Игорь Захаркин: «Легче лиге дышать не станет. Просто армейцам некого брать на рынке»

Экс-тренер сборной России, бывший наставник «Салавата Юлаева» и постоянный автор «Реального времени» — о грядущем сезоне КХЛ

Чемпионат мира по футболу в России отшумел, и за всем этим праздником жизни россияне успели отвыкнуть от хоккея, а кто-то даже и упустил все последние изменения в отечественном хоккее. Постоянный эксперт и автор «Реального времени», заслуженный тренер России, экс-наставник «Салавата Юлаева», «Югры» и сборной России Игорь Захаркин рассуждает о спросе Востока КХЛ на иностранных тренеров, о самом важном компоненте для развития хоккейного клуба, а также о том, почему относительно спокойное поведение СКА и ЦСКА на трансферном рынке вовсе не означает, что конкуренция в Континентальной лиге станет выше. Об этом и других темах отечественного хоккея — в колонке Игоря Захаркина.

«Тренд на иностранных тренеров на Востоке? Не думаю, что это катастрофа»



Сейчас в СМИ и в профессиональной среде ходят разговоры о некой моде на Востоке КХЛ на иностранных специалистов. Я считаю, что каждый клуб должен решать сам. Ведь мы говорим, что КХЛ — это профессиональная лига, и каждая команда здесь стремится добиться максимально хорошего результата, а в идеале — выиграть Кубок Гагарина. Поэтому каждый идет своим путем, ищет того тренера, который, с точки зрения менеджеров клуба, будет соответствовать этим задачам. Так что я не думаю, что здесь важна национальность специалиста.

С другой стороны, опыт иностранных тренеров, если это интересный специалист, всегда полезен. Наконец, я думаю, что это политически верно для самой лиги, которая позиционирует себя международной и конкурирующей с НХЛ. Неправильно, когда в такой проект не допускают по признаку гражданства. Посмотрите, как много иностранных тренеров работает в НХЛ.

С моей точки зрения, приглашение иностранцев — это интересный опыт, это борьба и конкуренция. Почему их приглашают, я тоже могу понять. Не думаю, что это какая-то катастрофа. Просто такие реалии, команды ищут новые возможности для достижения победы.

«Есть такие команды, как «Ак Барс», которые четко следуют концепции и выработанной линии. И казанская команда играет стабильно хорошо». Фото ak-bars.ru



На первое место в хоккее выходит менеджерская работа

Вообще, выбор тренера, безусловно, важнейший вопрос, но есть немало и других тем, которые приходится решать менеджерам. Да, одни ищут возможности, приглашая именитых иностранцев, как Омск или Магнитогорск. Другие, например Уфа, берут тренера из своих внутренних резервов.

Здесь надо понимать: есть тренерский штаб, спортсмены, хоккеисты, которые решают спортивные задачи. Но в любом клубе, и это сейчас очень ярко будет проявляться, должен быть очень сильный менеджмент. Менеджерская группа должна видеть направление развития своей команды.

И если у одних мы видим некое «барахтание» туда-сюда — давай одного пригласим, давай другого пригласим, и все это бессистемно, то у других, например у «Ак Барса», есть четкое следование концепции и выработанной линии. И казанская команда играет стабильно хорошо.

То же самое можно сказать и о ЦСКА, который не стал шарахаться, а продолжает свою линию. Есть продуманная позиция в СКА. И я думаю, что эти команды и будут на передовых позициях. Я повторюсь, потому что сейчас именно работа менеджерской команды — направление номер один в современном спорте и в хоккее в том числе. И если они делают правильный выбор, то и клуб будет развиваться на долгую перспективу.

И, похоже, именно об этом задумались в Омске. Пришел Максим Сушинский, это новая энергия, новые возможности, персона очень уважаемая, заслуженная для омского хоккея. Я думаю, что это принесет какой-то порядок. Но как он будет работать, сказать сложно.

«Пришел Максим Сушинский, это новая энергия, новые возможности, персона очень уважаемая, заслуженная для омского хоккея. Я думаю, что это принесет какой-то порядок». Фото hawk.ru

«Это не армейские команды успокоились, просто брать на рынке некого»

Теперь о трансферных делах. Станет ли лиге легче дышать после того, как СКА и ЦСКА несколько поубавили аппетиты на трансферном рынке? Я думаю, что нет. И дело не в том, что отпустили ряд игроков. Просто сейчас совершенно очевидно происходит смена поколений. Хоккеисты от 90-го года рождения и младше выходят на первые роли. Я думаю, что в этом смысле очень здорово перевооружилась команда ЦСКА, которая практически никого не потеряла, кроме Ничушкина. У них все в порядке с составом. Уже давно озаботились резервом в СКА и тоже подтянули молодых парней.

И, кстати, переход того же Ильи Ковальчука из СКА в «Лос-Анджелес» я расцениваю как возможность для него выиграть Кубок Стэнли. Думаю, для Ильи это сейчас мощнейшая мотивация. А то, что москвичи и петербуржцы не проявляют привычно активного участия на трансферном рынке, объясняется тем, что на нем очень небольшое количество квалифицированных хоккеистов. В том числе именно это натолкнуло меня на мысль, почему нужно создать Центр развития игроков. Просто необходимо воспроизводство качественных хоккеистов. Их сейчас очень мало! То есть такая манера работы армейских команд обусловлена не тем, что они успокоились. Просто брать больше некого.

Не думаю, что теперь в лиге повысится конкуренция. Она ведь может повышаться за счет падения уровня, чего бы мне очень не хотелось. Но в то же время, следя за тенденциями последних лет и понимая, как поработали команды в межсезонье, предположу, что в этом сезоне клубы-лидеры все равно останутся наверху.

О развитии академии «Ак Барса»

Не могу не сказать о главном — моей непосредственной работе. Та система и модель подготовки юных хоккеистов Татарстана, которые мы создали, сейчас набирает обороты. Совместно с моими коллегами мы совершили доукомплектование команд, расставили по правильным позициям тренеров. С 17 июля команды отправляются на различные сборы. Команда ЮХЛ и команда старшей возрастной группы школы — команды МХЛ («Ирбис» Казань и «Спутник» Альметьевск, — прим. ред.) уже уехали на сборы.

«Необходимо воспроизводство качественных хоккеистов. Их сейчас очень мало!» Фото Ленара Ахметова (ak-bars.ru)

Этап работы в Альметьевске не завершен. Сейчас возвращаюсь в Казань, чтобы просматривать все команды старших возрастов. Поговорить с тренерами, посмотреть на ребят, подкорректировать тренировочные программы, попробовать выявить наиболее перспективных хоккеистов, с которыми мы будем заниматься дополнительно в Центре развития игроков.

Сейчас я вернулся из Польши, куда мы ездили, чтобы устанавливать дружеские отношения нашей Академии с такой же академией в городе Крыница-Здруй. Это совместная польско-словацкая школа с плотными контактами с Чехией и Австрией. Мне их опыт кажется перспективным, как и руководству альметьевского клуба.



