150 лет спустя: татарстанцы увидели лунное затмение, суперлуние и «голубую Луну»

Сегодня татарстанцы наблюдали сразу три космических явления

Совпадения лунного затмения, суперлуния и «голубой Луны» не было более 150 лет, сообщается на официальном портале КФУ. По отдельности процессы случаются не так уж редко, но вместе — уже событие для поклонников астрономии. Эксперты объяснили «Реальному времени», что именно получится увидеть и получится ли вообще.

Частная форма затмения

В эти минуты началось полное лунное затмение, которое только сегодня совпадает с суперлунием и «голубой Луной». Такого не было более 150 лет, и когда будет ближайшее подобное явление, сказать сложно. Голубого цвета Луны сегодня вечером наблюдать не придется, зато не исключен красный и даже бордовый оттенок. Чтобы разобраться во всех изменениях небесного объекта, планетарий КФУ даже организовал специальное мероприятие «Космические исследования Луны» с лекцией директора Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта Юрия Нефедьева.

— Сегодня будет частная форма лунного затмения, Луна окажется не в полной тени Земли, а в полутени. Соответственно, сверхъестественного эффекта мы здесь не увидим. Может, будет чуть-чуть какое-то покраснение. Основная картинка появится в восточных областях России, в Австралии и так далее. У нас надо будет приглядываться. Можно начинать часов с 17, и еще примерно два часа. Но не обещаю, что у нас это будет очень заметно. Луна — сама по себе интересный объект, без всяких изменений, — рассказал «Реальному времени» Юрий Нефедьев.

Разница в 10%

Доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Роман Жучков объяснил, чего стоит ожидать. Например, это первое полное затмение, которое наблюдается на европейской территории России за последние полтора или два года. «Вся шумиха из-за совпадения нескольких факторов, которые имеют мало отношения к астрономии, скорее, это человеческое восприятие», — уверен Роман Жучков.

Да, Луна именно этим вечером будет несколько больше, чем обычно, произойдет суперлуние. Но разница составляет менее 10%.

— Соответственно, просто так увидеть, что Луна будет очень большая или какая-то огромная, невероятных размеров — это все, конечно, ерунда. Луна будет совершенно обычная, и если рядом можно было бы поставить ее в обычный день, то разница была бы в принципе заметна, но не настолько большая, — признает эксперт.

Второй момент, который делает сегодняшнее затмение ни на что не похожим, — «голубая Луна». Этого оттенка ждать не стоит, Роман Жучков объяснил, что это калька с англоязычного термина, так называется полнолуние, которое происходит второй раз за месяц.

— То есть вы знаете, что полнолуние чередуется каждые 29 с половиной дней, это чуть-чуть меньше, чем календарный месяц, соответственно, редко, но возникает ситуация, когда в один месяц происходят два полнолуния. Так что «голубая Луна» — синоним чего-то достаточно редкого, почти невероятного, хотя понятно, что периодически такие события происходят, — раскрыл секрет специалист.

«Голубая Луна» — синоним чего-то достаточно редкого, почти невероятного, хотя понятно, что периодически такие события происходят», — поясняет Роман Жучков. Фото kpfu.ru



Что касается затмения, то формально оно могло бы происходить каждое полнолуние, если бы плоскость орбиты Луны лежала бы точно в плоскости эклиптики, но поскольку она наклонена, то затмение происходит всего несколько раз в год. «Соответственно, сегодня совпадение трех рабочих моментов — второго полнолуния за месяц, суперлуния и лунного затмения. С точки зрения наблюдателя никакой разницы с обычным затмением не будет заметно», — заметил доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ.

Такое явление сможем увидеть еще очень нескоро, когда именно, эксперт затруднился ответить. Поклонников небесных тел может омрачить то, что максимально затмение будет заметно сразу после восхода Луны, но в это время она еще низко над горизонтом, а небо светлое. Если умножить на неидеальную погоду, то можно вообще остаться без «голубой Луны». Но везунчикам может повезти увидеть темно-красную Луну, в этот цвет спутник Земли будет окрашен из-за того, что он освещается преломленными в земной атмосфере солнечными лучами, а лучше всего проходят красные лучи.