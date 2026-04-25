С придорожных полос Татарстана вывезли свыше 3 тысяч кубометров мусора в рамках двухмесячника

В Татарстане в ходе авиаоблета были обследованы шесть районов республики, где выявлено 36 нарушений по очистке придорожных полос, железнодорожных путей и водоохранных зон. Также осмотрели железнодорожные полосы отвода.

23 апреля совместно с РЖД прошли проверки в Высокогорском и Зеленодольском районах, а также в Казани. В результате было выявлено 58 нарушений. Параллельно совместно с ГБУ «Безопасность дорожного движения» обследовали 25 районов — здесь выявлен 61 факт захламления.

Подрядные организации Миндортранса РТ уже собрали с придорожных полос более трех тысяч кубометров отходов. Эти мероприятия проходят в рамках экологического двухмесячника, нацеленного на масштабную очистку территорий региона.

Татарстан стал площадкой для старта Всероссийской акции «Вода России» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Более 26 тысяч человек из 89 регионов страны вышли на уборку берегов.

В завершении доклада министр экологии поблагодарил всех, кто присоединился к двухмесячнику:

— Мы делаем одно общее дело и идем по всем направлениям одновременно — от ликвидации свалок до очистки берегов. Такой комплексный подход формирует единую экосистему республики, которая продолжит работать и после завершения двухмесячника. Это большая работа всего Татарстана: каждого района, ведомства, жителя, — заключил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин.



