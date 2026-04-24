Запрос на аутентичность

Как быть креатору в условиях постоянного изменения рынка

Фото: Артем Дергунов

Ключевым трендом в развитии креативной экономики становится запрос на аутентичность. Сейчас заказчики все чаще отдают предпочтение «человеческому вкладу», так как все устали от ИИ-контента, заявил директор по взаимодействию с государственными органами Авито Услуг Константин Агула в рамках Лаборатории креативных индустрий компании. Еще один фактор — креаторам все чаще нужны площадки, где можно работать напрямую с заказчиками и без посредников. Как использовать возможности современных платформ максимально эффективно и обезопасить себя в процессе сотрудничества — в материале «Реального времени».



Онлайн-платформы — уже больше, чем просто бытовые задачи

Начинающим фотографам, сценаристам, видеооператорам и копирайтерам часто приходится искать надежные способы заявить о себе. Традиционное сарафанное радио в начале карьеры работает нестабильно: круг контактов ограничен, а доверие нужно заслужить. Какие есть альтернативы? Этим поделился директор по взаимодействию с государственными органами Авито Услуг Константин Агула в рамках Лаборатории креативных индустрий компании.

Один из вариантов — размещение своих услуг на онлайн‑платформах. Например, на платформе можно предложить услуги по съемке фото‑ и видеоконтента, написанию сценариев и текстов. Такой подход решает сразу две задачи: а) расширяет аудиторию потенциальных заказчиков; б) помогает сформировать портфолио в одном месте.

Аккаунт на платформе становится своего рода витриной: здесь можно разместить примеры работ, описать кейсы, указать навыки и собрать отзывы клиентов. Это дает заказчикам наглядное представление о вашем уровне и стиле работы.

Раньше считалось, что платформы объявлений и фриланс‑биржи подходят только для бытовых задач — ремонта, уборки, доставки. Сегодня ситуация меняется: все больше представителей креативных профессий используют их как полноценный канал продвижения.

Тенденция отражает общий рост креативной экономики в стране. По итогам 2025 года ее вклад в ВВП достиг 8,3 трлн рублей. При этом крупные платформы насчитывают десятки миллионов пользователей: число уникальных посетителей площадки составляет 72 млн человек. Это повышает шансы быть замеченными целевой аудиторией.

Чтобы заявить о себе на платформе, достаточно:

создать профиль в приложении или на сайте;

загрузить личное фото — это добавит доверия к вашему профилю;

разместить примеры работ: чем их больше, тем проще заказчику оценить ваш уровень;

подробно описать услуги и кейсы: расскажите, какие задачи вы решали, с какими клиентами работали, каких результатов добивались.

Если вы только начинаете путь, можно рассмотреть стратегию умеренного снижения цены: ставка чуть ниже среднерыночной поможет привлечь первых клиентов и собрать отзывы. Однако важно соблюдать баланс: слишком низкая цена может привлечь чрезмерно требовательных заказчиков или создать неверное представление о ценности вашей работы.

Заказчики активно ищут специалистов по анимации, видеомонтажу и PR‑сопровождению

На данный момент фиксируется рост спроса на такие направления, как анимация, 3D и VFX, видеомонтаж, написание сценариев, а также съемка документального кино и PR-сопровождение. Агула выделил ключевой тренд текущего рынка — запрос на аутентичность. По его словам, заказчики все чаще отдают предпочтение «человеческому вкладу». Люди устали от ИИ-контента.

— Почему есть спрос именно на развитие этого креативного сектора? Потому что, несмотря на активное использование инструментов, в работе все‑таки присутствует какая‑то частичка души. То есть человек не просто снимает автоматические ролики, по которым сразу понятно, что они сделаны машиной, — он добавляет что‑то свое: фильтрует, корректирует, редактирует и вносит изюминку, свою индивидуальность, — указал Агула.

Сейчас платформы буквально размывают территориальные границы. Для выполнения заказов специалистам больше не нужно физическое присутствие в столице. В общефедеральном рейтинге по развитию креативного сектора Татарстан уверенно занимает третье место, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. На сегодняшний день в республике экономический вклад индустрии оценивается в 160 млрд рублей, при этом ежегодная динамика роста составляет порядка 45—50 млрд рублей.

— Например, если я перевожу текст, занимаюсь PR или маркетингом, мне необязательно физически находиться в каком‑то определенном месте. Я могу работать во Владивостоке на Москву: Москва поставила задачу и ушла спать, а я во Владивостоке днем все выполнил. Когда Москва проснулась, работа уже готова, — сравнил Агула.

Эскроу-агент

Важнейший вопрос для любого автора и заказчика всегда — гарантии, учитывая, что творческая сфера необъективна. Существует механизм защищенной сделки. Он дает исполнителю гарантию получения оплаты за работу, а заказчику — гарантию в том, что он получит нужный результат.

В России начали тестировать партнерский сервис, который меняет логику заказа услуг и расчетов между заказчиками и исполнителями. Речь идет о механике защиты сделки: все условия фиксируются на старте, а оплата резервируется до момента, пока услуга не будет принята. Это позволяет исполнителю избежать неожиданных изменений объема работ, а заказчику — быть уверенным, что договоренности будут соблюдены. Расчеты выстраиваются по принципу эскроу: исполнитель получает деньги только после подтверждения результата со стороны клиента.

В случае возникновения разногласий площадка, выполняющая функции эскроу‑агента, берет на себя роль арбитража: помогает сторонам найти точки соприкосновения и урегулировать конфликт.

