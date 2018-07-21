Опрос предпринимателей: как использовать маркетинг на грани фола

Я работаю в сегменте В2В и считаю, что провоцировать владельцев бизнеса не корректно. Ситуация с магазином «Святая» не однозначна. Проблемы этого бренда лежат в иной плоскости. Я как руководитель агентства, занимающееся SMM, пригляделась к бренду с точки зрения их позиционирования и привлечения блогеров. Их одежду рекламируют близняшки Twins, аудитория сестер на 80 процентов состоит из иностранных мужчин. Продвинуть бренд «Святая» с помощью близняшек нереально, думаю, что магазин стал испытывать проблемы. Если бы они выбрали блогеров с целевой аудиторией, которая совпадает с их клиентами, то у них бы не было проблем и потребности в провокации.



Проблемы лежат в бизнесе, а не в том, что они захотели оскорбить чьи-то чувства. Все это вторично, а первично то, что бизнесмены не умеют работать с блогерским сообществом. Владельцы «Святой» выбрали симпатичных близняшек, но не обратили внимание на то, что на ленту сестер в основном подписаны мужчины из Средиземноморья. Близняшек можно использовать в продвижении мужской продукции.

Что касается провокационного маркетинга, то просчитать реакцию людей невозможно. United Colors of Benetton применяла такие приемы, размещая на билбордах обнаженных красоток, из британской королевы сделали мулатку. Такие приемы приводят к запоминаемости бренда, но скандал должен быть управляем. Если у вас есть возможность повлиять на ситуацию, загасить ее, если скандал продуман, и вы понимаете последствия и выгода больше, чем репетиционные потери, тогда провокационный маркетинг оправдан. Но все это инструменты, вопрос в том, в каких руках они находятся. Непонятно, что ребята в «Святой» замышляли, но я думаю, что это произошло не от хорошей жизни.