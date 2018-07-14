Затмение, «кровавая» Луна и противостояние Марса: чем удивит этим летом небесная канцелярия

«Реальное время» составило для татарстанцев календарь самых зрелищных и редких астрономических событий июля и августа

Лето 2018 года подарит татарстанцам несколько незабываемых «звездных» событий. Например, самое длительное за последние 100 лет полное лунное затмение, удивительный парад планет, Великое противостояние Марса и так называемую «кровавую» луну. Не за горами и звездопад — наблюдать за красивым явлением можно будет с 12 августа. Более подробно об этих и других интересных астрономических явлениях «Реальному времени» рассказал доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Роман Жучков.

Парад планет и лунное затмение

Весь июль татарстанцы смогут наблюдать за четырьмя планетами: Венерой, Юпитером, Сатурном и Марсом. Такое явление встречается редко — когда в течение одной ночи невооруженным глазом можно видеть на небосводе все четыре большие планеты Солнечной системы. Как отмечает Роман Жучков, «Марс и Сатурн находятся в самом благоприятном положении (вблизи противостояния), чтобы наблюдать за ними. Главное условие — нужно, чтобы был открыт южный горизонт».

В это воскресенье, 15 июля, «парад планет» ожидается с участием молодой Луны. В России любоваться им можно будет в южной части ЕТР, на юге Урала, Сибири и Дальнего Востока. Наблюдать советуют примерно через 1 час 20 минут после захода Солнца. Впрочем, главный «звездный» сюрприз июля еще впереди:

— Основное событие месяца — полное лунное затмение, которое начнется 27 июля в девять вечера и будет длиться до двух часов ночи. Явление интересно тем, что Луна пройдет через центр земной тени впервые за 7 лет. Поэтому продолжительность затмения будет больше обычного — 103 минуты. Оно является самым длинным в 21 веке.

Великое противостояние Марса и «кровавая» Луна



В этот же день, 27 июля, произойдет Великое противостояние Марса — красная планета окажется ближе всего к Земле впервые за 17 лет. Интересно, что Луна будет всего в 5 градусах от Марса, а последний в свою очередь окажется на максимально близком расстоянии от Земли, что обеспечит татарстанцам красивое зрелище, случающееся крайне редко — красный Марс и красная Луна рядом.

Луну в фазе полного затмения иногда называют «кровавой», из-за красного цвета, в который она окрашивается преломленными в атмосфере Земли лучами.

Также понятие «кровавая» Луна применяется в другом контексте: «Луна в полнолуние летом бывает невысоко над горизонтом, поскольку попадает в те же созвездия, что и Солнце зимой. А раз невысоко — то имеет красноватый оттенок (всем знаком красный цвет заходящего Солнца)», — рассказал Роман Жучков.

Напомним, что другое редкое и красивое явление — суперлуние, лунное затмение и «голубую» Луну в один день можно было наблюдать в конце января этого года.

12 августа нас ждет начало еще одного главного астрономического события лета — метеорный поток Персеиды или же более привычное название — августовский звездопад. Фото Brocken Inaglory / wikipedia.org



Серебристые облака и августовский звездопад

Еще одно явление этого лета — Серебристые облака. В первой половине июля, числа до 20-го, можно будет наблюдать за ними.

Это самые высокие облака, которые в принципе образуются в атмосфере Земли. Их высота около 80 км, именно поэтому для таких облаков солнце летом не заходит, и они видны всю ночь. Их можно наблюдать в северном и южном полушарии в умеренных широтах летом.

11 августа произойдет солнечное затмение. В России наблюдать его смогут жители севера ЕТР, Урала, Сибири и Дальнего Востока. На следующий день, 12 августа, нас ждет начало еще одного главного астрономического события лета — метеорный поток Персеиды или же более привычное название — августовский звездопад. Татарстанцы смогут загадывать желания до 100 раз в час — с такой периодичностью будут «падать звезды».

— Метеорный поток Персеиды — это поток большого количества мелких пылинок и камешков, что вторгаются в атмосферу Земли. А поскольку они все друг другу родственники (представляют собой остатки кометы), то и в атмосферу эти тела входят параллельно друг другу. На небе мы видим, что их траектории пересекаются (как рельсы на горизонте) — и точка, откуда они, как нам кажется, вылетают, называется радиант. Для августовского потока радиант находится в созвездии Персия, и поэтому этот поток называется Персеидами, — поясняет Роман Жучков.

При сгорании этих частиц в атмосфере и возникает эффект «падения звезд», хотя за звезды мы принимаем всего лишь сгорающие пылинки.