Минюст добавил двух режиссеров и три компании в список иноагентов

18:31, 24.04.2026

В него вошли режиссеры Юрий Мамин* и Юрий Тепляков*, а также активистка Наталья Гоголева*

Министерство юстиции России расширило перечень иностранных агентов.

В список попали: режиссер театра и кино Юрий Мамин*, режиссер Юрий Тепляков*, активистка Наталья Гоголева (Наталья Касимова)*, проекты «Антиимперский блок народов»* и «Слова вне себя»*, а также компании «Яшма»* и «Торговые инвестиции»*.

Ранее ведомство признало нежелательными организации: американскую Eurasianet**, нидерландскую «Инициативы следующего уровня»**, швейцарскую «Россия Будущего — Швейцария»**.

Ариана Ранцева
Справка

* Признан Минюстом России иностранным агентом.

** Включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Читайте также