%, в работе у подрядчиков находятся все восемь ресурсных центров с уровнем выполнения ремонтных работ в 40%, а ремонт зданий общежитий выполнен на 33%.

Рената Валеева