США отправят Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном

США направляют спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану в эти выходные. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей американской администрации.

С иранской стороны в саммите примет участие глава МИД Аббас Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня до тех пор, пока Тегеран не представит свое предложение, и обсуждения не завершатся. СМИ писали о сроке от трех до пяти дней.

Ариана Ранцева