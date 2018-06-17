В ночь с 27 на 28 июля казанцы смогут наблюдать противостояние Марса и полное лунное затмение

В ночь 27 на 28 июля смогут наблюдать два астрономических феномена – великое противостояние Марса и полное лунное затмение. Об этом сообщил профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев.

По его словам, противостоянием называется приближение Марса к Земле. Это явление происходит раз в три года. В это же время будет наблюдаться лунное затмение, которое продлится примерно 104 минуты.

Как отмечает пресс-служба КФУ, что последний раз совпадения двух подобных явлений происходили лишь 1830 году.

Напомним, 31 января 2018 года по всей России можно было наблюдать суперлуние.