Россия и Сербия хотят вернуть товарооборот к $4,3 млрд

19:08, 24.04.2026

В 2025 году товарооборот составил $2,3 млрд, за январь — февраль 2026 года — $420 млн

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Россия и Сербия поставили цель в ближайшие годы достичь уровня двусторонней торговли 2022 года — $4,3 млрд. Об этом заявил министр Ненад Попович, пишет ТАСС.

В 2025 году товарооборот составил $2,3 млрд. За январь — февраль 2026 года — $420 млн, что немного выше прошлогоднего. Попович назвал это выдающимся результатом в условиях санкций и сложной логистики.

Ранее Александр Вулин заявил, что Россия должна сохранять влияние в Сербии.

Ариана Ранцева

