В ночь с 27 на 28 июля казанцы смогут наблюдать противостояние Марса и полное лунное затмение
В ночь 27 на 28 июля смогут наблюдать два астрономических феномена – великое противостояние Марса и полное лунное затмение. Об этом сообщил профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев.
По его словам, противостоянием называется приближение Марса к Земле. Это явление происходит раз в три года. В это же время будет наблюдаться лунное затмение, которое продлится примерно 104 минуты.
Как отмечает пресс-служба КФУ, что последний раз совпадения двух подобных явлений происходили лишь 1830 году.
Напомним, 31 января 2018 года по всей России можно было наблюдать суперлуние.Общество
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