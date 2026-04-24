Россия и Сербия хотят вернуть товарооборот к $4,3 млрд
Россия и Сербия поставили цель в ближайшие годы достичь уровня двусторонней торговли 2022 года — $4,3 млрд. Об этом заявил министр Ненад Попович, пишет ТАСС.
В 2025 году товарооборот составил $2,3 млрд. За январь — февраль 2026 года — $420 млн, что немного выше прошлогоднего. Попович назвал это выдающимся результатом в условиях санкций и сложной логистики.
Ранее Александр Вулин заявил, что Россия должна сохранять влияние в Сербии.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».