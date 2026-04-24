Минюст добавил двух режиссеров и три компании в список иноагентов
В него вошли режиссеры Юрий Мамин* и Юрий Тепляков*, а также активистка Наталья Гоголева*
Министерство юстиции России расширило перечень иностранных агентов.
В список попали: режиссер театра и кино Юрий Мамин*, режиссер Юрий Тепляков*, активистка Наталья Гоголева (Наталья Касимова)*, проекты «Антиимперский блок народов»* и «Слова вне себя»*, а также компании «Яшма»* и «Торговые инвестиции»*.
Ранее ведомство признало нежелательными организации: американскую Eurasianet**, нидерландскую «Инициативы следующего уровня»**, швейцарскую «Россия Будущего — Швейцария»**.
Справка
* Признан Минюстом России иностранным агентом.
** Включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
