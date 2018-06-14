В «Казметрострое» прокомментировали перенос открытия станции «Дубравная»

В «Казметрострое» опровергли информацию, что планировали открыть станцию «Дубравная» к 12 июня. Напомним, соответствующую новость в конце мая выдала «Вечерняя Казань», приведя цитату замгендиректора предприятия Вениамина Терзиманова: «Мы приурочили его (открытие, — прим. ред.) к Дню России». Однако сегодня главный спикер казанской подземки заявил, что его неверно поняли:

— Эту информацию разместили ошибочно. Мы хотели бы 12-го… У нас просто шла работа, и они ошибочно написали. Все же хотят, чтобы из первых уст была информация, — пояснил сегодня «Реальному времени» Вениамин Терзиманов.

Называть новые сроки сдачи объекта замглавы «Казметростроя» отказался, сославшись на то, что он в отпуске, и направив в ГИСУ РТ. Однако и начальник отдела строительства подземных сооружений ведомства Андрей Захарченко сегодня также был немногословен, попросил прислать запрос: «Сейчас все официально». На момент публикации ответ из ГИСУ не пришел.

Напомним, еще в конце мая метростроевцы рапортовали, что внутри станция полностью готова к эксплуатации, идет благоустройство территории. В День России казанцы могли наблюдать ту же картину: у входа «Дубравной» в спешке трудились дорожники, укладывая асфальт.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства станции и даже прокатился от «Дубравной» до «Проспекта Победы».



