Видеоопрос: «Правильно ли было держать черных лебедей в неприспособленном для этого месте?»
На неделе в парке «Черное озеро» бродячая собака напала на лебедя, птица скончалась из-за повреждения шейных позвонков. После ЧП второго лебедя увезли в орнитологический центр. В итоге пара прожила в парке всего месяц.
«Правильно ли было держать черных лебедей в неприспособленном для этого месте?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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